В учебном году 2024/2025 в российских вузах из 428 тыс. доступных бюджетных мест, 195 тыс. (46%) выделено для инженерно-технических специальностей. Также значительное количество мест предоставлено для будущих педагогов (56,5 тыс., или 13%) и специальностей, связанных с науками об обществе (45 тыс., или 11%).
Направления "здравоохранение и медицинские науки" и "математика и естественные науки" получили по 34 тыс. мест (8%), а область сельского хозяйства — 31 тыс. мест (7%), сообщает ТАСС.
Фото: images.nasa.gov/NASA/Cory Huston (public domain)
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