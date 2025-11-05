АТОР назвал 10 пляжей, где почти нет людей: кажется, рай всё-таки существует

Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила список из десяти стран, где есть живописные пляжи, но почти не бывает туристов. Эти места словно созданы для тех, кто ищет уединение, первозданную природу и атмосферу путешествий "вне времени". Здесь не встретишь очередей у кафе или лежаков, а мобильная связь и Wi-Fi — редкость, что лишь усиливает ощущение покоя.

"В мире всё меньше мест, где можно оказаться на пляже в полном одиночестве. Но они всё же существуют — и мы нашли их", — отметили эксперты АТОР.

1. Тувалу — страна, где время остановилось

Самое малопосещаемое государство мира — Тувалу. В 2024 году сюда приехали всего 4,3 тысячи туристов, а местных жителей — всего 12 тысяч. Архипелаг, расположенный в Тихом океане, впечатляет простотой и тишиной. Его столица, Фунафути, занимает небольшой атолл, где находятся аэропорт, административные здания и единственная крупная гостиница. Все пляжи здесь дикие, а бирюзовые лагуны не уступают Мальдивам.

2. Маршалловы Острова — рай для дайверов

На втором месте — Маршалловы острова, которые за год посетили около 6 тысяч человек. Это настоящий музей под водой: здесь сохранились десятки кораблей времён Второй мировой войны. Прозрачные лагуны, коралловые рифы и изолированные атоллы делают этот архипелаг мечтой для поклонников подводного плавания.

3. Ниуэ — остров без песка, но с пещерами

Остров Ниуэ ежегодно принимает чуть более 10 тысяч путешественников. Здесь нет привычных песчаных пляжей, зато есть величественные известняковые скалы, природные бассейны и пещеры, которые заполняются водой во время прилива. Ниуэ часто называют "островом-крепостью" за его необычную геологию и атмосферу первозданности.

4. Кирибати — страна четырёх полушарий

Кирибати - уникальное государство, разбросанное на 33 атоллах. Оно расположено сразу в четырёх полушариях Земли - северном, южном, западном и восточном. В 2024 году сюда приехали около 12 тысяч человек. Путешественников привлекают лагуны с кристально чистой водой, а также возможность встретить рассвет раньше, чем где-либо в мире — именно здесь проходит линия перемены дат.

5. Федеративные Штаты Микронезии — деньги из камня и корабли-призраки

Микронезия приняла около 18 тысяч туристов. Один из её штатов, Яп, знаменит каменными круглыми деньгами — "раи". Эти гигантские диски вырезали из известняка и использовали в качестве валюты. На острове Чуук (Трук) находится огромная лагуна с десятками затонувших кораблей и самолётов времён Второй мировой войны, которые теперь стали излюбленным местом дайверов.

6. Монтсеррат — чёрные пляжи и вулкан

Карибский остров Монтсеррат ежегодно посещают чуть более 19 тысяч человек. Главная достопримечательность — действующий вулкан Суфриер-Хилс, извержение которого в 1995 году уничтожило столицу Плимут. Сегодня на севере острова можно увидеть завораживающие чёрные пляжи, покрытые вулканическим песком, и насладиться видами, которых нет ни на одном другом Карибском острове.

7. Соломоновы Острова — тайна тропиков

На Соломоновых островах в прошлом году побывали 29 тысяч гостей. Природа здесь сохранилась в первозданном виде: густые тропические леса, коралловые лагуны и следы сражений Второй мировой войны. В прибрежных водах до сих пор покоятся корабли и самолёты, ставшие рифами, где обитают тысячи видов рыб.

8. Сан-Томе и Принсипи — африканская Амазония

Островное государство Сан-Томе и Принсипи в Атлантическом океане посетили около 35 тысяч человек. Эти острова покрыты густыми джунглями и вулканическими горами, а пляжи здесь дикие и пустынные. Сан-Томе известен также своими какао-плантациями и уникальными видами птиц, которых нельзя встретить больше нигде на планете.

9. Коморские острова — чёрный песок и коралловые рифы

На Коморы в 2024 году приехали 45 тысяч туристов. Здесь удивительная природа: пляжи из чёрного вулканического песка, окружённые пальмами, и коралловые рифы, сохранившиеся в первозданном виде. Это идеальное место для снорклинга, наблюдения за дельфинами и отдыха вдали от цивилизации.

10. Гвинея-Бисау — страна островов и тишины

Последняя в рейтинге — Гвинея-Бисау, где побывали 52 тысячи туристов. Это африканская страна, состоящая из 88 островов, многие из которых необитаемы. Белоснежные пляжи, мангровые заросли и богатая морская фауна делают этот регион настоящим открытием для экологического туризма.

Сравнение: где меньше всего туристов

Страна Количество туристов (2024) Особенности Тувалу 4,3 тыс. Атоллы, дикие пляжи Маршалловы Острова 6,1 тыс. Дайвинг и лагуны Ниуэ 10,2 тыс. Пещеры, известняковые берега Кирибати 12 тыс. 4 полушария, рассвет Земли Микронезия 18 тыс. Каменные деньги, затонувшие корабли Монтсеррат 19 тыс. Вулкан, чёрные пляжи Соломоновы Острова 29 тыс. Леса, подводные рифы Сан-Томе и Принсипи 35 тыс. Джунгли, вулканы Коморы 45 тыс. Чёрный песок, кораллы Гвинея-Бисау 52 тыс. Острова и рыбалка

А что если туда поехать?

Путешествие в одну из этих стран — шанс почувствовать себя первооткрывателем. Здесь нет привычных отелей "всё включено" и торговых центров, зато есть дружелюбные жители, нетронутая природа и тишина. Это отдых для тех, кто ищет не комфорт, а настоящее приключение.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Уединение и спокойствие Сложная логистика Экзотическая природа Ограниченная инфраструктура Возможность дайвинга и эко-туризма Отсутствие связи и интернета Аутентичная культура Высокая стоимость перелётов

FAQ

Можно ли добраться до Тувалу и Маршалловых островов прямыми рейсами?

Нет, туда летают только стыковочные рейсы через Фиджи или Гонолулу.

Нужна ли виза?

Для большинства стран СНГ — да, но процедура упрощённая и возможна по прибытии.

Есть ли гостиницы на этих островах?

Да, но их немного. В основном это небольшие пансионы и эко-лоджи.