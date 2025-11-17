8 симптомов, которые я никогда не игнорирую: когда нужна неотложная помощь

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с различными недомоганиями, которые кажутся незначительными. Многие из нас предпочитают справляться с болью самостоятельно, принимая обезболивающие таблетки, или делают вид, что всё в порядке. Однако есть симптомы, которые не стоит игнорировать. Они могут быть признаками серьёзных заболеваний, угрожающих жизни и здоровью. Александр Осташков, врач-терапевт, кардиолог и гастроэнтеролог клиники "Юнион Клиник", поделился с нами информацией о восьми симптомах, при которых необходима неотложная медицинская помощь.

1. Сильная боль в теле

Боль — это всегда сигнал организма о том, что что-то не так. Острая и сильная боль — особенно в животе или груди — всегда требует внимательного отношения. Например:

Резкая боль в животе может быть признаком острого панкреатита , заболевания, которое требует немедленной госпитализации. Это состояние может угрожать жизни.

Боль в животе, отдающая в область пупка и сопровождающаяся тошнотой и рвотой, может указывать на аппендицит , требующий немедленной хирургической помощи.

Боль в груди - это тревожный симптом, который может свидетельствовать о сердечном приступе или инфаркте миокарда, особенно если она сопровождается одышкой, потливостью или слабостью.

В этих случаях важна каждая минута, и откладывать визит к врачу нельзя.

2. Одышка или затрудненное дыхание

Если вы испытываете затруднения при дыхании, не можете вдохнуть полной грудью или чувствуете резкое ухудшение дыхания, это может указывать на серьёзные заболевания:

Астма

Аллергические реакции

Проблемы с сердцем, такие как сердечная недостаточность

Особенно опасно, если одышка возникает резко и сопровождается чувством удушья. Это может привести к кислородному голоданию организма, что требует немедленного обращения за медицинской помощью.

3. Проблемы со зрением, речью и координацией движений

Потемнение в глазах, выпадение полей зрения, затруднения с речью или координацией движений - это тревожные признаки, которые могут указывать на инсульт или другие серьёзные неврологические заболевания. Такие симптомы часто сопровождаются головной болью, онемением (часто на одной стороне тела), а также потерей чувствительности. Время играет решающую роль, и важно обратиться за помощью сразу, чтобы минимизировать последствия для здоровья.

Симптом Возможные заболевания Проблемы со зрением и речью Инсульт, неврологические заболевания Координация движений Инсульт, расстройства центральной нервной системы

4. Боль в задней части голени

Если вы заметили боль, отёк или покраснение в задней части голени, это может быть признаком тромбофлебита - воспаления вен с образованием тромбов. Это состояние может привести к тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), что представляет серьёзную угрозу для жизни. Не откладывайте визит к врачу, так как своевременное лечение может предотвратить опасные осложнения.

5. Кровь в моче или при рвоте

Появление крови в моче или рвоте - это симптом, который может указывать на серьёзные заболевания, такие как:

Язва желудка

Камни в почках

Внутреннее кровотечение

Опухоли внутренних органов

Такой симптом не стоит игнорировать, так как это может быть признаком серьёзной патологии, требующей срочного медицинского вмешательства.

6. Зуд по всему телу

Зуд, который сопровождается высыпаниями или отёками, может быть признаком аллергической реакции, дерматита или нарушений работы печени. Если зуд проявляется на больших участках тела и сопровождается другими симптомами, такими как покраснение или отёки, не стоит откладывать визит к врачу, поскольку эти симптомы могут указывать на серьёзные проблемы со здоровьем.

7. Обмороки и судороги

Обмороки, судороги или потеря сознания могут быть связаны с различными заболеваниями, включая эпилепсию, сердечные расстройства или нарушения обмена веществ. Эти симптомы могут указывать на серьёзные проблемы, и требуют немедленной медицинской помощи. Такие состояния могут быть опасными для жизни, поэтому важно не игнорировать их.

8. Отсутствие мочеиспускания продолжительное время

Если человек не может мочиться в течение более 12 часов, это может свидетельствовать о проблемах с почками или мочевым пузырем, а также о возможном обезвоживании. При длительном отсутствии мочеиспускания важно срочно обратиться в больницу, особенно если это сопровождается другими симптомами, такими как головокружение, слабость или сухость во рту.

Нормой считается, что человек должен мочиться не менее 4-6 раз в день. Если этот показатель резко снижается, это может быть симптомом более серьёзного заболевания, которое требует медицинского вмешательства.

Симптом Возможные заболевания Отсутствие мочеиспускания Проблемы с почками, обезвоживание Обезвоживание Почечная недостаточность, шок

Заключение

Ваше здоровье — это бесценный ресурс, и игнорировать даже незначительные симптомы может привести к серьёзным последствиям. Александр Осташков напоминает, что при появлении одного или нескольких из перечисленных симптомов нужно немедленно обращаться к врачу или вызывать скорую помощь. Не откладывайте визит к специалисту - вовремя оказанная медицинская помощь может спасти вашу жизнь и предотвратить развитие серьёзных заболеваний.