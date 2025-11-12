Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
трещины на дороге после землетрясения
трещины на дороге после землетрясения
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 6:46

Толчки 3,9 балла — и это только начало? Что говорят геофизики об уральской сейсмоактивности

Учёные УрО РАН напомнили о сильнейших землетрясениях в истории Свердловской области

6 ноября Свердловская область ощутила землетрясение магнитудой 3,9 балла - по 12-балльной шкале это уже уровень, близкий к интенсивным толчкам. Люди, находившиеся в домах, действительно могли почувствовать подземные вибрации. URA. RU вспомнило, какие землетрясения за последнее столетие сотрясали Средний Урал и чем они запомнились.

Билимбаевское землетрясение 1914 года — самое мощное в истории региона

Самое сильное сейсмическое событие произошло 17 августа 1914 года возле посёлка Билимбай под Первоуральском. Толчки достигли магнитуды 5,5, а эпицентр находился рядом с Билимбаевским заводом и деревней Трека на реке Чусовой.

Тогдашние газеты писали, что "на улицах падали люди, шедшие с грузом". В домах выбивало стёкла, по стенам появлялись трещины, рушились печи.

В Екатеринбурге — за 60 километров от эпицентра — очевидцы слышали звенящую посуду и видели, как дребезжат окна. Несмотря на разрушения, жертв не было, но землетрясение надолго запомнилось жителям региона.

Качканарское землетрясение 2010 года — отголосок прошлого

Почти век спустя, 30 марта 2010 года, подземные толчки магнитудой 5,0 вновь напугали уральцев. Эпицентр находился вблизи Качканара, и учёные назвали это землетрясение отголоском Билимбаевского.

Местные жители ощущали вибрации, звенели стекла, телефоны спасательных служб разрывались от звонков. Толчки почувствовали даже в Лесном, Нижней Туре и Горнозаводском районе, а также в некоторых населённых пунктах Пермского края.

Исследователи предположили, что землетрясение могло быть вызвано техногенными процессами - например, горными работами, хотя и не исключили природный фактор.

Среднеуральское землетрясение 2015 года — напугало весь регион

Следующий ощутимый эпизод произошёл в ночь с 18 на 19 октября 2015 года. Подземные толчки магнитудой 4,7 охватили почти весь Средний Урал. Ближе всего к эпицентру оказались посёлки Сарга, Сабик и Первомайский.

Люди рассказывали, что проснулись от тряски, слышали дребезжание окон, посуды и видели, как качаются люстры.

Сообщения о толчках поступали из разных районов, а о происшествии доложили губернатору Евгению Куйвашеву. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Возможны ли новые сильные землетрясения на Урале

Учёные не исключают сейсмическую активность региона в будущем. По оценке старшего научного сотрудника Института геофизики УрО РАН Александра Гуляева, на Урале теоретически возможны землетрясения силой до 8 баллов.

Он отмечал, что сильные толчки происходят примерно раз в 116 лет. Если отталкиваться от Билимбаевского землетрясения 1914 года, следующее мощное событие может произойти около 2030 года.
Однако, как уточняет учёный, это лишь вероятностный прогноз — точно предсказать момент невозможно.

