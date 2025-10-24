Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стадион "Металлург"
© https://www.mos.ru/mayor by Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:44

С Twitch — в Первую лигу: медийный клуб готов купить 50% настоящего "Урала"

Президент "СиндЕката" Андрей Семенов заявил о готовности побороться за 50% акций футбольного клуба "Урал"

Президент медийного футбольного клуба "СиндЕкат" Андрей Семенов подтвердил, что его команда готова побороться за 50% акций футбольного клуба "Урал". Он отметил, что знает причины, по которым власти решили выставить долю на продажу, и уверен — развитие футбола на Урале возможно при правильном подходе.

"Нам интересно поучаствовать в аукционе. Мы очень серьезно задумались над этим. "СиндЕКат", как часть футбольного сообщества, понимает, в чем причины и что нужно сделать, чтобы футбол на Урале развивался", — заявил Семенов в telegram-канале клуба.

Что известно о продаже "Урала"

24 октября правительство Свердловской области объявило о решении продать половину акций клуба. По словам представителей власти, привлечение частного инвестора поможет укрепить материально-техническую базу команды.

Президент "Урала" Григорий Иванов выразил уверенность, что новый владелец, скорее всего, появится среди действующих партнёров клуба.

Финансовые детали

Так как стоимость актива превышает 50 миллионов рублей, сделку должны предварительно одобрить депутаты Заксобрания региона.
Согласно данным Rusprofile, уставной капитал футбольного клуба составляет 24,1 млн рублей.

Судьба клуба после неудачного сезона

Напомним, "Урал" покинул Российскую Премьер-лигу по итогам сезона 2023-2024 годов. Команда, удерживавшаяся в элите с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому "Акрону". Несмотря на вылет, власти и бизнес региона сохранили финансирование на прежнем уровне, рассчитывая на возвращение клуба в РПЛ.

