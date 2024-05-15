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Россия предвидела запрет США на импорт урана и примет меры
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:19

Россия предвидела запрет США на импорт урана и примет меры

РФ просчитала запрет США на импорт урана и обеспечит устойчивость рынка сбыта

Мир

Поведение Энтони Блинкена смутило экс-подполковника армии США

Поведение Энтони Блинкена смутило экс-подполковника армии США

Экс-подполковник армии США раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена за его поведение в Киеве.

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Нетаньяху: создание независимой Палестины будет угрожать безопасности Израиля

Нетаньяху: создание независимой Палестины будет угрожать безопасности Израиля

10 мая глава Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с рекомендацией Совету Безопасности рассмотреть возможность принятия Палестины в члены международной организации.

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Общество

Гендир Google Cloud заверил компании в безопасности облачного хранилища

Гендир Google Cloud заверил компании в безопасности облачного хранилища

Компания Google случайно удалила частный облачный аккаунт австралийского пенсионного фонда UniSuper.

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ВЦИОМ: Большинство опрошенных россиян не доверяют массовой психотерапии

ВЦИОМ: Большинство опрошенных россиян не доверяют массовой психотерапии

Большинство опрошенных жителей России (94%) заявили, что сомневаются в эффективности массовых психотерапевтических сессий, свидетельствуют данные научно-исследовательского центра анализа общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

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