Город требует намордники, но не предлагает пространства: Петербургу не хватает сотни площадок для выгула

Петербургский закон о содержании собак обнаружил старую городскую проблему: требования к выгулу ужесточаются, а мест для безопасных прогулок почти не прибавляется. Об этом сообщает РГ.

Новые правила и последствия для владельцев

Принятый на неделе закон закрепляет строгий порядок выгула. Владельцы собак выше сорока сантиметров в холке обязаны выводить их на поводке и в наморднике, для более мелких животных обязателен поводок. За нарушение предусмотрены штрафы от двух до четырех тысяч рублей. При обсуждении документа предлагалось выделить отдельные зоны, где можно обойтись без поводка, однако инициативу не поддержали.

Напряжение вызывает то, что сформированной инфраструктуры под такие нормы в городе немного. При численности популяции около трёхсот тысяч домашних собак в городе действует примерно восемьдесят специализированных площадок, включая коммерческие. На одну площадку приходится несколько тысяч животных, что делает равномерное распределение нагрузки невозможным. Эксперты считают, что в мегаполисе с населением свыше пяти миллионов площадок должно быть в разы больше.

Нормативные ограничения и городская застройка

Формальных федеральных стандартов по количеству площадок для выгула не существует — регионы определяют правила самостоятельно. Методические рекомендации ограничиваются упоминанием о желательности шаговой доступности таких зон, оставляя муниципалитетам широкие рамки для трактовок. В условиях плотной исторической застройки Петербурга соблюсти требования о расстоянии от жилых домов и социальных объектов оказывается почти нереально.

Дополнительные сложности создают требования к оборудованию площадок: ограждение не ниже полуметра, освещение, стенды с правилами, контейнеры для отходов и покрытие, пригодное для регулярной уборки. В городе выделены почти восемь тысяч зеленых территорий общего пользования, где действуют ограничения на размещение подобных объектов, что существенно сужает спектр возможных решений.

Дискуссии о качестве и перспективах

Даже существующие площадки многие владельцы считают малофункциональными. Они отмечают, что традиционный формат "загонов" с сетчатым ограждением, неудобным покрытием и травмоопасным оборудованием не отвечает задачам дрессировки и свободного выгула. Отсутствие инфраструктуры для людей — освещения, скамеек, навесов — вынуждает горожан искать полулегальные маршруты, перемещаясь между газонами, пустырями и санитарными разрывами.

Ожидается, что ситуация может измениться после утверждения нового ГОСТа, который должен определить стандарты инфраструктуры для людей с собаками. Документ предусматривает описание как огороженных площадок, так и неогороженных территорий для кратковременного пребывания и маршрутов для прогулок. От этого зависит возможность создания более гибкой и разнообразной среды, способной снизить напряжение между нормативами и реальными условиями мегаполиса.