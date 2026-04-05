Ювелирная работа аиста: в Петербурге зафиксировали рождение, которое ломает законы статистики

В петербургском родильном доме №17 зафиксирован уникальный случай появления на свет однояйцевых четверняшек. Событие произошло 5 апреля 2026 года, когда на свет появились четыре девочки. Вес новорожденных варьируется от 1,36 до 1,64 килограмма, а рост малышек составляет от 37 до 41 сантиметра. Медицинский персонал учреждения назвал произошедшее редчайшим клиническим случаем.

Исключительность медицинского случая

Вероятность появления на свет монохориальной четверни, когда все дети развиваются из одной яйцеклетки, крайне мала. По статистическим данным, один такой случай приходится на 15,5 миллионов родов. Столь низкая частотность делает событие в Петербурге беспрецедентным для отечественной медицины.

Ранее подобные инциденты не фиксировались в российской практике. Специалисты родильного дома подчеркивают, что вынашивание и рождение таких детей требует предельной концентрации ресурсов и профессионализма. Естественные процессы в данном случае подверглись серьезному медицинскому контролю на всех этапах.

Физические показатели детей в момент появления на свет соответствуют ожиданиям врачей для многоплодной беременности с такими параметрами. Сейчас новорожденные находятся под постоянным наблюдением неонатологов. Их состояние оценивается в соответствии с протоколами выхаживания детей, родившихся с низкой массой тела.

Особенности проведения родов

Оперативное вмешательство потребовало мобилизации всех отделений медучреждения. В состав бригады вошли анестезиологи-реаниматологи, опытные операционные медицинские сестры и акушерки. Слаженная работа этих специалистов позволила провести процедуру без осложнений.

"Рождение однояйцевой четверни представляет собой сложный процесс, требующий филигранной точности от медицинского персонала. Успешный исход таких операций подчеркивает высокий уровень квалификации наших врачей и способность системы здравоохранения справляться с редкими вызовами. Развитие перинатальных технологий играет ключевую роль в благополучном исходе подобных беременностей. Успех таких мероприятий — это результат многолетней подготовки специалистов и внедрения передовых протоколов помощи в регионах", — отметил управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Администрация роддома охарактеризовала процесс появления детей на свет как работу, "умноженную на десять". Это отражает сложность координации действий каждого участника процесса в операционной. Техническое оснащение современной операционной позволило обеспечить необходимые условия для безопасности матери и младенцев.

Значимость события для акушерства

Уникальность произошедшего стала поводом для обсуждения в профессиональном сообществе. Зафиксированные показатели роста и веса малышек свидетельствуют о том, что внутриутробное развитие проходило под строгим наблюдением. Дальнейшее развитие ситуации с девочками продолжит оставаться в поле зрения специалистов перинатального центра.

Подобные медицинские отчеты помогают в формировании базы данных, которая поспособствует лучшему пониманию механизмов многоплодной монохориальной беременности. Информация о методах ведения такой беременности становится ценным ресурсом для врачей по всей стране. Опыт, полученный в ходе операции, будет систематизирован.

На текущий момент представители медицинского учреждения воздерживаются от дополнительных прогнозов, концентрируясь на текущем этапе выхаживания. Здоровье четверняшек остается приоритетом для врачебной команды. Публикация о событии в социальных сетях вызвала значительный резонанс среди петербуржцев.