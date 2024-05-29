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Управление не выявили нарушений при осмотре учениц перед ЕГЭ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:03

Управление не выявили нарушений при осмотре учениц перед ЕГЭ

Управление региональной власти заявило, что не было обнаружено нарушений моральных норм при проведении ЕГЭ в одном из учебных заведений города Воронеж.

СМИ и каналы в Telegram сообщали о том, что в школе под номером 62, перед русским экзаменом, учениц, проходящих досмотр на предмет наличия телефонов, "требовали снимать лифчики, поднимать майки, активно осматривали".

Органы власти изучили видеозаписи и объявили о том, что процедура посещения пункта проведения экзамена соответствовала рекомендациям, а досмотр проходил "адекватно".

Фото: commons.wikimedia.org/Alison wood (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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