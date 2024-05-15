РФ просчитала запрет США на импорт урана и обеспечит устойчивость рынка сбыта
Поведение Энтони Блинкена смутило экс-подполковника армии США
Экс-подполковник армии США раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена за его поведение в Киеве.
Нетаньяху: создание независимой Палестины будет угрожать безопасности Израиля
10 мая глава Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с рекомендацией Совету Безопасности рассмотреть возможность принятия Палестины в члены международной организации.
Гендир Google Cloud заверил компании в безопасности облачного хранилища
Компания Google случайно удалила частный облачный аккаунт австралийского пенсионного фонда UniSuper.
ВЦИОМ: Большинство опрошенных россиян не доверяют массовой психотерапии
Большинство опрошенных жителей России (94%) заявили, что сомневаются в эффективности массовых психотерапевтических сессий, свидетельствуют данные научно-исследовательского центра анализа общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.