Алексей Поляков Опубликована сегодня в 17:41

Шея каменеет, спина ноет, а причина не в возрасте: привычки сжимают тело в тисках каждый день

Напряжение в шее и верхней части спины давно перестало быть редкой жалобой и всё чаще воспринимается как часть повседневной нормы. Ощущение "груза на плечах" сопровождает рабочие дни, поездки в транспорте и даже отдых с телефоном в руках. Со временем дискомфорт начинает влиять не только на самочувствие, но и на концентрацию и сон. Об этом сообщает издание Shape.

Почему возникает боль в шее и верхней части спины

Болезненные ощущения в этой зоне редко связаны с серьёзными нарушениями позвоночника. Чаще всего источник проблемы — мышцы и соединительные ткани, которые долгое время находятся в напряжении. При сутулости и привычке наклонять голову вперёд стабилизирующие мышцы плеч и верхней части спины работают с перегрузкой, что приводит к воспалению и развитию миофасциальной боли.

"К счастью, в отличие от болей в пояснице, боли в верхней части спины редко бывают серьезными и, как правило, не связаны с проблемами суставов или межпозвоночных дисков", — объясняет сертифицированный врач-физиотерапевт Элизабет Манеджиас.

Специалист отмечает, что ключевую роль играет именно повседневная поза: даже небольшие, но постоянные отклонения от нейтрального положения тела постепенно накапливают напряжение.

Коррекция повседневных привычек

Снизить нагрузку помогает грамотная организация рабочего пространства и регулярные микропаузы. Экран монитора должен находиться на уровне глаз, а расстояние до него — позволять работать, не вытягивая шею вперёд. Локти желательно держать рядом с корпусом, чтобы плечи не поднимались и не зажимались.

Даже короткие перерывы с мягкой коррекцией положения головы и плеч способны уменьшить ощущение "каменной" шеи — этот принцип подробно разбирается в материале про микроперерывы для шеи. Отдельного внимания требует и использование смартфона: чем ниже опускается голова, тем сильнее возрастает нагрузка на верхний отдел позвоночника.

Движение, сон и восстановление

Регулярная физическая активность поддерживает силу и подвижность мышц верхней части спины. Упражнения с элементами гребли, пилатес и движения на стабилизацию лопаток помогают перераспределить нагрузку и снизить риск повторных спазмов.

"Регулярные физические упражнения помогут поддерживать надлежащую силу и гибкость верхней части спины", — говорит Элизабет Манеджиас.

Не менее важен и сон. Во время отдыха позвоночник должен сохранять нейтральное положение, чтобы мышцы действительно расслаблялись. При сне на боку линия от шеи до таза должна оставаться ровной, а подушка — не поднимать голову слишком высоко. Неправильная поза ночью может усиливать утреннюю скованность, о чём подробно говорится в материале о позе сна и настроении.

Дополняет этот подход снижение общего уровня стресса. Медитация, дыхательные практики и мягкая йога помогают уменьшить мышечное напряжение и лучше отслеживать неосознанные зажимы в теле.

Комплексное внимание к осанке, движению, сну и восстановлению позволяет не только облегчить боль в шее и верхней части спины, но и постепенно вернуть телу ощущение устойчивости и комфорта.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

