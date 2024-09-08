Фитнес-эксперт назвала эффективное упражнение для похудения

Приседания — простое упражнение, которое поможет в борьбе с лишним весом. Так считает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По ее словам, они помогут вам сжечь от 8 до 12 калорий в минуту. Однако важно соблюдать правильную технику упражнения.

"Изначально стопы должны стоять параллельно на ширине плеч, колени находятся над стопой, спина прямая, живот втянут, руки на поясе или за головой. На вдохе вам следует опуститься, сгибая колени и перенося тело назад, как будто вы хотите сесть на стул", — цитирует Силину "КП Спорт".

Вес тела нужно равномерно распределить на пятках и передних частях стоп. Опускаться же стоит, пока бедра не станут параллельны полу или даже ниже. После этого, выдыхая, необходимо вернуться в исходное положение.

Эксперт добавила, что в идеале для похудения в области ягодиц, бедер и талии нужно делать не менее 100 повторов за один подход.

Фото: unsplash.com/Jannis Brandt _jannis (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)