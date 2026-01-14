Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зимний вечер на Тверской
© web.archive.org by Boris Chimit-Dorzhie… is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 5:56

Электричество мегаполиса затихает в выходные: неожиданная связь между транспортом и атмосферой

Транспорт меняет электрическое поле у поверхности земли — PNAS

Городской воздух меняется не только из-за выхлопов — вместе с потоком машин колеблется и электрическая "погода" над улицами. Израильские исследователи обнаружили, что транспорт способен заметно перестраивать электрическое поле у поверхности земли. Причём эти изменения синхронны с ростом загрязнения в часы пик и ослабевают в выходные. Об этом сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как проводили наблюдения в Холоне

Работу вели семь месяцев в городе Холон, который входит в агломерацию Тель-Авива. Учёные установили приборы, фиксирующие колебания электрического поля в приземном слое атмосферы. Чтобы отделить влияние транспорта от природных факторов, из анализа исключили дождливые и грозовые дни: такие погодные условия сами по себе резко меняют электрические параметры воздуха и могли бы исказить картину.

Параллельно специалисты постоянно измеряли показатели качества воздуха. В мониторинг входили концентрации оксидов азота, мелкодисперсных частиц PM2.5 и веществ, которые образуются в результате химических реакций в городской атмосфере. Такой подход позволил сопоставить электрополе не с единичными всплесками загрязнения, а с полноценной динамикой городского "дыхания" на фоне повседневного трафика.

Что происходит с электрическим полем в часы пик

Анализ показал, что в периоды максимальной загруженности дорог — утром и вечером — электрическое поле у земли меняется особенно резко. Эти скачки совпадали с ростом концентрации загрязняющих веществ, что указывает на прямую связь между движением автотранспорта и электрическими параметрами атмосферы.

Для PM2.5 выявили отдельную закономерность: влияние частиц на электрополе достигало максимума примерно через 2,5 часа после пиков трафика. Исследователи объясняют эту задержку особенностями самих частиц — их размером, химическим составом и тем, как долго они способны удерживаться в воздухе и вовлекаться в процессы взаимодействия с ионами. В выходные дни, когда интенсивность движения заметно снижалась, электрическое поле также становилось слабее и стабильнее.

Почему загрязнение меняет электропроводность воздуха

Авторы связывают обнаруженный эффект с тем, что городские загрязнители активно "перехватывают" атмосферные ионы. Когда ионы связываются частицами и газами, проводимость воздуха падает, и система компенсирует потерю заряда — за счёт усиления электрического поля. Это не означает, что улицы превращаются в источник опасного электричества: изменения слишком малы, чтобы влиять на работу техники или быть ощутимыми человеком.

Однако сами колебания оказываются полезными для науки и мониторинга. Электрическое поле может стать дополнительным маркером состояния городской атмосферы и ещё одним инструментом оценки влияния транспорта. Если метод будет подтверждён в других городах и климатических условиях, его можно использовать для более точного понимания того, как загрязнение и физические свойства воздуха связаны между собой на уровне повседневной городской среды.

