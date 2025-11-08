Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована вчера в 23:12

Глубже, чем 6 метров: подземный комплекс Урарту с росписями — и они свежее, чем в музеях

Профессор Ишиклы: подземный комплекс Урарту с фресками найден под Гарибин-Тепе

Под холмами Восточной Анатолии археологи обнаружили находку, которая способна изменить наше понимание одной из самых загадочных цивилизаций древнего Ближнего Востока — Урарту. В 2024 году команда под руководством профессора Мехмета Ишыклы из Университета Ататюрка (Эрзурум) сообщила об открытии подземного комплекса с прекрасно сохранившимися фресками возрастом около 2800 лет. Обнаружение под Гарибин-Тепе, неподалёку от озера Ван, уже назвали "анатолийским Помпеем" урартской эпохи.

Подземное чудо Урарту

На глубине более шести метров под поверхностью исследователи нашли лабиринт комнат и коридоров, вырезанных в породе. Комплекс был скрыт столетиями и случайно открыт после пресечения нелегальных раскопок в 2022 году.

"Это открытие переосмысливает наши знания об урартском искусстве и архитектуре", — отметил профессор Ишиклы. — "Мы оказались в помещении, где, возможно, проводились священные или царские церемонии. Стены здесь полны цвета и фигур, не видевших света почти три тысячи лет".

Фрески сохранились в исключительном состоянии. На стенах — три горизонтальные полосы росписей, изображающих богов, людей и животных. Яркие красные, охристые и чёрные пигменты до сих пор различимы, что свидетельствует о мастерстве древних художников и уникальном микроклимате, защищавшем краски от разрушения.

Урарты: мастера инженерии и символизма

Урартское царство, существовавшее с IX по VI век до н. э. вокруг озера Ван, славилось инженерным гением — крепостями, ирригационными системами и металлургией. Однако живопись урартов до сих пор оставалась почти неизвестной.

Подобные росписи ранее встречались лишь:

  • в Алтынтепе (Эрзинджан, 1950-е гг.),

  • и Арин-Берде (совр. Армения).

Однако фрески Гарибин-Тепе оказались более древними и сохранёнными, превзойдя всё, что археологи находили прежде.

Таблица: урартские памятники с фресками

Памятник Местоположение Датировка Особенности
Алтынтепе Восточная Турция VIII-VII вв. до н. э. Дворцовые росписи, сцены жертвоприношений
Арин-Берд Армения VIII в. до н. э. Фрагменты фресок на штукатурке
Гарибин-Тепе Восточная Анатолия (около Вана) IX-VIII вв. до н. э. Подземные залы с многоярусными росписями, редкий пример сохранённого комплекса

Искусство, рассказывающее о космосе

Композиция стен Гарибин-Тепе — три символических уровня:

  • верхний ряд — небесные божества;

  • средний — люди и сцены жертвоприношений;

  • нижний — животные и мифологические существа, возможно, охранители подземного мира.

Эта трёхчастная структура напоминает космологические схемы древней Месопотамии и Анатолии, где мир делился на небо, землю и подземье.

"То, что мы здесь видим, — это не просто украшение, — объясняет Ишиклы.

Архитектура и значение

Планировка комплекса включает несколько камер и узких коридоров, образующих священное пространство — возможно, часть храмового или дворцового центра. Схожие подземные структуры известны лишь в культовых комплексах Урарту, что позволяет предполагать ритуальное назначение находки.

Учёные считают, что закрытое пространство могло использоваться для инициаций, жертвоприношений или хранения сакральных реликвий.

Сохранение и исследования

Из-за хрупкости фресок работы ведутся крайне осторожно:

  • потолки укреплены металлическими опорами,

  • установлены датчики влажности и температуры,

  • вход строго ограничен.

В ближайшие годы холм планируют накрыть защитным куполом, чтобы предотвратить воздействие воды и ветра. Реставраторы из Стамбульской лаборатории консервации проводят регулярные обследования.

Голос из глубины веков

"Когда входишь в туннель, кажется, будто время остановилось. Эти стены расписаны руками людей, живших почти 30 веков назад — и они до сих пор говорят с нами", — говорит Ишиклы.

Фрески Гарибин-Тепе стали редким окном в духовный мир Урарту, показывая, что эта цивилизация не только строила крепости и дамбы, но и создавала сложные художественные системы, связывающие архитектуру, религию и космологию.

Значение открытия

  1. Археологическое — первое подземное культовое сооружение Урарту с сохранившимися настенными росписями.

  2. Художественное — редчайший пример монументальной живописи в Анатолии IX века до н. э.

  3. Историческое — возможность пересмотреть духовные и космологические представления урартской цивилизации.

  4. Технологическое — пример раннего использования природных пигментов и органических связующих в настенной живописи.

Открытие подземного комплекса Гарибин-Тепе — это не просто археологическая сенсация, а новая глава в изучении древнего искусства Урарту. Здесь, под слоями времени и камня, археологи нашли свидетельство того, что цивилизация, известная своей военной мощью и инженерными чудесами, обладала также утончённым чувством духовности и красоты.

