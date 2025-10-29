Скрытые причины цистита, которые вы могли не заметить
Цистит — это воспалительное заболевание мочевого пузыря, которое часто ассоциируется с переохлаждением, но его причины могут быть разнообразными и более серьезными. Вера Сережина, врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест", рассказала РИАМО о возможных причинах цистита, его симптомах и методах лечения, а также дала рекомендации по профилактике этого заболевания.
Причины цистита
Цистит чаще всего вызывает бактериальная инфекция, особенно кишечная палочка. Эта бактерия обычно находится в кишечнике, но если она попадает в мочевой пузырь, она начинает активно размножаться, вызывая воспаление. Реже цистит может быть вызван другими бактериями, вирусами, грибками или паразитами.
Риск заболевания повышается при переохлаждении, стрессе, ослаблении иммунитета, гормональных изменениях и неправильном питании. Также цистит может развиться на фоне заболеваний, таких как сахарный диабет, мочекаменная болезнь или инфекционные заболевания, передающиеся половым путём.
Симптомы цистита
Основные симптомы цистита включают:
-
Боль и жжение при мочеиспускании.
-
Частые позывы в туалет, иногда ложные.
-
Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.
-
Изменение цвета и запаха мочи, иногда с примесью крови.
Женщины более подвержены циститу, чем мужчины, из-за анатомических особенностей: у женщин уретра короче и шире, что облегчает проникновение бактерий в мочевой пузырь.
Лечение цистита
При бактериальном цистите врач назначает антибиотики, но только после проведения анализа, чтобы избежать неправильного выбора препарата и развития устойчивости инфекции. В дополнение могут быть назначены спазмолитики, противовоспалительные препараты, витамины и средства на основе D‑маннозы, которые помогают вымывать бактерии из мочевого пузыря.
Также существует метаболический цистит, который возникает из-за нарушения обмена веществ. В таких случаях антибиотики не помогут, и лечение направлено на устранение основной причины воспаления. Для точной диагностики возбудителя проводится ПЦР-анализ и бактериологическое исследование мочи.
Профилактика цистита
Для профилактики цистита рекомендуется:
-
Соблюдать личную гигиену, используя мягкие средства.
-
Не задерживать мочеиспускание.
-
Избегать переохлаждения.
-
Пить достаточное количество жидкости.
При повторных случаях цистита обязательно обратиться к врачу для диагностики и лечения, чтобы избежать осложнений.
