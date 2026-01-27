Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik by rawpixel.com is licensed under Public Domain
Артём Кожин Опубликована сегодня в 17:16

Одна вечерняя привычка уменьшила расход электричества — техника оказалась “вампиром”

Режим ожидания заставляет технику потреблять электричество круглые сутки — Real Simple

Перед сном мы закрываем окна, гасим свет и проверяем дверь, но про одну деталь часто забываем. Между тем часть техники продолжает потреблять электричество, даже когда кажется выключенной, а некоторые приборы опасно оставлять без присмотра. Пара простых действий вечером может уменьшить счета и снизить вероятность неприятностей. Об этом пишет Real Simple.

Почему "выключено" не всегда значит "безопасно"

Электрики напоминают: у многих устройств есть режим ожидания, из-за которого они тянут энергию круглые сутки. Такие приборы иногда называют "энергетическими вампирами" — они не делают ничего полезного, но всё равно берут электричество из розетки. Отдельная история — техника, которая нагревается или заряжается: если что-то пойдёт не так ночью, вы узнаете об этом слишком поздно.

Что лучше обесточивать перед тем, как лечь спать

Обогреватели и другие мощные нагреватели

Переносные обогреватели — один из самых рискованных вариантов на ночь: они потребляют много энергии, могут перегреться или оказаться слишком близко к текстилю.

"Обогреватели — одна из главных причин пожаров в жилых домах", — предупреждает электрик Бен Коло. "Они потребляют большое количество электричества, могут перегреться, опрокинуться или поджечь ближайшие предметы, такие как постельное бельё и шторы."

Смартфоны, планшеты и ноутбуки после полной зарядки

Современные гаджеты умеют "останавливаться" на 100%, но в розетке они всё равно часто берут немного резервного питания. Плюс — лишнее тепло и износ кабелей, вилок и розеток.

Любая техника с литий-ионными аккумуляторами на зарядке

Сюда относят не только телефоны, но и электроинструменты, беспроводные пылесосы, пауэрбанки, электрические щётки и другие перезаряжаемые устройства. Если аккумулятор стареет, зарядка повреждена или используется неоригинальный блок, риск растёт.

"Литий-ионные аккумуляторы могут перегреваться во время зарядки, и пожары, связанные с зарядными устройствами, становятся всё более частыми", — говорит Томас.

Развлекательные системы в режиме ожидания

Телевизоры, приставки и игровые консоли нередко продолжают потреблять энергию "в фоне". Удобное решение — подключать их через сетевой фильтр и отключать одним нажатием, а не выдёргивать вилки по очереди.

Кухонная техника на столешнице

Кофеварки, чайники, тостеры, миксеры кажутся безобидными, потому что используются каждый день. Но это приборы с высокой нагрузкой, и при износе или внутренней неисправности лучше не оставлять их подключёнными на ночь.

"Эти предметы не вызывают особого значения, потому что используются ежедневно, но это бытовая техника с высокой нагрузкой", — говорит электрик Фил МакУильям. "Неисправность основания чайника или лотка с крошками тостера может привести к перегреву."

Инструменты для укладки волос

Фены, плойки и утюжки долго держат тепло и иногда могут случайно включиться. Логика простая: остыли — убрали — обесточили.

Любая техника с подозрительными признаками

Если устройство греется без причины, вилка повреждена или при движении слышны потрескивания, его лучше сразу отключить и не "дотягивать" до утра.

"Большинство электрических пожаров, с которыми я сталкиваюсь, возникают не из-за экстремальных действий — они возникают из-за того, что обычные предметы годами остаются подключёнными без раздумий", — говорит МакУильям.

Вечернее обесточивание — не про тревожность, а про привычку, которая даёт ощутимую пользу. Вы убираете скрытое потребление энергии и снижаете риск того, что перегрев или неисправность останутся незамеченными во сне. А если сделать это частью ритуала, времени будет уходить столько же, сколько на выключение света.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

