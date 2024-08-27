Команда "Формулы-1" заплатила долг "Уралкалию"

"Уралкалию" полностью возместили сумму от команды "Формулы-1" Haas. Ее должны были выплатить после решения Швейцарского арбитражного трибунала из-за досрочного одностороннего расторжения контракта спонсоров. Кроме того, он получил гоночный болид команды.
Ранее Motorsport сообщил, что Haas не может вывезти болиды из города Зандворта, где прошел этап "Формулы-1", так как компания просрочила платеж и "Уралкалий" попросил арестовать имущество команды.
Два года назад Haas расторгла соглашение с "Уралкалием" — титульным спонсором. Кроме того, контракт был аннулирован с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Причиной этому стал конфликт России и Украины, пишет РБК Спорт.
Фото: unsplash.com/Jp Valery jpvalery.photo (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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