В учебном году 2024/2025 в российских вузах из 428 тыс. доступных бюджетных мест, 195 тыс. (46%) выделено для инженерно-технических специальностей. Также значительное количество мест предоставлено для будущих педагогов (56,5 тыс., или 13%) и специальностей, связанных с науками об обществе (45 тыс., или 11%).

Направления "здравоохранение и медицинские науки" и "математика и естественные науки" получили по 34 тыс. мест (8%), а область сельского хозяйства — 31 тыс. мест (7%), сообщает ТАСС.

Фото: images.nasa.gov/NASA/Cory Huston (public domain)