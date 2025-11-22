Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Набережная реки Тура (Тюмень), 2014
Набережная реки Тура (Тюмень), 2014
© commons.wikimedia.org by Moritka is licensed under Copyrighted free use
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:19

Тюмень готовит урбанистический скачок: агломерация обещает изменить карту Урала до неузнаваемости

Тюмень и два района рассматривают создание агломерации — URA.RU

Тюменская агломерация готовится стать одним из самых масштабных урбанистических проектов Урала. По данным URA. RU, обсуждения идут почти два года, и региональные власти рассматривают объединение не формально, а как глубокое преобразование всей территории — от стратегий застройки до принципов управления.

Как возникла идея агломерации

Первые разговоры о проекте прозвучали осенью 2023 года: тогда выяснилось, что Тюменский район уже фактически выполняет роль поставщика новых жилых массивов, окружающих столицу региона сплошной застройкой. Депутаты запросили у мэрии стратегию развития, и в ответ получили документ, где впервые была обозначена конфигурация будущей агломерации — Тюмень, Тюменский район и Нижнетавдинский район.

Однако лишь к концу 2024-го инициатива получила новое дыхание. Губернатор Александр Моор напомнил, что объединение должно быть продуманным:

"Нужна именно общая стратегия. Активно развиваются пригороды, поселки Тюменского района", — заявил он на градостроительном форуме.

После этого районные власти подтвердили, что связность территории существует уже сейчас, опираясь на транспорт, инженерные сети и маятниковую миграцию.

Политические споры и ожидания от проекта

Активное обсуждение вскрыло и напряжённые точки. Наиболее жёсткую позицию заняла фракция ЛДПР: депутаты опасались, что разрастание поселков без инфраструктуры перегрузит школы и больницы.

"Надо же сразу понимать, куда эти люди пойдут в больницу или школу. Тюменский район такой нагрузки не вывезет", — говорил депутат Иван Вершинин.

Параллельно власти начали подготовку мастер-плана. Заместитель главы региона Андрей Пантелеев подчеркнул, что объединение должно приносить реальную пользу:

"При создании агломерации сумма положительных изменений на двух территориях должна быть больше сумм полученных на территориях в отдельности".

Он также отметил необходимость учитывать интересы населения и бизнеса, включая развитие общественных пространств, промышленных зон и разных типов застройки.

Перспективы расширения и вызовы для урбанистов

К концу года губернатор допустил, что география агломерации может расшириться. С учётом скоростного развития трассы Тюмень — Ишим — Омск границы способны сдвинуться: до Ялуторовска, по его словам, в перспективе можно будет добираться за 40-50 минут. Это приближает город к нормативам классической агломерации.

Тем не менее эксперты напоминают о сложности предстоящей работы. Главный архитектор "Уралсибпроекта" Константин Кокушкин указывает на различия в нормативной базе и подходах муниципалитетов. Он отмечает и вероятные риски: усиление маятниковой миграции, рост цен в ядре, усложнение управления и размывание локальной идентичности. Но добавляет, что преимущества способны перекрыть минусы — от синхронизации стратегий до появления у бизнеса единых правил игры.

Зачем это нужно региону

Урбанисты уверены: грамотно созданная агломерация позволит сбалансировать транспорт, социальную инфраструктуру и распределение рабочих мест. Нагрузка на центральную часть Тюмени может снизиться, а новые территории — получить доступ к инвестициям и крупным проектам. Общие стандарты развития обеспечат предсказуемость, которой сегодня часто не хватает пригородам.

Работа над мастер-планом продолжается, и власти не называют дату его готовности. Пауза перед окончательным рывком объясняется масштабом задачи: регион стремится создать не просто территориальное объединение, а единую систему, которая будет работать десятилетиями.

