700 мест, где теперь хочется остаться подольше: как преображают города региона

В Пензенской области подходит к концу сезон благоустройства — работы, запланированные на этот год в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни", практически завершены.

Что уже сделано

В 2025 году обновление коснулось 54 общественных пространств в 32 муниципалитетах региона. Среди них — парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны и досуговые площадки.

Все объекты были выбраны жителями региона: в голосовании приняли участие 97 тысяч человек.

"К настоящему моменту работы завершены практически на всех объектах", — сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Где успели преобразить территорию

Среди реализованных проектов —

аллеи Центрального парка культуры и отдыха им. Белинского в Пензе,

сквер возле школы №222 в Заречном,

спортивная площадка школы №8 в Кузнецке,

сквер тружеников тыла в Каменке,

сквер "С любовью к Родине" в Никольске,

площадь у Никольского храма в Шемышейке.

Кроме того, завершается преображение набережной в микрорайоне "Город Спутник" - одного из самых масштабных проектов благоустройства текущего года.

Девять лет перемен

"Благоустройству общественных пространств уделяем максимум внимания. За девять лет реализации программы в нашем регионе изменили более 700 территорий, где людям нравится отдыхать, встречаться и общаться", — подчеркнул губернатор.

Таким образом, Пенза и её районы постепенно превращаются в комфортные и современные пространства, где важно не только жить, но и с удовольствием проводить время.