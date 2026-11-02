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Проект "ДОНТЕХ"
Проект "ДОНТЕХ"
© Пресс-служба ДГТУ
Главная / Общество
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 9:26

В Ростове-на-Дону построят университетский кампус стоимостью более 12,5 млрд рублей

Донской государственный технический университет стал одним из победителей федерального конкурса на создание кампусов мирового уровня. Проект "ДОНТЕХ" предусматривает строительство в центре Ростова-на-Дону крупного образовательного и научного комплекса стоимостью 12,53 млрд рублей.

Конкурс проводило Минобрнауки России в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Из 32 заявок, поступивших от 25 регионов, поддержку получили 19 проектов. Согласно поручению президента Владимира Путина, к 2036 году в стране должно появиться не менее 40 современных университетских кампусов.

Новый комплекс ДГТУ разместится рядом с главным зданием университета на площади Гагарина. Он объединит существующие корпуса и семь новых объектов общей площадью 106,6 тыс. квадратных метров. Проект включает строительство двух учебно-лабораторных зданий, центра технологического лидерства, спортивной инфраструктуры и двух высотных общежитий. Последние обеспечат жильем около двух тысяч студентов и молодых исследователей.

Часть объектов уже находится в стадии строительства. В частности, возводится 14-этажный учебно-лабораторный корпус площадью около 28 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены два подземных парковочных уровня.

Два 26-этажных общежития займут в общей сложности около 40 тыс. квадратных метров. При проектировании предусмотрены условия для проживания маломобильных граждан. Спортивная часть кампуса будет представлена физкультурно-оздоровительным комплексом площадью более 11,6 тыс. квадратных метров. В нем разместятся игровые площадки и специализированные тренировочные залы.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи подчеркнул, что университет рассматривает кампус прежде всего как пространство для взаимодействия образования, науки и промышленности. Особое внимание планируется уделить инженерной подготовке и прикладным исследованиям.

Реализация проекта должна расширить возможности университета и укрепить научно-технологический потенциал Ростовской области.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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