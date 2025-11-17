Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
человек с рпп
человек с рпп
© freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:13

8 симптомов, которые я никогда не игнорирую: когда нужна неотложная помощь

Сильная боль в животе или груди требует немедленной помощи

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с различными недомоганиями, которые кажутся незначительными. Многие из нас предпочитают справляться с болью самостоятельно, принимая обезболивающие таблетки, или делают вид, что всё в порядке. Однако есть симптомы, которые не стоит игнорировать. Они могут быть признаками серьёзных заболеваний, угрожающих жизни и здоровью. Александр Осташков, врач-терапевт, кардиолог и гастроэнтеролог клиники "Юнион Клиник", поделился с нами информацией о восьми симптомах, при которых необходима неотложная медицинская помощь.

1. Сильная боль в теле

Боль — это всегда сигнал организма о том, что что-то не так. Острая и сильная боль — особенно в животе или груди — всегда требует внимательного отношения. Например:

  • Резкая боль в животе может быть признаком острого панкреатита, заболевания, которое требует немедленной госпитализации. Это состояние может угрожать жизни.

  • Боль в животе, отдающая в область пупка и сопровождающаяся тошнотой и рвотой, может указывать на аппендицит, требующий немедленной хирургической помощи.

  • Боль в груди - это тревожный симптом, который может свидетельствовать о сердечном приступе или инфаркте миокарда, особенно если она сопровождается одышкой, потливостью или слабостью.

В этих случаях важна каждая минута, и откладывать визит к врачу нельзя.

2. Одышка или затрудненное дыхание

Если вы испытываете затруднения при дыхании, не можете вдохнуть полной грудью или чувствуете резкое ухудшение дыхания, это может указывать на серьёзные заболевания:

  • Астма

  • Аллергические реакции

  • Проблемы с сердцем, такие как сердечная недостаточность

Особенно опасно, если одышка возникает резко и сопровождается чувством удушья. Это может привести к кислородному голоданию организма, что требует немедленного обращения за медицинской помощью.

3. Проблемы со зрением, речью и координацией движений

Потемнение в глазах, выпадение полей зрения, затруднения с речью или координацией движений - это тревожные признаки, которые могут указывать на инсульт или другие серьёзные неврологические заболевания. Такие симптомы часто сопровождаются головной болью, онемением (часто на одной стороне тела), а также потерей чувствительности. Время играет решающую роль, и важно обратиться за помощью сразу, чтобы минимизировать последствия для здоровья.

Симптом Возможные заболевания
Проблемы со зрением и речью Инсульт, неврологические заболевания
Координация движений Инсульт, расстройства центральной нервной системы

4. Боль в задней части голени

Если вы заметили боль, отёк или покраснение в задней части голени, это может быть признаком тромбофлебита - воспаления вен с образованием тромбов. Это состояние может привести к тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), что представляет серьёзную угрозу для жизни. Не откладывайте визит к врачу, так как своевременное лечение может предотвратить опасные осложнения.

5. Кровь в моче или при рвоте

Появление крови в моче или рвоте - это симптом, который может указывать на серьёзные заболевания, такие как:

  • Язва желудка

  • Камни в почках

  • Внутреннее кровотечение

  • Опухоли внутренних органов

Такой симптом не стоит игнорировать, так как это может быть признаком серьёзной патологии, требующей срочного медицинского вмешательства.

6. Зуд по всему телу

Зуд, который сопровождается высыпаниями или отёками, может быть признаком аллергической реакции, дерматита или нарушений работы печени. Если зуд проявляется на больших участках тела и сопровождается другими симптомами, такими как покраснение или отёки, не стоит откладывать визит к врачу, поскольку эти симптомы могут указывать на серьёзные проблемы со здоровьем.

7. Обмороки и судороги

Обмороки, судороги или потеря сознания могут быть связаны с различными заболеваниями, включая эпилепсию, сердечные расстройства или нарушения обмена веществ. Эти симптомы могут указывать на серьёзные проблемы, и требуют немедленной медицинской помощи. Такие состояния могут быть опасными для жизни, поэтому важно не игнорировать их.

8. Отсутствие мочеиспускания продолжительное время

Если человек не может мочиться в течение более 12 часов, это может свидетельствовать о проблемах с почками или мочевым пузырем, а также о возможном обезвоживании. При длительном отсутствии мочеиспускания важно срочно обратиться в больницу, особенно если это сопровождается другими симптомами, такими как головокружение, слабость или сухость во рту.

Нормой считается, что человек должен мочиться не менее 4-6 раз в день. Если этот показатель резко снижается, это может быть симптомом более серьёзного заболевания, которое требует медицинского вмешательства.

Симптом Возможные заболевания
Отсутствие мочеиспускания Проблемы с почками, обезвоживание
Обезвоживание Почечная недостаточность, шок

Заключение

Ваше здоровье — это бесценный ресурс, и игнорировать даже незначительные симптомы может привести к серьёзным последствиям. Александр Осташков напоминает, что при появлении одного или нескольких из перечисленных симптомов нужно немедленно обращаться к врачу или вызывать скорую помощь. Не откладывайте визит к специалисту - вовремя оказанная медицинская помощь может спасти вашу жизнь и предотвратить развитие серьёзных заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиолог Калюжин: вакцина против гриппа снижает тяжесть болезни сегодня в 5:11
Вакцина против гриппа: не защитит от болезни, но спасет от ужасных последствий — как это работает

Узнайте, как вакцинация против гриппа помогает снизить тяжесть заболевания и риск осложнений, даже если вирус всё-таки атакует.

Читать полностью » Косметолог Айсулу Токаева: регулярный уход важен для замедления старения сегодня в 4:38
Как я замедлила старение кожи: шесть простых шагов, которые помогли мне сохранить молодость

Узнайте, как правильный уход за кожей может замедлить старение и сохранить её молодость на долгие годы.

Читать полностью » Врач Андрей Ильницкий рассказал о важности диагностики инсулинорезистентности сегодня в 3:33
Как я предотвратил инсулинорезистентность: простые шаги, которые спасли моё здоровье

Узнайте, какие анализы помогут вам вовремя выявить инсулинорезистентность и как предотвратить развитие диабета с помощью правильного питания и активного образа жизни.

Читать полностью » НПВС могут повлиять на ваше зрение: синдром сухого глаза и макулярный отек сегодня в 2:18
Как я столкнулась с риском потери зрения из-за НПВС: что нужно знать

НПВС могут повлиять на зрение. Узнайте, какие осложнения могут возникнуть при длительном применении этих препаратов.

Читать полностью » Доктор Наталья Таныгина рассказала, что худые люди могут столкнуться с инсулинорезистентностью сегодня в 1:24
Инсулинорезистентность у худых: почему даже нормальный вес не гарантирует здоровье

Откройте для себя малоизвестные причины инсулинорезистентности и узнайте, как предотвратить развитие диабета с помощью простых шагов.

Читать полностью » Врач Оксана Драпкина: поцелуи укрепляют иммунитет и снижают стресс сегодня в 0:19
Не только приятно, но и полезно: как поцелуи помогают улучшить иммунитет и настроение

Поцелуи оказывают положительное влияние на здоровье! Узнайте, какие ферменты помогают вашему организму в процессе поцелуев.

Читать полностью » Дерматологи напомнили: старый SPF может вызвать раздражение и не защитить от ультрафиолета вчера в 23:40
Пахнет нормально, но не работает: чем опасен просроченный SPF

Просроченный SPF может не просто «не сработать», а оставить кожу без защиты и спровоцировать ожоги. Разбираем, как вовремя заметить, что крем пора выбросить.

Читать полностью » Пропуск приёмов пищи усиливает переедание по данным специалистов по питанию вчера в 23:08
Отказалась от десертов — и только потом поняла, какую проблему это запустило

Незаметные нарушения питания могут долго казаться нормой, но именно они чаще всего становятся первым шагом к серьёзным расстройствам. Специалисты объясняют, как их распознать и предотвратить.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Мульчирование защищает корни малины от морозов — садоводы
Культура и шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне едва не утонул в ванной с маслом на съёмках "Разрушителя" — GQ
Наука
РНК шерстистого мамонта раскрывает данные о стрессе и размножении — палеогенетик Эмилио Мармоль
Садоводство
Замиокулькас легко адаптируется к разным условиям — фитодизайнер Марина Логинова
Авто и мото
Устройство УВЭОС работает автономно при отключённой электросети — ЭРА-ГЛОНАСС
Еда
Холодец из индейки варится без желатина и получается прозрачным — повар
Красота и здоровье
Реакция организма на эмоции влияет на здоровье — психолог Галина Губанова
Авто и мото
Зарядка гаджетов через прикуриватель опасна для аккумуляторов — автоэлектрик
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet