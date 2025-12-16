Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Розетка с вилкой
Розетка с вилкой
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 20:09

Выдёргивала эти приборы из розетки для экономии — и не знала, что так медленно порчу технику

OLED-телевизор прерывает сервисные циклы при отключении питания —

Привычка выдёргивать технику из розетки "на всякий случай" кажется разумной и даже полезной. Так люди пытаются сэкономить электроэнергию или защитить дом от пожара. Но для части устройств такое обращение оборачивается скрытыми проблемами — от потери данных до дорогого ремонта. Об этом сообщает дзен-канал Pochinka_blog.

Почему не вся техника терпит резкое отключение

Современные приборы всё чаще работают не просто "включено — выключено". Внутри них есть процессоры, память, сервисные циклы и алгоритмы самозащиты. Когда питание пропадает внезапно, устройство не успевает корректно завершить процессы. Последствия накапливаются постепенно и проявляются не сразу, из-за чего связь с привычкой отключать вилку часто остаётся незамеченной.

Струйный принтер: экономия с обратным эффектом

Струйные принтеры особенно чувствительны к неправильному выключению. Внутри них печатающая головка с микроскопическими соплами, через которые подаются чернила. При штатном выключении кнопкой головка "паркуется" в герметичном отсеке, где чернила не пересыхают.

Если же питание обрывается резко, головка остаётся в открытом положении. Чернила подсыхают, сопла частично забиваются, и при следующем запуске принтер вынужден проводить агрессивную очистку. В результате значительная часть картриджа уходит не на печать, а на промывку системы. При этом в режиме ожидания принтер потребляет минимальное количество энергии, сопоставимое с ночником.

Роутер: центр домашней экосистемы

Маршрутизатор давно перестал быть просто источником интернета. К нему привязаны умные лампы, камеры, телевизоры, системы резервного копирования и обновления программного обеспечения. Регулярное обесточивание нарушает их работу: устройства теряют соединение, сбрасывают настройки или пропускают обновления.

Кроме того, электроника роутера рассчитана на постоянную работу в щадящем режиме. Частые включения и выключения создают пиковые нагрузки на компоненты, что ускоряет износ. При этом энергопотребление устройства невелико и за месяц обычно выражается в десятках рублей.

OLED-телевизор: техника, которой нужен "послеслов"

OLED-панели отличаются высокой контрастностью, но требуют бережного обращения. После выключения такие телевизоры запускают скрытые сервисные процессы — выравнивают износ пикселей и проводят техническое обслуживание экрана. Эти циклы проходят при выключенном дисплее, но при наличии питания.

Если сразу выдернуть вилку, обслуживание прерывается. При регулярном повторении со временем могут появиться следы выгорания — полупрозрачные контуры логотипов или интерфейсов. Дополнительный риск связан с обновлением прошивки: внезапное отключение питания во время установки может привести к сбоям в работе устройства.

Компьютер: риск для данных и системы

Резкое отключение компьютера опасно как для аппаратной части, так и для программной. В момент обесточивания система может записывать данные на диск, обновлять файлы или синхронизировать облако. Прерывание этих процессов способно повредить файловую систему.

Жёсткие диски особенно уязвимы: при внезапном отключении головка чтения может не успеть припарковаться. SSD менее чувствительны механически, но логические ошибки для них не менее критичны. Корректное завершение работы через меню операционной системы остаётся самым безопасным вариантом.

Медицинская и защитная техника

Особая категория — медицинские приборы и системы безопасности. Кислородные концентраторы, инфузионные помпы, сигнализации и датчики протечек должны работать непрерывно. Здесь вопрос уже не в сроке службы устройства, а в безопасности и здоровье. Для таких систем рекомендуют использовать источники бесперебойного питания, а не ручное отключение из розетки.

Что действительно можно отключать без последствий

Простые приборы без сложной электроники — утюги, фены, электрочайники, зарядные устройства — спокойно переносят отключение от розетки. Они не хранят данные и не выполняют фоновые процессы. В отличие от них техника с процессорами и обслуживающими циклами требует более аккуратного обращения.

В итоге универсального правила "выдёргивать всё из розетки" не существует. Часть устройств нуждается в корректном завершении работы и стабильном питании. Понимание этого помогает избежать незаметных, но дорогостоящих проблем и продлить срок службы техники.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Начинать генеральную уборку эффективнее всего с кухни — клинеры сегодня в 4:35
Всегда начинала уборку не с той комнаты — и зря: опытные клинеры давно делают наоборот

Правильный порядок уборки помогает сэкономить время и силы. Почему стоит начинать с кухни и как выстроить логичную последовательность комнат.

Читать полностью » Сильно грязную микрофибру стирают в тёплой воде — House Digest сегодня в 2:13
Микрофибровые тряпки после стирки "не работают" — я пропускала один простой шаг

Микрофибровые тряпочки могут оставаться грязными даже после стирки. Один простой шаг перед машинкой и ещё несколько правил вернут им впитываемость и чистоту.

Читать полностью » Кухонная ловушка без ядов помогает бороться с тараканами — UNO сегодня в 0:29
Поставила это на кухне — и тараканы исчезли сами: простой способ без химии, о котором мало кто знает

Простая ловушка с вазелином и стеклянной банкой может помочь сократить число тараканов на кухне. Как она работает и чем дополнить эффект.

Читать полностью » Минимальный набор из трёх ножей закрывает все задачи дома — эксперты по быту вчера в 19:07
Купила один хороший нож вместо набора — и готовка стала в разы проще: почему это решает всё на кухне

Как выбрать кухонные ножи для дома: сколько их нужно на самом деле, какая сталь лучше и почему один хороший шеф-нож важнее большого набора.

Читать полностью » Телевизоры в режиме ожидания увеличивают счета за свет — эксперты по быту вчера в 16:38
Электроэнергия утекала незаметно, пока не обратила внимание на детали: техника продолжает тратить деньги

Какие бытовые приборы продолжают тратить электричество даже в выключенном состоянии и как простые привычки помогают сократить счета за свет без лишних усилий.

Читать полностью » Хранение под мойкой освобождает место для инвентаря — эксперты по быту вчера в 12:32
В квартире не было кладовки, и уборка бесила: помогли места, о которых не думала

Где хранить швабру, пылесос и ведро, если в квартире нет кладовки: практичные идеи, компактные решения и рабочие зоны без ремонта и лишних затрат.

Читать полностью » Правильная длина штор визуально увеличивает высоту потолков — дизайнеры вчера в 8:27
Сделала интерьер по наитию — и дом стал выглядеть странно: в чём была ошибка

Простые правила дизайна интерьера, которые помогают избежать безвкусицы и сделать дом уютным: шторы, свет, ковры и детали, работающие на гармонию пространства.

Читать полностью » Вертикальный декор визуально увеличивает пространство квартиры — дизайнеры вчера в 4:20
Ёлка мешает проходу, гирлянды раздражают: вот как украшаю маленькую квартиру со вкусом

Как оформить маленькую квартиру к Новому году и не перегрузить пространство: практичные приёмы, свет, компактная ёлка и продуманный декор без визуального шума.

Читать полностью »

Новости
Еда
Пищевой желатин стабилизирует структуру куриного рулета при запекании — повар
Экономика
Венесуэльская нефть подешевела на фоне геополитического давления — эксперты
Туризм
Зимой пляжи в Греции пустеют и становятся доступными для прогулок
Авто и мото
Цены на автомобили в 2026 году увеличатся на уровне инфляции — аналитики
Экономика
Ценовые агентства Platts и Argus исключили российскую нефть из расчетов — РГ
Наука
Новый телескоп NASA откроет скрытые области Млечного Пути — астрономы
Красота и здоровье
В новой коллекции Tom Ford изменилась форма стика помады — Into The Gloss
Наука
Опасные сближения спутников происходят каждые 22 секунды подсчитали физики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet