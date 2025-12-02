Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
ВАЗ 2107
ВАЗ 2107
© Wikipedia by Gruzin 977 is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 10:59

Когда закон боится водителей: почему старые авто остались безнаказанными

Ограничения на въезд старых автомобилей в центры городов отсутствуют — эксперт Зиновьев

Слухи о скором запрете старых автомобилей в центре крупных городов периодически всплывают, хотя реальная ситуация пока далека от решительных шагов. Об этом сообщает издание "За рулем", где эксперты пояснили, как именно обстоят дела с экологическими ограничениями и насколько подобные инициативы близки к внедрению.

Возможные ограничения и реальное положение дел

Разговоры о введении специальных зон, недоступных для возрастных машин, появляются уже не первый год. И они во многом связаны с обсуждаемыми концепциями развития городских территорий. В материале подчеркивается, что Москва чаще всего становится ориентиром для подобных прогнозов, поскольку именно там ранее рассматривали идею "экологических зон". Предполагалось, что доступ в эти районы будет закрыт для машин низкого экологического класса, прежде всего наиболее старых моделей.

Эксперт издания отмечает, что планы так и остались на бумаге. Несмотря на обсуждение в рамках стратегии развития столицы до 2035 года, реальных шагов в этом направлении не сделано. В любом городе страны такие меры пока не действуют, и предпосылок к их скорому внедрению тоже нет.

Почему власти не торопятся ужесточать правила

Темпы старения автопарка в России остаются заметными: средний возраст машин увеличился с 12 лет в 2015 году до 15,5 года к августу текущего года. На этом фоне жёсткие экологические ограничения могли бы затронуть значительную часть владельцев, что делает их применение политически и социально чувствительным.

"На данный момент ни в одном городе России таких ограничений нет", — подчеркнул эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.

Он также пояснил, что сейчас для подобных решений выбрано неудачное время, поскольку доля старых машин высока, а их исчезновение происходит естественным образом. Добавляется, что раритетных и коллекционных автомобилей в стране немного, поэтому угрозы для качества воздуха они не создают.

