© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 17:18

Встретила лису возле дома — и теперь понимаю, почему нельзя подкармливать диких животных

Биолог Пецис: лисы теряют осторожность, когда их кормят люди

В последние годы все чаще можно увидеть лис не только в лесу, но и в городах. Они спокойно переходят дороги, исследуют дворы и парки, иногда даже забредают во дворы многоэтажек. Социальные сети переполнены видео и фотографиями этих осторожных, но любопытных животных. Люди умиляются, снимают сторис, делятся снимками — и нередко совершают ошибку, пытаясь покормить дикого зверя.

Однако за кажущейся невинностью такого поступка скрываются серьезные последствия. Лиса — не бездомное животное и не нуждается в человеческой заботе. Это дикий хищник, и кормление может причинить ей больше вреда, чем пользы.

Почему лисы всё чаще появляются в городах

Городская среда для лис стала новой территорией охоты. В поисках пищи и безопасного укрытия они переселяются из лесов ближе к людям. Здесь есть мусорные баки, где легко найти остатки еды, есть теплотрассы и укромные уголки для ночлега. Отсутствие хищников делает города привлекательными, особенно для молодых особей, которые учатся выживать самостоятельно.

"Лиса — способный охотник, и в природе она прекрасно находит себе пищу", — отметил биолог Афанасий Пецис.

Эксперт подчеркивает: помогать лисам, особенно пищей, не нужно. Животное должно сохранять естественные инстинкты и не привыкать зависеть от человека.

Почему нельзя кормить лис

Кормление лисиц — это не акт доброты, а вмешательство в природные процессы. Даже если кажется, что зверь голоден, он способен добывать себе еду сам. Проблема не в голоде, а в том, что человек нарушает баланс, на котором держится экосистема.

1. Неподходящая пища

Людская еда содержит соль, жиры, приправы, сахар и искусственные добавки. Для организма лисы это токсично. Даже "полезные" продукты, вроде хлеба или варёного мяса, могут вызвать расстройства пищеварения. Привыкание к такой пище делает зверя уязвимым — он теряет навыки охоты и способность питаться естественным образом.

2. Опасность на дорогах

Когда лиса ищет еду во дворах и на тротуарах, она оказывается в зоне риска. Дороги и парковки становятся для нее смертельной ловушкой. Случаи, когда животных сбивают машины, происходят постоянно. Большинство водителей, к сожалению, уезжают, оставляя раненного зверя умирать. Только редкие прохожие сообщают о таких инцидентах спасательным организациям.

3. Конфликты с другими животными

Еда привлекает не только лис, но и кошек, собак, енотов, диких кабанов. В местах, где животные вынуждены делить территорию, начинаются драки. Лисы становятся агрессивнее, теряют осторожность, и их природное поведение искажается. Кроме того, они могут заражать друг друга болезнями — через слюну, кал или мочу.

4. Потеря страха перед людьми

Когда лисы начинают ассоциировать человека с источником пищи, они перестают бояться. Это опасно для обеих сторон. Для животных — потому что доверие делает их легкой добычей, а для людей — из-за возможных укусов и передачи инфекций, таких как бешенство. Особенно это касается молодняка, который быстро учится и легко перенимает привычки взрослых особей.

Как правильно вести себя при встрече с лисой

Если вы встретили лису в парке, во дворе или на дороге, главное — не паниковать. Эти животные обычно не проявляют агрессии, если их не провоцировать.

Как поступить правильно:

  1. Не приближайтесь к лисе и не пытайтесь ее поймать.

  2. Не кормите и не бросайте еду рядом.

  3. Не фотографируйте ее с близкого расстояния, особенно со вспышкой.

  4. Если животное ранено или ведет себя странно, сообщите об этом в организации, занимающиеся дикой природой.

Такие службы, как "Анима" или "Действие за дикую жизнь", принимают сообщения и направляют специалистов для помощи животным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять еду во дворе "для лисички".
    Последствие: зверь возвращается всё чаще, теряет осторожность, страдает от неправильного питания.
    Альтернатива: убирать мусор и не оставлять доступ к отходам, чтобы не привлекать животных.

  • Ошибка: пытаться сфотографировать лису поближе.
    Последствие: животное пугается, может укусить или броситься под машину.
    Альтернатива: наблюдайте издалека и наслаждайтесь моментом без вмешательства.

  • Ошибка: думать, что лисе холодно или голодно зимой.
    Последствие: вмешательство в природные процессы и утрата инстинктов у зверя.
    Альтернатива: оставьте животное в покое — природа позаботится о нём лучше, чем человек.

Мифы и правда

  • Миф: лиса нуждается в помощи человека зимой.
    Правда: у неё густой мех и отличные охотничьи навыки, она прекрасно справляется сама.

  • Миф: если лиса подходит близко, значит, она приручена.
    Правда: животное может быть дезориентировано, больно или заражено — подходить опасно.

  • Миф: кормление укрепляет "дружбу" с лисой.
    Правда: наоборот, это разрушает её естественные инстинкты и делает зависимой.

А что если лиса поселилась рядом?

Если лиса регулярно появляется у вашего дома, не нужно паниковать или прогонять её насильно. Достаточно убрать мусорные баки, плотно закрывать отходы и не оставлять пищу на улице. Со временем животное поймёт, что здесь нечего искать, и уйдет.

В сельской местности или на окраинах городов можно установить ультразвуковой отпугиватель или использовать безопасные ароматические репелленты. Главное — не вредить животному физически и не пытаться ловить его самостоятельно.

Интересные факты

  1. Городские лисы живут дольше, чем лесные — до 10 лет против 5-6 в дикой природе.

  2. В Великобритании каждая десятая лиса живет в черте города.

  3. Лиса — единственный представитель семейства псовых, способный лазать по заборам и деревьям.

