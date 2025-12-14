Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вишерогорск, Пермский край
Вишерогорск, Пермский край
© commons.wikimedia.org by Niklitov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 0:59

Россия скрывает места, от которых челюсть отвисает: туристы едут — и не верят глазам

Озеро Эльтон, шахта Мир и Соловецкий монастырь названы необычными местами России — соцсети

Россия умеет удивлять даже тех, кто уверен, что видел всё. За пределами привычных маршрутов здесь скрываются места, где природа и история выглядят почти фантастически. Эти локации ломают стереотипы о путешествиях внутри страны и заставляют взглянуть на карту по-новому. Об этом рассказал дзен-канал "КуДа ПоЕдЕм?!".

Озеро Эльтон — пейзаж, который меняется каждый час

Озеро Эльтон в Волгоградской области часто сравнивают с инопланетным ландшафтом. Его берега покрыты плотным слоем соли, а сама вода переливается оттенками золота, розового и насыщенного синего благодаря микроводорослям, как и у Малинового озера в Алтайском крае. Летом средняя глубина водоёма составляет всего несколько сантиметров, поэтому по поверхности можно ходить, словно по зеркалу.
Окрестности озера — это ещё и важная природная зона, где обитают журавли, кулики и другие редкие птицы. Весной здесь можно увидеть цветение тюльпанов Шренка, занесённых в Красную книгу, что делает поездку особенно ценной для любителей природы и фототуризма.

Алмазная шахта "Мир": гигантское окно в недра Земли

В Якутии находится одна из самых впечатляющих рукотворных достопримечательностей страны — алмазная шахта "Мир". Огромная воронка диаметром более километра долгое время была символом алмазной промышленности региона.
Сегодня объект привлекает путешественников своей масштабностью и историей. Он наглядно показывает, какой ценой добываются природные богатства, и почему Якутия считается одним из ключевых алмазных регионов мира.

Соловецкий монастырь и лабиринты древних островов

Соловецкий монастырь воспринимается не только как духовный центр, но и как мощная крепость, подобно другим российским монастырям с уникальной архитектурой. Его стены пережили войны и осады, а история об обстреле монастыря английским флотом во время Крымской войны давно стала частью местного фольклора.
Кроме архитектуры, Соловецкие острова известны каменными лабиринтами, возраст которых насчитывает несколько тысяч лет. Их назначение до сих пор вызывает споры у исследователей, что добавляет месту загадочности.

Чарские пески — пустыня среди льдов

В Забайкалье расположено место, которое кажется природной ошибкой. Чарские пески — это настоящие барханы, окружённые тайгой и ледниками хребта Кодар.
Здесь нет верблюдов и пальм, зато можно увидеть оленей, лиственницы и кедры. Контраст между жарким песком и холодными горами делает ландшафт уникальным даже по мировым меркам.

Гора Большой Богдо и легенды степей

Большой Богдо в Астраханской области сразу выделяется своим красноватым оттенком. Такой цвет связан с высокой концентрацией минералов в породе.
Согласно легендам, гора появилась благодаря кочевым племенам, которые пытались унести её с собой. Сегодня это не только геологический памятник, но и важная точка для изучения истории Прикаспийской низменности.

Озеро Джека Лондона — северная тайна Магадана

Озеро длиной около десяти километров получило своё название из-за найденной на берегу книги Джека Лондона. Эта находка породила множество версий и легенд.
Водоём окружён суровыми горами и считается одним из самых живописных мест Магаданской области. Сюда едут за тишиной, рыбалкой и ощущением настоящего севера.

Саяно-Шушенская ГЭС как туристический объект

На границе Красноярского края и Хакасии расположена одна из самых мощных гидроэлектростанций страны. Саяно-Шушенская ГЭС впечатляет не только техническими параметрами, но и тем, как она вписана в таёжный ландшафт Енисея.
Даже сильное землетрясение в 2011 году не разрушило конструкцию, что сделало станцию примером инженерной устойчивости и объектом промышленного туризма.

Места силы и природные чудеса

  • Кутхины Баты на Камчатке представляют собой пемзовые скалы, которые считаются сакральными для ительменов.
  • Дивногорье в Воронежской области известно меловыми столбами и археологическими памятниками времён Хазарского каганата.
  • Плато Маньпупунёр в Коми с семью каменными останцами входит в число семи чудес России и требует специального разрешения для посещения.
  • Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае поражает гротами, подземными озёрами и так называемыми "органными трубами".
  • Остров-град Свияжск в Татарстане сочетает в себе историю, музеи под открытым небом и объекты культурного наследия ЮНЕСКО.

Сравнение необычных достопримечательностей России

Некоторые объекты, такие как Маньпупунёр или Кунгурская пещера, требуют строгого соблюдения правил посещения и подходят для подготовленных путешественников. Озеро Эльтон или Дивногорье доступны широкой аудитории и не требуют специальной физической подготовки. Индустриальные объекты вроде Саяно-Шушенской ГЭС интересны тем, кто увлекается инженерией и историей технологий. Природные зоны Камчатки и Забайкалья больше подойдут любителям дикой природы и длительных маршрутов.

Плюсы и минусы путешествий по необычным местам

Поездки по нестандартным маршрутам дают новые впечатления и позволяют избежать туристических толп. Они расширяют кругозор и помогают лучше понять географию страны.
• Плюсы: уникальные пейзажи, аутентичные локации, возможность экотуризма.
• Минусы: сложная логистика, необходимость специального снаряжения, зависимость от погоды.

Советы по планированию необычного путешествия по России

  1. Заранее изучите правила посещения заповедников и пропускной режим.

  2. Учитывайте сезонность и климат региона.

  3. Подбирайте экипировку с учётом рельефа и удалённости от инфраструктуры.

  4. Планируйте маршрут с запасом времени.

Популярные вопросы о необычных достопримечательностях России

Как выбрать маршрут для первого путешествия?

Лучше начать с доступных объектов, где развита туристическая инфраструктура.

Сколько стоит поездка к таким местам?

Стоимость зависит от региона, транспорта и продолжительности маршрута.

Что лучше: организованный тур или самостоятельная поездка?

Организованные туры подходят новичкам, самостоятельные поездки — опытным путешественникам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Популярные города Беларуси для новогодних путешествий: Брест, Гродно, Витебск — МИР 24 вчера в 22:52
Путеводитель по Беларуси на Новый год: от Бреста до Минска — что привлекает туристов из России

Россияне активно выбирают Беларусь для новогодних праздников, бронируя отели и банкетные залы. Узнайте, какие города и блюда привлекают туристов в этом году.

Читать полностью » Отдых в ОАЭ может быть дешевле Европы при правильном планировании — опытные туристы вчера в 18:04
Летела в Эмираты с опаской, а вышло дешевле Европы: ошибка, которую совершают почти все

Как спланировать поездку в ОАЭ без лишних трат: когда лететь, где жить, как питаться и что смотреть, чтобы получить максимум впечатлений за разумные деньги.

Читать полностью » Голубые пещеры Закинфа стали морским маршрутом для туристов — National Geographic вчера в 16:24
От богов до океана: путешествие по Греции, которое ломает привычные маршруты

Греция объединяет мифы, античную историю и природные пейзажи в одном путешествии. Почему эта страна остаётся магнитом для туристов со всего мира?

Читать полностью » Туроператоры запустили весенние туры на Занзибар из Москвы — АТОР вчера в 10:24
Мальдивский сценарий без мальдивского счёта: почему весной выбирают этот остров

Занзибар весной становится доступной альтернативой Мальдивам: белые пляжи, тёплый океан, удобные перелёты и широкий выбор отелей без переплаты за статус направления.

Читать полностью » Петра, Мёртвое море и Вади-Рам остаются главными достопримечательностями Иордании — Московские новости вчера в 6:11
Без виз и толп туристов: россияне нашли новое направление для отпуска — Египет остался в стороне

Иордания открывается для российских туристов без виз: пляжи Красного моря, Петра, пустыни и святыни — что посмотреть и как спланировать поездку.

Читать полностью » Республику Коми выбрали для неспешных природных путешествий — Яндекс Путешествия вчера в 4:23
Коми — не для всех: почему этот регион отпугивает массового туриста и притягивает остальных

Коми — регион для тех, кто ищет тишину, природу и подлинный Север. Рассказываем, что посмотреть в Сыктывкаре, на плато Маньпупунёр и в этнопарке Ыб.

Читать полностью » Камчатка предлагает туристам дикоросы, иван-чай и натуральную косметику — вчера в 0:59
Камчатка удивила не икрой: что туристы увозят с полуострова и потом жалеют, что взяли мало

Что привезти с Камчатки, если икра и рыба уже не удивляют? Неочевидные сувениры, гастрономия, этника и идеи с характером региона.

Читать полностью » Москва в декабре объединила шумные и тихие маршруты для прогулок — Яндекс Путешествия 13.12.2025 в 22:23
Центр сияет, но не везде одинаково: маршруты зимней Москвы для разного настроения

Зимняя Москва раскрывается по-разному: от шумного Китай-города до уютной Мясницкой. Где искать праздник, а где — тишину и атмосферу Рождества, рассказывает маршрут по столице.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Корица укрепила иммунитет при ежедневном употреблении — врачи
Авто и мото
Холодные запуски двигателя приводят к дорогому ремонту — автоэксперт
Дом
Зубная паста удаляет стойкие пятна с пластикового подоконника — клинеры
Еда
Шоколадный кекс с черносливом сохраняет влажность благодаря добавлению сухофруктов — повар
Наука
ИИ нашёл древние поселения под песками Аравии — Geosciences
Спорт и фитнес
Бег усиливает аппетит и может повысить суточное потребление калорий — Femina
Питомцы
Страус развивает скорость до 70 км/ч на двух ногах — Science Times
Россия
Делегация России прибыла в Вашингтон для заседаний шерп G20 — посол Бердыев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet