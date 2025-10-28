700 мест, где теперь хочется остаться подольше: как преображают города региона
В Пензенской области подходит к концу сезон благоустройства — работы, запланированные на этот год в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни", практически завершены.
Что уже сделано
В 2025 году обновление коснулось 54 общественных пространств в 32 муниципалитетах региона. Среди них — парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны и досуговые площадки.
Все объекты были выбраны жителями региона: в голосовании приняли участие 97 тысяч человек.
"К настоящему моменту работы завершены практически на всех объектах", — сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Где успели преобразить территорию
Среди реализованных проектов —
-
аллеи Центрального парка культуры и отдыха им. Белинского в Пензе,
-
сквер возле школы №222 в Заречном,
-
спортивная площадка школы №8 в Кузнецке,
-
сквер тружеников тыла в Каменке,
-
сквер "С любовью к Родине" в Никольске,
-
площадь у Никольского храма в Шемышейке.
Кроме того, завершается преображение набережной в микрорайоне "Город Спутник" - одного из самых масштабных проектов благоустройства текущего года.
Девять лет перемен
"Благоустройству общественных пространств уделяем максимум внимания. За девять лет реализации программы в нашем регионе изменили более 700 территорий, где людям нравится отдыхать, встречаться и общаться", — подчеркнул губернатор.
Таким образом, Пенза и её районы постепенно превращаются в комфортные и современные пространства, где важно не только жить, но и с удовольствием проводить время.
