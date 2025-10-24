С Twitch — в Первую лигу: медийный клуб готов купить 50% настоящего "Урала"

Пермский Политех поднялся на пять позиций в рейтинге «Медиалогии», став самым медиаактивным вузом региона и обойдя ряд ведущих университетов России.

Пермский Политех наступает на пятки МГУ: рост в рейтинге СМИ впечатляет

сегодня в 12:37

Учёные Пермского Политеха создали приложение, которое оценивает стоимость подержанных авто с учётом рыночных условий и скидок. Сервис обучается сам.

Теперь обмануть сложнее: в Перми разработали ИИ, который называет реальную цену машины

сегодня в 11:16

В аэропорту «Большое Савино» внедрили VPN-сеть для защиты данных сотрудников. «Ростелеком» подключил сервис во всех аэропортах «Новапорт Холдинга».

Аэропорт — как спецслужба: в Перми запустили зашифрованную сеть

сегодня в 10:17

сегодня в 9:37

Деревни без жителей — и теперь без статуса: в Пермском крае стерли с лица земли свыше десятка населенных пунктов

Депутаты Пермского края упразднили 13 деревень в трёх округах, часть из которых давно пустует, а другие объединили с центром Юсьвой ради развития региона.

Читать полностью »