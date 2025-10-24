Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стадион Аль-Наср
Стадион Аль-Наср
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:11

Полклуба в одни руки: Свердловская область распродаёт "Урал" после вылета

Правительство Свердловской области ищет частного инвестора для развития клуба "Урал"

Правительство Свердловской области решило продать 50% акций футбольного клуба "Урал", чтобы усилить развитие команды и повысить её конкурентоспособность. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, средства частного инвестора помогут укрепить материально-техническую базу и обновить инфраструктуру клуба.

"Привлечение частного инвестора будет способствовать развитию футбольного клуба "Урал", обеспечив дополнительное финансирование для модернизации инфраструктуры, укрепления материально-технической базы и повышения конкурентоспособности команды", — пояснили в ДИПе.

По словам представителей ведомства, все необходимые документы для продажи планируют подготовить до конца текущего года.

Кто одобрит сделку

Так как стоимость актива превышает 50 миллионов рублей, продажу должен одобрить законодательный орган региона.
По данным Rusprofile, уставной капитал ФК "Урал" составляет 24,1 миллиона рублей.

Кто стоит за решением

Инициатором продажи половины акций клуба стал губернатор Денис Паслер.
Президент "Урала" Григорий Иванов в комментарии URA. RU выразил уверенность, что новым владельцем станет один из нынешних партнёров клуба.

Судьба команды после вылета из РПЛ

В сезоне 2023-2024 годов "Урал" покинул Российскую Премьер-лигу, проиграв в стыковых матчах тольяттинскому "Акрону". Команда выступала в высшем дивизионе с 2013 года. Несмотря на вылет, финансирование клуба со стороны властей и бизнеса решено было сохранить на прежнем уровне - в надежде на скорое возвращение в элиту.

