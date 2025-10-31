Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грядка клубники и лука летом
Грядка клубники и лука летом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:56

Тюмень готовит "съедобные" огороды: земляника и мята в центре города поднимут зелёный стиль

Ольга Вавер предложила создать в Тюмени городские огороды с земляникой и мятой

Тюмень может стать городом с уникальными городскими огородами, на которых будут выращивать пряные травы и съедобные растения. Идея создания таких огородов была озвучена ландшафтным дизайнером Ольгой Вавер, которая работает над мастер-планом развития города.

Городские огороды с пряными травами и ягодами

Ольга Вавер предложила концепцию, согласно которой в Тюмени могут появиться огороды, на которых будут высажены не только декоративные растения, но и съедобные — например, земляника и мята. Такие растения смогут стать частью городского ландшафта, украшая его и предлагая горожанам свежие и ароматные травы прямо в центре города.

"Представим, что у нас клумба, на которой растет земляника, благоухает мята. Это достаточно красиво и декоративно: и ягоды, и запах здесь являются элементом дизайна", — Ольга Вавер.

Мастер-план и озеленение центра города

В рамках мастер-плана развития Тюмени центр города планируют разделить на пять зон, каждая из которых будет иметь уникальный формат озеленения. В разных частях города планируется высаживать такие деревья, как ели, липы, березы, ивы и другие виды, что придаст городу более зеленый и уютный облик.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Свердловской области дальнобойщикам без опыта работы предлагают зарплату 330 тыс. рублей вчера в 21:17
Без опыта, но с зарплатой в 300 тыс: что предлагает уральский рынок вакансий для местной молодежи

В Свердловской области дальнобойщики без опыта могут зарабатывать до 330 тысяч рублей в месяц. Какие еще вакансии предлагают высокую зарплату новичкам?

Читать полностью » В Екатеринбурге планируют изменить правила для молодых людей, желающих вступить в брак вчера в 20:18
В 10 класс или в ЗАГС: Екатеринбург собирается разрешить заключение брака для подростков

В Екатеринбурге готовят регламент, который позволит 16-летним вступать в брак при особых обстоятельствах. Как это повлияет на молодежь и их права?

Читать полностью » В Свердловской области подорожали курица, свинина и овощи вчера в 19:17
Цены на продукты в Свердловской области продолжают расти: что подорожало и на сколько

В Свердловской области за неделю сильно подорожали курица, свинина, огурцы и помидоры. Какие продукты еще изменились в цене и что подешевело?

Читать полностью » Система проведения ЕГЭ изменится: Екатеринбург анонсировал сокращение контрольных работ вчера в 18:18
ЕГЭ без стресса: что предложат школьникам вместо контрольных работ и как это скажется на оценках

В Екатеринбурге обсуждают изменения в системе ЕГЭ, которые могут повлиять на количество контрольных работ и подходы к оценке знаний. Как это скажется на школьниках?

Читать полностью » Свердловская область представила проект бюджета на 2026 год: доходы 504,4 млрд рублей вчера в 17:34
Расходы растут — жизнь изменится: куда Свердловская область потратит 536 миллиардов в 2026 году

В Свердловской области представлен проект бюджета на 2026 год с приоритетом на социальную политику и увеличение расходов на инфраструктуру, здравоохранение и образование.

Читать полностью » Тюменцев ожидает индексация тарифов на железнодорожные билеты: подорожание на 11,4% вчера в 11:17
Платцкарт становится роскошью: как вырастет цена на поездки с декабря

В Тюмени и других регионах России с 2025 года поднимутся цены на ЖД билеты. Узнайте, сколько подорожают билеты и когда начнется индексация тарифов.

Читать полностью » Цены на антидепрессанты в Свердловской области выросли на 15% за последний год вчера в 10:18
Депрессия не по карману: как антидепрессанты подорожали на Урале за год

В Свердловской области и других регионах России цены на антидепрессанты продолжили расти. Узнайте, что влияет на этот процесс и как изменилась стоимость препаратов.

Читать полностью » В Тюменской области введен карантин по бешенству в поселке Новоселезнево вчера в 9:37
Карантин по бешенству в Тюмени: очередной поселок закрывается, что запрещено в зоне карантина

В Тюменской области введен карантин по бешенству в поселке Новоселезнево. Какие меры предприняты и что стоит знать местным жителям?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Диетолог Альбина Комиссарова: согреть организм помогают не мясо, а общий калораж и тёплая еда
Туризм
Морской порт, башня на горе Ахун и Роза Хутор входят в главные достопримечательности Сочи
Спорт и фитнес
План тренировки по системе push-pull: отжимания, подтягивания и приседания с гантелями
Садоводство
В ноябре специалисты советуют сделать окантовку газона — она помогает пережить зиму без потерь
УрФО
Тюменские застройщики предлагают уникальную рассрочку для беременных с возможностью семейной ипотеки
СФО
Ямальские власти утвердили проект повышения окладов работников госучреждений до уровня МРОТ
Садоводство
Пластиковые бутылки превращаются в полезные инструменты для дачи и огорода – Игорь Лаптев
Красота и здоровье
Врач Нина Назарова: реабилитация после инсульта эффективна даже через несколько лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet