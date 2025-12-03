Транспортная схема города меняется: в Самаре запустили движение по новому участку магистрали

Открытие первого участка магистрали "Центральная" стало одним из ключевых инфраструктурных событий в Самаре, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии, подчеркнув, что реализация проекта, о котором говорили ещё в 1960-х, наконец сдвинулась с мёртвой точки.

Первый этап и его значение

Завершённый участок протянулся от Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная г. Самары". Строительство стартовало в 2023 году, и, несмотря на сложную экономическую ситуацию, региону удалось обеспечить финансирование и завершить работы в срок.

Губернатор напомнил, что проект впервые появился в генплане Куйбышева в 1965 году, а попытки приступить к строительству предпринимались десятилетиями. Он отметил вклад всех организаций, задействованных в реализации этапа, и обратился к специалистам:

"Вы не подвели город, не подвели жителей. Это действительно очень хорошая работа".

Технические параметры и планы продолжения

Протяжённость первого этапа превысила 14 километров. Реконструировано более 11 километров дороги, ещё 2,8 километра построено с нуля. Число полос — от четырёх до шести, оборудованы тротуары с велодорожками, шумозащитные экраны, современные остановки и освещение. На трассе возведены два путепровода длиной 66,2 и 45,1 метра.

По словам заместителя директора ООО "ДСК Трансстрой" Алексея Зотова, при строительстве потребовалось переустройство линий электропередачи, сетей газоснабжения и коммуникаций — все работы выполнены во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями.

Губернатор подчеркнул, что новый участок обеспечивает связь сразу нескольких населённых пунктов, снижает нагрузку на городскую сеть и помогает перераспределить грузопотоки. Со следующего года стартует второй этап, который станет частью масштабной трансформации транспортной схемы города.