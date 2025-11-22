Город строится, как в лучшие годы: 18 проектов меняют карту Екатеринбурга прямо на глазах

Экономическая динамика Екатеринбурга в 2025 году формируется на фоне стабильного роста ключевых показателей, и эта тенденция сохраняется. По данным пресс-службы мэрии, город демонстрирует уверенное восстановление оборота торговли, промышленного производства и строительного сектора, что создает основу для дальнейшего развития.

Торговля и промышленность

Директор департамента экономики администрации города Алексей Прядеин отметил, что розничная сфера продолжает укрепляться.

"Оборот розничной торговли увеличился и составил 106,4 процента к уровню прошлого года", — сказал Прядеин.

Эта динамика отражает устойчивый потребительский спрос, который поддерживает локальный рынок и создает благоприятные условия для бизнеса.

Промышленный сектор также показывает положительные изменения. В пресс-службе мэрии сообщили, что объем отгрузок крупных и средних предприятий вырос на 12,5 процента, а обрабатывающих производств — на 15 процентов. Такие показатели свидетельствуют о расширении производственных мощностей и адаптации предприятий к рыночным изменениям. Ожидается, что благоприятные тенденции сохранятся и в дальнейшем, обеспечивая стабильность экономики и социальной сферы. Основные параметры развития согласуются с темпами, необходимыми для достижения целей, обозначенных Президентом России.

Строительство и развитие городской среды

Жилищное строительство остаётся одним из опорных направлений. С января по октябрь введено на шесть процентов больше жилья, чем за тот же период прошлого года. В городе реализуется 18 проектов комплексного развития территорий, и в прогнозируемый период запланирован ввод более пяти миллионов квадратных метров жилья. Такое расширение строительной программы рассчитано на формирование комфортных районов и постепенное обновление городской инфраструктуры.

Рост объемов ввода жилья сопровождается развитием сопутствующих направлений. Среди приоритетов администрация выделяет социальную сферу, образование, благоустройство и модернизацию городского транспорта. Комплексный подход позволяет интегрировать новые территории в общую структуру города и повысить качество городской среды.

Демография и долгосрочные прогнозы

По данным пресс-службы, численность родившихся в 2025 году составила 15 тысяч 40 человек. Естественный прирост достиг 733 человек, что формирует основу для постепенного увеличения населения. К концу прогнозируемого периода численность постоянных жителей Екатеринбурга может вырасти до одного миллиона 627 тысяч человек.

Демографические показатели рассматриваются как часть стратегического развития: рост населения требует расширения образовательных учреждений, социальных объектов и транспортной сети. Эти направления включены в перечень приоритетов, вокруг которых выстраиваются долгосрочные планы развития города.