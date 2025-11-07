Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
студенты в ВУЗЕ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:16

Вчера видел рейтинг вузов — и не поверил глазам: УрФУ обогнал десятки столичных

Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина (УрФУ) занял 10-е место в рейтинге лучших университетов страны по подготовке специалистов в области государственного и муниципального управления (ГМУ). Рейтинг составило аналитическое агентство RAEX, которое ежегодно оценивает качество образования в ведущих российских вузах.

Лучшие университеты страны

Согласно данным RAEX, в первую тройку лидеров вошли РАНХиГС, НИУ ВШЭ и МГУ имени М. В. Ломоносова. Далее следуют СПбГУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова и МГИМО МИД России.
Из региональных вузов наиболее высокие позиции заняли:

  • Казанский (Приволжский) федеральный университет - 8-е место,

  • Тюменский государственный университет - 9-е место,

  • Уральский федеральный университет - 10-е место.

В рейтинг также вошёл ещё один университет Екатеринбурга — УрГЭУ, занявший 27-ю строчку.

Рост интереса к направлению ГМУ

RAEX отмечает, что за последний год количество студентов, обучающихся на бакалавриате и в магистратуре по направлению "Государственное и муниципальное управление", увеличилось на 12 %. Это говорит о росте востребованности профессий, связанных с управлением и развитием территорий.

Комментарий УрФУ

Ректор университета Илья Обабков подчеркнул, что успех в рейтинге — результат системной работы коллектива:

"Достигнутый результат — свидетельство высокого уровня подготовки наших студентов и профессионализма преподавательского состава. УрФУ — инженерный университет, уделяющий огромное внимание гуманитарным направлениям. Мы постоянно совершенствуем образовательные программы, внедряем современные методики обучения, чтобы наши выпускники оставались высококонкурентными специалистами, способными эффективно решать задачи, в том числе и в сфере государственного управления".

