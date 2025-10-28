Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Памятник "Первопоселенец", Пенза
Памятник "Первопоселенец", Пенза
© commons.wikimedia.org by Danil 58rus is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 22:34

700 мест, где теперь хочется остаться подольше: как преображают города региона

Программа благоустройства в Пензенской области почти завершена — работы выполнены на 54 объектах

В Пензенской области подходит к концу сезон благоустройства — работы, запланированные на этот год в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни", практически завершены.

Что уже сделано

В 2025 году обновление коснулось 54 общественных пространств в 32 муниципалитетах региона. Среди них — парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны и досуговые площадки.

Все объекты были выбраны жителями региона: в голосовании приняли участие 97 тысяч человек.

"К настоящему моменту работы завершены практически на всех объектах", — сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Где успели преобразить территорию

Среди реализованных проектов —

  • аллеи Центрального парка культуры и отдыха им. Белинского в Пензе,

  • сквер возле школы №222 в Заречном,

  • спортивная площадка школы №8 в Кузнецке,

  • сквер тружеников тыла в Каменке,

  • сквер "С любовью к Родине" в Никольске,

  • площадь у Никольского храма в Шемышейке.

Кроме того, завершается преображение набережной в микрорайоне "Город Спутник" - одного из самых масштабных проектов благоустройства текущего года.

Девять лет перемен

"Благоустройству общественных пространств уделяем максимум внимания. За девять лет реализации программы в нашем регионе изменили более 700 территорий, где людям нравится отдыхать, встречаться и общаться", — подчеркнул губернатор.

Таким образом, Пенза и её районы постепенно превращаются в комфортные и современные пространства, где важно не только жить, но и с удовольствием проводить время.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пензе изымут более 150 помещений и шесть участков в пользу муниципалитета — администрация вчера в 19:18
Улицы с переселением: в Пензе изымают квартиры, комнаты и участки под проекты города

В Пензе изымут шесть участков и более 150 помещений для муниципальных нужд. Власти определят размер компенсации и направят соглашения владельцам.

Читать полностью » В Пензенской области на тысячу жителей приходится 98 автобусов — Пензастат вчера в 18:17
Автобус на каждые 10 человек: Пензенская область обогнала страну по плотности транспорта

В Пензенской области на тысячу жителей приходится 98 автобусов — больше, чем в среднем по России. За год пассажиропоток вырос почти на шесть миллионов человек.

Читать полностью » В Пензе силовики провели ночной рейд по барам и вручили 15 повесток — Росгвардия вчера в 17:17
Танцы прервались повесткой: Росгвардия наведалась в развлекательные заведения Пензы

В Пензе силовики проверили бары и вручили 15 повесток в военкомат. В ходе рейда выявили нарушителей миграционного режима и составили три протокола.

Читать полностью » В Пензенской области прошёл региональный этап конкурса православной живописи вчера в 16:59
Икона за решёткой: осуждённый из Пензы победил в конкурсе православной живописи

В Пензенской области прошёл конкурс православной живописи среди осуждённых. Победителем стал 39-летний Илья — его икона отправится на финал в Москву.

Читать полностью » В Нижнем Новгороде сократили расходы на новогодние подарки для детей 25.10.2025 в 20:18
Праздник со скидкой: в Нижнем Новгороде сократили расходы на детские подарки к Новому году

Мэрия Нижнего Новгорода сэкономила почти треть бюджета на новогодние подарки детям, потратив 8,76 млн рублей вместо 12 млн, но сохранив их качество.

Читать полностью » Ульяновская область удвоила товарооборот с Ираном и расширяет экспорт через каспийский коридор 25.10.2025 в 12:30
Из Поволжья в Персидский залив: как Ульяновская область укрепляет торговые связи

Товарооборот Ульяновской области с Ираном за год удвоился. Регион развивает экспорт через коридор «Север–Юг» и готовит бизнес-миссию в Иран.

Читать полностью » В Пензе началась реализация проекта крематория после 20 лет обсуждений 24.10.2025 в 5:56
Сожгли стереотипы: в Пензе всё-таки построят крематорий — спустя 20 лет споров

После 20 лет обсуждений в Пензе начнётся строительство крематория. Инвестор получил участок без торгов, а проект стоимостью 137 млн рублей получил поддержку властей.

Читать полностью » Пензенские аграрии собрали рекордный урожай сои — более 300 тысяч тонн 24.10.2025 в 4:46
Миллионы тонн на тарелке: как Пензенская область кормит страну

В Пензенской области собрали более 2 млн тонн свёклы и 300 тыс. тонн сои. Урожайность кукурузы выросла на треть, подтверждая успех регионального агросектора.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Минэкономразвития и Минстрой готовят закон о покупке номеров в отелях по схеме долевого строительства
Еда
Кулинары объяснили, почему сочетание колы и соевого соуса делает мясо особенно мягким
Спорт и фитнес
Эксперты: растяжка не помогает при напряжении подколенных сухожилий — важнее стабильность таза
Питомцы
В Госдуме предложили ограничить доступ с животными в общественные места и транспорт
Красота и здоровье
Профессор Джонса Хопкинса предложил 10 вопросов для самопроверки на ранние признаки деменции
Садоводство
Когда сажать чеснок под зиму: сроки и правила осенней посадки
Дом
Эксперты: яркие стены и холодный свет в спальне вызывают усталость и раздражение
Наука
Обнаружен уникальный деревянный герб кардинала Уолси, чудом уцелевший после опалы 1529 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet