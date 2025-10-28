От пельменей до плавильных печей: ноябрь зовёт в самые вкусные и горячие туры Урала

Ноябрь в Челябинской области и соседних регионах обещает стать по-настоящему насыщенным для путешественников. В турпрограмме — гастрономические поездки, экскурсии на заводы и в монастыри, купание в термальных источниках и визиты на киностудию.

Вкусный Миасс и металлургический Магнитогорск

4 ноября состоится гастротур "Дом пельменя и Шоколадная фабрика" в Миасс. За 4 200 рублей туристов ждёт экскурсия по дому купца Смирнова, посещение единственного в России музея пельменя с дегустацией, прогулка по городу и визит на фабрику чая и шоколада.

3-4 ноября пройдёт двухдневный тур "Магнитогорск: от металлургии до агрокультуры" (11 600 рублей). Программа включает обзорную экскурсию по городу, отдых в парке "Притяжение" или аквапарке, а также визит на Магнитогорский металлургический комбинат и агрохолдинг "Ситно".

Паломничества и культурные маршруты

8 ноября - тур "Духовный центр: Далматово" за 3 000 рублей с экскурсией по Успенскому монастырю и посещением святого источника.

В тот же день состоится поездка в музей военной техники в Верхней Пышме (4 100 рублей), где покажут павильоны с танками, авиацией и редкими автомобилями.

9 ноября - сразу два направления:

"По деревням и весям: от кочана до пима" (4 300 рублей) — этнотур с посещением музея, фермы и обедом из традиционных блюд.

Тур в Сысерть на фарфоровый завод (3 900 рублей) с мастер-классом и прогулкой по природному парку "Бажовские места".

Индустриальные и гастрономические туры

15 ноября - промтур "Магнитогорск: здесь сильные руки плавят металл!" (4 900 рублей). Включает экскурсию на металлургический комбинат и посещение памятников "Палатка" и "Тыл — фронту".

16 ноября - гастротур "Сделано в Никольском" (4 200 рублей) с экскурсией по ферме, дегустацией сыров и прогулкой к озеру Тальков Камень.

Горячие источники и святые места

22 ноября туристов ждёт поездка в Тюмень на горячий источник "Советский" (5 500 рублей). Температура воды — до +48 °C, купание длится пять часов и включено в стоимость.

23 ноября - паломнический тур "Ганина Яма и Ново-Тихвинский монастырь" (2 400 рублей) с посещением святых мест Екатеринбурга, включая Храм на Крови.

Кино и уральская кухня

29 ноября состоится экскурсия на Свердловскую киностудию (3 500 рублей) — гости узнают о создании фильмов и посетят цеха спецэффектов, грима и мультипликации.

30 ноября - два гастротура на выбор: