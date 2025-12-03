Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:11

Сделка признана недействительной — и покупатель остаётся ни с чем: как работает схема Долиной

История с квартирой Долиной стала прецедентом спорных сделок — юрист Алешкин

Ситуации, в которых покупатель лишается и недвижимости, и уплаченных за неё средств, становятся всё более распространёнными, и причиной тому — пробелы правоприменения. Об этом сообщает MoneyTimes, приводя комментарий адвоката, кандидата юридических наук Андрея Алешкина. Юрист считает, что пострадавшим в подобных случаях следует использовать инструмент иска о неосновательном обогащении.

Как возникла "схема Долиной" и почему она стала прецедентом

Рост спорных ситуаций связан с судебной практикой, позволяющей признавать сделки недействительными таким образом, что недвижимость возвращается продавцу, а покупатель остаётся без компенсации. Самым известным примером стала история, связанная с Ларисой Долиной. Певица через суд вернула себе проданную квартиру, тогда как предпринимательница Полина Лурье не получила обратно 112 миллионов рублей, заплаченных за объект. Этот случай породил термин "схема Долиной" и привлёк внимание к механизму, который юристы считают уязвимым.

Алешкин отмечает, что проблема не сводится к действиям мошенников. По его словам, ключевая сложность заключается в том, что существующая практика фактически легализует подобные ситуации.

"Проблема в том, что людям создали такие условия, при которых это становится законным, потому что суд узаконивает этот беспредел. Мне кажется надо подходить к судебной практике, чтобы Верховный выдал пленум какой-нибудь обобщающий, чтобы суды выносили справедливые решения и применяли так называемые правила реституции", — пояснил Алешкин.

Как пострадавшие могут вернуть свои деньги

Юрист считает, что людям, оказавшимся без квартиры и средств, важно подавать новые иски на основании неосновательного обогащения. В таких делах необходимо доказать сам факт передачи денег и отсутствие их возврата. По его словам, расторжение сделки не отменяет обязанности другой стороны вернуть полученные средства.

"Подтверждать что деньги передавались, каким образом. Сделка была фактической, да, ее расторгли, но деньги-то остались у второй стороны, получается они не вернулись, а значит, возникает право обращения в суд на неосновательное обогащение. И поэтому "неосновательное обогащение" посчитать всем этим замечательным умникам и ставку рефинансирования за пользование деньгами", — отметил юрист.

Такой подход, по мнению Алешкина, создаёт правовую возможность требовать не только возврата суммы покупки, но и начисления процентов за пользование средствами. Это позволяет частично компенсировать убытки, возникшие в результате судебных решений, которые признали сделку недействительной.

Возможность применения механизма в других спорных ситуациях

Алешкин подчёркивает, что аналогичный метод может использоваться и в спорах, связанных с иным имуществом — например, автомобилями. Если одна из сторон утверждает, что действовала под давлением или по влиянию третьих лиц, вопрос возврата денег остаётся неизменным. В качестве примера он приводит гипотетический сценарий с Ларисой Долиной.

"Я бы к Долиной подал иск на месте покупательницы квартиры Лурье. Вот она взяла у меня денежные средства и не вернула. Я ей ничего не должна, а деньги-то мои у неё, значит, она ими пользуется. А как она ими пользуется, отдала кому-то, не отдала, это ее личное право. Может даже сжечь в печке. Прошу с нее взыскать мои денежные средства, плюс процентная ставка Центрального банка за пользование, примерно так", — подчеркнул Алешкин.

Эксперт убеждён, что корректное применение норм о неосновательном обогащении позволит защитить права добросовестных покупателей и изменить сложившийся перекос в судебной практике.

