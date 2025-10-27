Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:44

Горожане против вандализма: в Екатеринбурге появились наклейки на новых остановках

Горожане Екатеринбурга клеят наклейки с ценой ремонта, чтобы бороться с вандалами на остановках

В Екатеринбурге уже заменили 52 остановки общественного транспорта из запланированных 150. Горожане успели порадоваться современным стеклянным навесам, но радость оказалась недолгой — часть конструкций уже пострадала от вандалов.

Где появились новые остановки

Новые комплексы установили почти по всему городу: на Эльмаше, Уралмаше, Сортировке, ВИЗе, Химмаше, Вторчермете, в районах Заречный, Пионерский, Калиновский, Синие Камни, Нижнеисетский, Юго-Западный, Вокзальный, Втузгородок, Елизавет, ЖБИ и Уктус. Всего — 52 новых навеса. Однако некоторые из них простояли всего пару дней — после чего на стеклах появились трещины.

Как жители борются с вандалами

Горожане не остались равнодушными. На некоторых остановках — например, на улице Электриков и рядом с ЦПКиО — появились необычные наклейки. На них указано, сколько стоит замена стекла — минимум 25 тысяч рублей. Авторы инициативы надеются, что такая информация заставит злоумышленников задуматься, ведь речь идёт о деньгах из городского бюджета.

"Появление таких наклеек подтверждает, что горожане видят усилия администрации Екатеринбурга по улучшению городской среды и не одобряют её разрушение. Мы надеемся, что демонстрация гражданской позиции найдет отклик у тех, кто портит общее имущество", — отметили в пресс-службе мэрии.

Что будет дальше

По данным департамента транспорта, до конца 2025 года в Екатеринбурге планируют демонтировать 318 старых остановок, у которых закончились договоры аренды. На их месте появятся 75 новых комплексов. Чтобы увеличить число навесов ещё на 32, потребуется дополнительно 45 миллионов рублей из бюджета.

