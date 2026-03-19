Главный корпус УрФУ - 2
Главный корпус УрФУ - 2
© commons.wikimedia.org by Skyboy103 is licensed under CC BY-SA 3.0
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:36

Цифровая крепость науки: уральский университет потеснил гигантов в битве за авторские права

Уральский федеральный университет занял первую строчку в рейтинге Роспатента по итогам 2025 года, став лидером среди всех учебных заведений и корпоративных структур страны по количеству поданных заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. Общий объем поданных документов на защиту интеллектуальных прав на ИТ-решения составил 299 единиц, что закрепило за вузом статус ведущего научно-образовательного центра. Дополнительно университет занял вторую позицию в списке отечественных вузов по числу заявок на изобретения, подготовив 144 проекта. В совокупном рейтинге, учитывающем как академические организации, так и крупнейшие российские корпорации, вуз зафиксировал третье место.

Статистические показатели успеха

Результаты 2025 года демонстрируют значительный отрыв университета в сфере цифровых активов. Показатель в 299 заявок на программное обеспечение и базы данных указывает на высокую концентрацию прикладных разработок, создаваемых студентами и научными сотрудниками. Эти отчетные данные, официально представленные ведомством, подтверждают масштаб подготовки интеллектуального капитала внутри кампуса.

Помимо успехов в ИТ-секторе, вуз демонстрирует уверенную динамику традиционных инженерных дисциплин. Представление 144 заявок на изобретения выводит университет на второе место среди высших учебных заведений России. Такая комбинация программного обеспечения и аппаратных решений позволяет вузу конкурировать на федеральном уровне с крупнейшими технологическими компаниями.

Высокие позиции в сводном рейтинге Роспатента подчеркивают стратегическую значимость выбранного курса. Третье место в общем списке корпораций и научных центров подтверждает эффективность текущей политики университета в области регистрации интеллектуальных прав.

Формирование инновационной среды

Система подготовки кадров построена таким образом, чтобы вовлекать учащихся в изобретательскую деятельность с первых курсов обучения. Важной частью образовательного процесса стали программы по защите интеллектуальной собственности, где студентов обучают правовым аспектам закрепления авторства на созданные технологические системы.

Подход вуза подразумевает трансформацию учебного заведения в полноценный центр технологического предпринимательства. Такая модель позволяет сместить фокус с теоретических исследований на прикладную разработку, имеющую рыночную ценность и готовые правовые механизмы защиты.

Практические инструменты поддержки

Акселерационные практикумы служат связующим звеном между лабораторными исследованиями и созданием жизнеспособного продукта. В ходе данных мероприятий участники учатся упаковывать свои технологии для дальнейшего коммерческого использования. Постоянное участие молодых изобретателей в подобных активностях способствует росту числа регистраций.

Ежегодный конкурс "Студенческий патент" остается ключевой площадкой для отбора лучших инициатив. Данная инициатива позволяет авторам пройти все необходимые бюрократические процедуры под руководством опытных кураторов. В отчетном году 18 студентов успешно завершили цикл государственной регистрации своих проектов благодаря данному состязанию.

Формирование культуры патентования охватывает не только студентов высшей школы, но и школьников, вовлеченных в научную работу. Обучение навыкам закрепления интеллектуальных прав на ранних этапах способствует созданию кадрового резерва для будущих технологических компаний, опирающихся на собственные разработки и защищенные решения.

Проверено экспертом: эксперт по социально-экономическим вопросам регионов Елена Гаврилова
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

