Зимующие птицы на снегу у кормушки
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Новый зимний тренд в Екатеринбурге — кормушки на окнах: даже птицы стали ближе к людям

Орнитолог Садыкова: в Екатеринбурге набирает популярность установка кормушек для птиц

С приходом зимы в Екатеринбурге появился новый трогательный тренд: горожане массово ставят кормушки на окнах, помогая пернатым пережить морозы. Одни делают это по зову сердца, другие — следуя моде. Корреспондент URA. RU тоже решил поучаствовать и убедился: даже на высоте можно устроить уютную "птичью столовую".

Птичьи кормушки — новый городской тренд

По словам орнитолога Нины Садыковой, увлечение кормушками набирает популярность не только на Урале, но и по всей стране.

"Тренд на кормушки действительно есть. В последние годы проходит Всероссийская акция под эгидой Союза охраны птиц России, где участники соревнуются в создании удобных столовых для пернатых. Даже создана карта птичьих кормушек", — рассказала эксперт.

Так, всё больше уральцев начали заботиться о птицах — и теперь окна многоэтажек украшают стеклянные домики с семечками и крупой.

Как птицы находят "столовую"

Автор истории признаётся: идея появилась после того, как сосед на втором этаже установил кормушку, куда каждое утро слетались синицы. Вдохновившись примером, он повесил свою — на 12-м этаже. Сомневался, что кто-то долетит, но уже через несколько дней подоконник был усыпан шелухой от семечек.

Первый снег стал сигналом для настоящего нашествия синиц — четыре птицы прилетали по очереди, ссорились и делили угощение. Постепенно они привыкли к людям и чувствовали себя как дома.

Где лучше размещать кормушку

Нина Садыкова отмечает: кормушки эффективнее всего ставить на нижних и средних этажах. Если же квартира находится слишком высоко, птицы туда просто не доберутся.

"В городских дворах к кормушкам чаще всего прилетают синицы и воробьи. Если рядом парк, можно дождаться поползней или щеглов. А на высоких этажах чаще появляются голуби — для них удобнее подоконные площадки", — уточнила орнитолог.

Чем кормить и как часто

Главный зимний деликатес для птиц — нежареные и несолёные семечки подсолнечника. Они безопасны и питательны. Также подойдут специальные зерновые смеси из зоомагазинов.

"Если птицы нашли кормушку, они быстро её опустошат. Но не стоит засыпать туда ведро семечек. Достаточно пополнять запас раз в два-три дня, чтобы сохранить у птиц поисковый инстинкт", — объяснила Садыкова.

Если же кормушка постоянно переполнена, птицы перестают искать другие источники пищи и становятся зависимыми от одного места.

Идея для семей — птичье печенье

Тем, кто живёт высоко или хочет помочь в парке, орнитолог советует делать птичье печенье - экологичную и красивую альтернативу пластиковым кормушкам.

"Это съедобные эко-кормушки: семечки впрессованы в массу жира или желатина. После заморозки их развешивают на деревьях. Птицы постепенно съедают печенье, а парк остаётся чистым", — рассказала Садыкова.

Такое занятие особенно нравится детям — оно развивает заботу о живом мире и делает зиму теплее не только для птиц, но и для людей.

