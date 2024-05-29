Управление региональной власти заявило, что не было обнаружено нарушений моральных норм при проведении ЕГЭ в одном из учебных заведений города Воронеж.



СМИ и каналы в Telegram сообщали о том, что в школе под номером 62, перед русским экзаменом, учениц, проходящих досмотр на предмет наличия телефонов, "требовали снимать лифчики, поднимать майки, активно осматривали".



Органы власти изучили видеозаписи и объявили о том, что процедура посещения пункта проведения экзамена соответствовала рекомендациям, а досмотр проходил "адекватно".

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