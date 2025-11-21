Екатеринбург превращает выбор названий улиц в народный флешмоб: новый район у Патрушихи получает свой голос

Идея создать новые улицы в развивающемся квартале возле Патрушихи неожиданно превратилась в городской флешмоб: жители получили возможность сами определить, как будут называться будущие проспекты и переулки. Об этом сообщил телеграм-канал "Екатеринбург / Культурная жизнь", где опубликован один из вариантов голосования, уже вызвавший активное обсуждение среди горожан.

Как выбирают будущие названия

Проект формирования уличной сети стал частью строительства жилого комплекса компании "Страна Девелопмент". Будущие жители предложили собственные идеи, и застройщик поддержал их инициативу, превратив выбор названий в открытое голосование. Такой формат, подчеркивают авторы канала, позволяет не только учесть мнение горожан, но и придать новому району характер, близкий его будущим обитателям.

На первом этапе все предложенные имена разделены на тематические группы. Это помогает структурировать варианты и дать участникам голосования возможность выбрать направление, которое кажется наиболее выразительным. Идея тематического отбора уже привлекла внимание, поскольку позволяет сформировать не случайный список, а целостный образ района, связанный с его историей, природой или культурными смыслами.

Темы, отражающие локальную идентичность

Среди обсуждаемых направлений — имена ученых и селекционеров, чьи труды связаны с Уралом: улицы Тихонова, Д. Казанцева или В. Монетчикова могут подчеркнуть научный вклад региона. Другие варианты предлагают опираться на географию Патрушихи: улицы Чистые пруды, Патрушихинская или Новосовхозная создают ассоциации с природным ландшафтом и историческими объектами вокруг реки.

Популярна и литературная линия, в которую вошли названия, напоминающие об уральских сказах Павла Бажова. В списке — улицы Горных мастеров, Каменного цветка и Малахитовой шкатулки. Эти предложения формируют образ района как пространства, связанного с культурным наследием региона, и находят отклик у тех, кто воспринимает город как часть более широкой уральской традиции.

Что будет дальше

Есть и варианты, которые обращаются к эстетике природного Урала и самому жилому комплексу: улицы Хрустальных рос, Малахитовой зелени, Садового рудника. Некоторые предложения связаны с трудами селекционеров — Живихина кедра, Таежных сеянцев, Лиственничная роща. Тематическая насыщенность делает голосование особенно разнообразным и позволяет участникам выбирать не просто имя, а целое смысловое направление.

После завершения первого этапа определится общая категория, которую горожане считают наиболее подходящей для нового района. Организаторы уже обозначили, что второй этап стартует 1 декабря: жители Екатеринбурга смогут выбрать конкретные названия внутри выбранной темы, окончательно определив облик будущих улиц.