Тюрьма Кресты, Санкт-Петербург
Тюрьма Кресты, Санкт-Петербург
© commons.wikimedia.org by karel291 is licensed under CC BY 3.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 15:15

Туристы выстроятся в очередь к Крестам: комплекс покажут таким, каким его больше никто не увидит

Бывший следственный изолятор "Кресты" впервые за долгое время откроется для широкой публики. До начала масштабной реконструкции у петербуржцев и гостей города появится редкая возможность увидеть легендарный комплекс таким, каким он сохранился до перемен. Экскурсии продлятся ограниченный период — только до осени. Об этом сообщает "Тонкости туризма".

Последний шанс увидеть "Кресты" без изменений

С 1 марта стартует прием посетителей на территорию бывшего СИЗО "Кресты". Экскурсионная программа будет действовать до начала реконструкции, после чего объект закроют для преобразования. Организатором выступает Дом культуры Льва Лурье, который уже открыл сбор предварительных заявок для всех желающих.

Чтобы попасть в группу, необходимо оставить заявку на сайте ДК. После публикации конкретных маршрутов и расписания участникам направят уведомление с возможностью выбрать удобную дату и время. Такой формат позволит распределить поток посетителей и сохранить комфорт во время осмотра исторического комплекса.

"Мы открываем сбор предварительных заявок на посещение "Крестов" с провожатыми ДК", — говорится в анонсе.

Организаторы подчеркивают, что экскурсии проведут опытные гиды, хорошо знакомые с историей города и его знаковыми объектами. Интерес к подобным форматам посещения исторических мест в последние годы заметно растёт, что подтверждают и общие изменения в сфере внутреннего туризма, где путешественники всё чаще выбирают культурные и экскурсионные маршруты.

Новая жизнь исторического пространства

Впереди у "Крестов" — масштабные изменения. После реконструкции территория бывшего изолятора должна стать общественным пространством, открытым для горожан и туристов. Проект предполагает переосмысление сложного исторического наследия и создание новой точки притяжения в городской среде.

"Мы приняли важное решение — в последний раз показать знаковый объект в его первозданном виде. Совсем скоро "Кресты" обретут новые смыслы и станут общественным пространством, точкой притяжения для петербуржцев и гостей города", — заявил генеральный директор строительного холдинга "КВС" Сергей Ярошенко.

Таким образом, предстоящие экскурсии фактически станут финальной возможностью увидеть здание до его трансформации. Для многих это шанс прикоснуться к подлинной атмосфере одного из самых известных архитектурных символов Петербурга.

Городской миф и личные судьбы

История "Крестов" насчитывает более ста лет, и за это время комплекс превратился не только в архитектурный ориентир, но и в часть городского фольклора. Его силуэт давно стал узнаваемым элементом петербургского пейзажа, а упоминания о нем встречаются в воспоминаниях, литературе и устных рассказах.

Лев Лурье напомнил, что за более чем вековую историю "Кресты" стали городским мифом. При этом судьба многих горожан связана с СИЗО. Это делает предстоящие экскурсии не просто туристическим событием, а возможностью лучше понять исторический контекст и человеческие истории, связанные с этим местом.

Интерес к возвращению в культурные столицы объясняется тем, что осмотреть всё за одну поездку практически невозможно. Подобную тенденцию отмечают и аналитики, изучающие направления для отдыха в 2026 году, где акцент всё чаще смещается в сторону продуманных маршрутов и повторных визитов.

В ближайшие месяцы у желающих появится редкая возможность увидеть легендарный комплекс в его привычном облике, прежде чем он изменится навсегда. Экскурсии объединят исторический интерес и живой городской контекст, позволяя взглянуть на известный объект по-новому и сохранить его образ в памяти до начала реконструкции.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

