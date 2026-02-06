Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 9:56

Ходьба по наклону вернулась в моду — и мало кто догадывается, где её использовали раньше

Ходьба в гору неожиданно стала одним из главных фитнес-трендов: в залах всё чаще выставляют высокий наклон на дорожках, а соцсети переполнены видео с "уклонными" тренировками. Формулы вроде 12-3-30 и модные походы, вдохновлённые инфлюенсерами, превращают обычную прогулку в эффектный ритуал для здоровья и фигуры. Однако у этой практики есть куда более сложная и мрачная история, чем может показаться на первый взгляд.

Вирусный уклон: почему все вдруг начали ходить вверх

Сегодня наклон на беговой дорожке стал почти обязательной частью тренировки. В соцсетях особенно популярна схема 12-3-30: наклон 12%, скорость три мили в час и 30 минут ходьбы. Формат стал вирусным после того, как инфлюенсер Лорен Хиральдо связала его со своими фитнес-результатами.

Параллельно получили распространение и так называемые "походы для горячих девушек", которые продвигает Кэти Гассман. Компаниями ездят в национальные парки, гуляют по маршрутам и превращают физическую активность в стильный и социальный досуг.

Но задолго до появления трендов ходьба в гору выполняла совсем иные функции — от медицинской терапии до наказания.

Санатории и туберкулёз: когда подъём считался лечением

Туберкулёз остаётся одним из самых устойчивых заболеваний в истории человечества, и даже в последние годы миллионы людей по всему миру продолжают получать этот диагноз. До появления антибиотиков врачи располагали ограниченным набором средств.

В ход шли свежий воздух, высота, строгая гигиена и дозированная физическая нагрузка — в том числе ходьба в гору. Эти принципы легли в основу санаторного лечения: пациентов изолировали в горных районах и постепенно приучали к движению как способу укрепить организм.

Одним из первых, кто систематизировал такой подход, был доктор Герман Бремер. В середине XIX века он утверждал, что высокогорный климат и регулярные подъёмы могут помогать при туберкулёзе, опираясь на собственный опыт восстановления после пребывания в Гималаях.

Армейская подготовка: выносливость через рельеф

В 1940-е годы ходьба по пересечённой местности стала частью военной подготовки. В США в 1941 году появилось руководство FM 21-20, где отдельно подчёркивалась польза движения по сложному ландшафту.

Марши вверх и вниз развивали выносливость, координацию и устойчивость — качества, необходимые в боевых условиях. Это была не мода и не "здоровый образ жизни", а практический инструмент подготовки тела к экстремальным нагрузкам.

Самая мрачная глава: беговая дорожка как наказание

Современная беговая дорожка ассоциируется с фитнесом, но её прообраз имел куда более жёсткое назначение. В XIX веке инженер Уильям Кьюбитт разработал беговое колесо, которое использовалось в тюрьмах как средство "исправления".

Заключённые часами шли по вращающемуся механизму, иногда до десяти часов в день. В ряде случаев устройство соединяли с мельницами, и каждый шаг превращался в принудительный физический труд. То, что сегодня воспринимается как забота о здоровье, тогда служило способом изматывания.

Как уклон стал медицинским тестом для сердца

Перелом произошёл в 1960-х годах, когда кардиолог Роберт А. Брюс предложил использовать беговую дорожку для диагностики. Так появился протокол Брюса — один из самых известных тестов для оценки работы сердечно-сосудистой системы.

Пациент начинает идти медленно — около 1,7 мили в час при наклоне 10%. Каждые три минуты увеличиваются и скорость, и уклон, пока показатели не доходят до 5,5 миль в час и наклона 22%. Тест продолжается до выраженной усталости или остановки по самочувствию, а врачи в это время отслеживают пульс, давление и работу сердца.

Почему этот тренд возвращается снова и снова

Сама практика за десятилетия почти не изменилась — менялись лишь контекст и подача. То, что было частью лечения, военной подготовки или медицинской диагностики, сегодня превращается в хэштеги, формулы и модные привычки.

Ходьба по наклону активно задействует мышцы нижней части тела и сердечно-сосудистую систему, при этом оставаясь относительно щадящей для суставов. Именно поэтому она снова и снова возвращается — как удобный и понятный способ тренироваться тем, кому бег кажется слишком жёстким, а движение хочется сделать регулярной частью жизни.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

