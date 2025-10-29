Скрытые причины цистита, которые вы могли не заметить

Цистит — это воспалительное заболевание мочевого пузыря, которое часто ассоциируется с переохлаждением, но его причины могут быть разнообразными и более серьезными. Вера Сережина, врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест", рассказала РИАМО о возможных причинах цистита, его симптомах и методах лечения, а также дала рекомендации по профилактике этого заболевания.

Причины цистита

Цистит чаще всего вызывает бактериальная инфекция, особенно кишечная палочка. Эта бактерия обычно находится в кишечнике, но если она попадает в мочевой пузырь, она начинает активно размножаться, вызывая воспаление. Реже цистит может быть вызван другими бактериями, вирусами, грибками или паразитами.

Риск заболевания повышается при переохлаждении, стрессе, ослаблении иммунитета, гормональных изменениях и неправильном питании. Также цистит может развиться на фоне заболеваний, таких как сахарный диабет, мочекаменная болезнь или инфекционные заболевания, передающиеся половым путём.

Симптомы цистита

Основные симптомы цистита включают:

Боль и жжение при мочеиспускании.

Частые позывы в туалет, иногда ложные.

Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Изменение цвета и запаха мочи, иногда с примесью крови.

Женщины более подвержены циститу, чем мужчины, из-за анатомических особенностей: у женщин уретра короче и шире, что облегчает проникновение бактерий в мочевой пузырь.

Лечение цистита

При бактериальном цистите врач назначает антибиотики, но только после проведения анализа, чтобы избежать неправильного выбора препарата и развития устойчивости инфекции. В дополнение могут быть назначены спазмолитики, противовоспалительные препараты, витамины и средства на основе D‑маннозы, которые помогают вымывать бактерии из мочевого пузыря.

Также существует метаболический цистит, который возникает из-за нарушения обмена веществ. В таких случаях антибиотики не помогут, и лечение направлено на устранение основной причины воспаления. Для точной диагностики возбудителя проводится ПЦР-анализ и бактериологическое исследование мочи.

Профилактика цистита

Для профилактики цистита рекомендуется:

Соблюдать личную гигиену, используя мягкие средства. Не задерживать мочеиспускание. Избегать переохлаждения. Пить достаточное количество жидкости.

При повторных случаях цистита обязательно обратиться к врачу для диагностики и лечения, чтобы избежать осложнений.