Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:54

Крошки на ладони — трещины на фасадах: Петербург готовится ограничить кормление птиц

В Петербурге заявили о вреде помёта птиц для памятников и готовят запрет на кормление

В Санкт-Петербурге вновь обсуждают идею ограничить кормление городских птиц, об этом сообщили в Государственном музее городской скульптуры. Ведомство предупреждает: птичий помёт наносит серьёзный вред архитектурным памятникам, а попытки горожан проявить заботу об уличных пернатых, по сути, ускоряют разрушение зданий.

Почему кормление стало проблемой

По словам биологов, у каждого крупного города есть группа синантропных птиц — видов, существующих рядом с человеком. Для Петербурга это прежде всего серая ворона, голубь и серебристая чайка. Их присутствие напрямую зависит от доступности пищи, и именно регулярные подкормки создают благоприятные условия для стремительного роста популяций.

Повреждения, наносимые историческим объектам, оцениваются ежегодно в значительные суммы. Помёт содержит едкие вещества, включая мочевую кислоту, которые разъедают камень и металлы. Если не проводить постоянную очистку фасадов, дворцы и храмы быстро теряют первоначальный вид, а элементы декора начинают разрушаться.

Экологические и санитарные риски

Учёные подчёркивают, что Беломоро-Балтийский миграционный путь проходит именно через Петербург. Пернатые должны останавливаться здесь ненадолго, однако лёгкая еда заставляет их задерживаться дольше положенного, ухудшая состояние птиц. Кроме того, городские популяции являются переносчиками заболеваний. Орнитоз и птичий грипп — среди самых распространённых инфекций, и, по некоторым данным, половина городских голубей заражена орнитозом.

Ограничение кормления, считают эксперты, способно снизить численность птиц эффективнее отлова. Средняя продолжительность жизни городского голубя — два-три года, и сокращение кормовой базы может естественным образом стабилизировать популяцию.

Международный опыт и российские реалии

Во многих европейских странах введены штрафы за кормление птиц: в Италии они достигают 500 евро, в Испании — до 2000 евро, во Франции — до 450 евро. В России подобные меры пока рассматриваются лишь точечно. Орнитологи отмечают, что одними запретами проблему не решить.

Необходимо закрывать чердачные проёмы сеткой, чтобы исключить круглогодичное размножение голубей. Также важен регулярный мониторинг численности птиц, который позволит оценивать эффективность принимаемых решений. Между тем специалисты обращают внимание на психологический аспект: многие пожилые люди кормят голубей из чувства одиночества или в память о близких.

