В Свердловской области завершено расследование резонансного дела о хищении 52,5 миллиона рублей, выделенных на очистку шахтных вод Дегтярского рудника. Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлены бывшему руководителю филиала акционерного общества "УралМонацит", экс-начальнику производства и двум предпринимателям. Фигуранты дела на протяжении трех лет имитировали поставки извести, необходимой для нейтрализации токсичных стоков, угрожавших водоснабжению Екатеринбурга. Материалы дела переданы в Ревдинский городской суд для рассмотрения по существу.

Суть преступной схемы

Следствие установило, что преступная группа была сформирована в 2020 году под руководством начальника филиала предприятия. В сговор вступили также начальник производства и двое коммерсантов, контролировавших цепочку фиктивных компаний. Основной задачей участников схемы стало использование государственных контрактов для хищения бюджетных средств через подложные документы.

Согласно материалам дела, официально заключались договоры на поставку более 11,4 тысячи тонн извести. Общая сумма закупок по этим контрактам превышала 61,8 миллиона рублей. Фактически же на объект было доставлено лишь 1,8 тысячи тонн реагента на сумму 9,5 миллиона рублей, а разница была выведена через фирмы-однодневки.

Для придания видимости легальной деятельности обвиняемые на протяжении 2020-2023 годов систематически вносили недостоверные сведения в отчетную документацию. Масштаб подлога позволил злоумышленникам скрывать нехватку извести на производстве в течение длительного периода.

"Подобные инциденты на объектах, связанных с экологической безопасностью и критически важной инфраструктурой, требуют усиленного контроля со стороны надзорных органов. Когда муниципальные и региональные контракты становятся инструментом личного обогащения, это подрывает доверие к государственной системе закупок. Важно понимать, что в данном случае речь идет не просто о финансовом ущербе, а о потенциальной угрозе природным ресурсам целого региона. Подобные действия неизбежно влекут за собой суровые правовые последствия для всех участников криминальной цепочки". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Экологические и финансовые риски

Деятельность филиала "УралМонацита" имеет стратегическое значение, так как именно этот объект отвечает за нейтрализацию кислых шахтных вод на Дегтярском руднике. Нейтрализация реагентами необходима для того, чтобы загрязненные стоки не попали в Волчихинское водохранилище. Данный водоем выступает основным источником питьевой воды для столицы Урала и прилегающих муниципальных образований.

Системный недовоз извести создавал реальные риски для экологии. Недостаточная обработка воды может привести к резкому изменению химического состава стоков, что опасно для флоры и фауны водохранилища. Власти и правоохранители обращают пристальное внимание на этот аспект, оценивая масштаб возможного ущерба окружающей среде.

Финансовый ущерб бюджету оценивается следствием в 52,5 миллиона рублей. Вывод этих средств через цепочку подставных коммерческих структур лишал производство необходимых ресурсов для поддержания безопасности. В настоящий момент проводятся дополнительные экспертные оценки состояния территории рудника после трех лет неполноценной очистки.

Судебные перспективы обвиняемых

Уголовное дело было возбуждено по четвертой части статьи 159 Уголовного кодекса России, предусматривающей наказание за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Санкции данной статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы для каждого виновного.

В ходе расследования один из участников преступной группы пошел на контакт со следствием и заключил досудебное соглашение. Его дело выделено в отдельное производство, что часто упрощает процесс доказывания вины остальных фигурантов. Оставшиеся члены группы отрицали вину или давали противоречивые показания, но доказательная база, собранная прокуратурой, признана достаточной.

Ожидается, что Ревдинский городской суд рассмотрит все доказательства по делу в ближайшее время. Судебный процесс должен окончательно прояснить роль каждого обвиняемого в организации схемы по обналичиванию бюджетных средств. Государство намерено добиваться максимальной меры наказания, учитывая общественную опасность содеянного.