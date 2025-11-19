Артерия Москвы засияла по-новому: завершены масштабные работы на Волгоградском проспекте

Городские магистрали меняют привычный ритм районов, когда проходят глубокое обновление, об этом сообщил в своем мессенджере мэр Москвы Сергей Собянин. Волгоградский проспект — одна из ключевых вылетных артерий столицы — завершил сезон благоустройства, который стал одним из самых масштабных в текущем году.

Масштаб обновления магистрали

По словам столичного градоначальника, в зоне Волгоградского проспекта проживают около 950 тысяч человек, а интенсивность движения превышает 110 тысяч автомобилей в сутки. Работы велись на участке от Садового кольца до МКАД, включая Марксистскую улицу, и заняли всего полгода. За это время обновили покрытие проезжей части и тротуаров, установили новый долговечный разделитель, уменьшающий риск выезда на встречную полосу, а также заменили устаревшие остановки современными павильонами.

На нерегулируемых пешеходных переходах появились контрастные опоры освещения, а вдоль маршрута разместили скамейки и более 30 информационных стел. В зоне промышленных предприятий установили декоративное ограждение с изображениями московских достопримечательностей, дополнительно привели в порядок вентиляционные шахты и инженерные сооружения.

"Высаживаем свыше 1400 взрослых деревьев вдоль всей трассы, а на видовых участках магистрали обустраиваем островки с хвойными растениями", — отметил Собянин, подчеркивая объем выполняемых работ.

Преображение прилегающих территорий

Благоустройство коснулось не только самой магистрали. Обновились Абельмановская улица и 3-й Крутицкий переулок, где сформировали безопасные маршруты для автомобилистов и пешеходов. Усовершенствование этих территорий стало частью большого городского цикла работ, направленного на улучшение условий в жилых кварталах и транспортных узлах.

По итогам года, отметил мэр, программа благоустройства охватила более 3,2 тысячи объектов, среди которых более 80 значимых и порядка 700 улиц. В городе привели в порядок 2,4 тысячи дворов, сформировав разветвленную сеть благоустроенных пространств в разных округах. Такая концентрация мероприятий стала одной из самых масштабных за последние годы и продолжает формировать обновлённый городской ландшафт.