Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 16:02

Университеты под микроскопом: Рособрнадзор раскрыл, кого ждут неприятности

МГЛУ, СПбГУ и ВолГАУ получили предупреждение о нарушениях в образовании — Рособрнадзор

Отмеченные расхождения между амбициями ведущих университетов и требованиями надзорных органов становятся всё заметнее. На этот раз под пристальное внимание Рособрнадзора попали сразу три крупных вуза — Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный лингвистический университет и Волгоградский государственный аграрный университет. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рособрнадзор направил вузам официальные предостережения о недопустимости нарушений законодательства в сфере образования. Формулировка указывает на профилактический характер меры: она не влечёт санкций, но служит сигналом о возможных рисках. Такие уведомления, как правило, предшествуют внеплановым проверкам или предписаниям. Ведомство подчёркивает, что главная цель — не наказание, а обеспечение прозрачности образовательного процесса и соблюдения стандартов.

По данным источника, внимание инспекторов могло быть связано с несоответствием программ, методических материалов или процедур внутреннего контроля качества. В подобных случаях университетам предлагается устранить нарушения в установленный срок, после чего проводится повторная проверка.

Санкт-Петербургский государственный университет, занимающий восьмое место в мировом рейтинге World University Ranking, в последние годы активно развивает международные партнёрства и цифровые форматы обучения. Московский государственный лингвистический университет, находящийся на 81-й позиции в том же рейтинге, известен своими программами межкультурной коммуникации и сотрудничеством с зарубежными языковыми центрами. Волгоградский аграрный университет также считается ключевым региональным образовательным центром в сфере сельского хозяйства.

Представители вузов пока не комментировали предостережения, но эксперты отмечают, что подобные меры — часть регулярного мониторинга. "Предостережение — это не наказание, а инструмент профилактики", — подчеркнули в пресс-службе Рособрнадзора.

Система государственного надзора в образовании строится на принципе предупреждения нарушений до того, как они перерастут в системные проблемы. В последние годы Рособрнадзор усилил аналитическую работу, внедрив риск-ориентированный подход. Это позволяет концентрировать внимание на вузах, где ранее фиксировались отклонения от нормативных требований.

По словам специалистов, регулярные проверки и предостережения формируют культуру внутренней ответственности университетов. Для ведущих учебных заведений страны такие сигналы становятся стимулом к корректировке управленческих процессов и повышению качества образовательных программ.

