Тюмень готовит "съедобные" огороды: земляника и мята в центре города поднимут зелёный стиль

Тюмень может стать городом с уникальными городскими огородами, на которых будут выращивать пряные травы и съедобные растения. Идея создания таких огородов была озвучена ландшафтным дизайнером Ольгой Вавер, которая работает над мастер-планом развития города.

Городские огороды с пряными травами и ягодами

Ольга Вавер предложила концепцию, согласно которой в Тюмени могут появиться огороды, на которых будут высажены не только декоративные растения, но и съедобные — например, земляника и мята. Такие растения смогут стать частью городского ландшафта, украшая его и предлагая горожанам свежие и ароматные травы прямо в центре города.

"Представим, что у нас клумба, на которой растет земляника, благоухает мята. Это достаточно красиво и декоративно: и ягоды, и запах здесь являются элементом дизайна", — Ольга Вавер.

Мастер-план и озеленение центра города

В рамках мастер-плана развития Тюмени центр города планируют разделить на пять зон, каждая из которых будет иметь уникальный формат озеленения. В разных частях города планируется высаживать такие деревья, как ели, липы, березы, ивы и другие виды, что придаст городу более зеленый и уютный облик.