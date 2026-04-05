Врач держит стетоскоп
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 20:09

Ювелирная работа аиста: в Петербурге зафиксировали рождение, которое ломает законы статистики

В петербургском родильном доме №17 зафиксирован уникальный случай появления на свет однояйцевых четверняшек. Событие произошло 5 апреля 2026 года, когда на свет появились четыре девочки. Вес новорожденных варьируется от 1,36 до 1,64 килограмма, а рост малышек составляет от 37 до 41 сантиметра. Медицинский персонал учреждения назвал произошедшее редчайшим клиническим случаем.

Исключительность медицинского случая

Вероятность появления на свет монохориальной четверни, когда все дети развиваются из одной яйцеклетки, крайне мала. По статистическим данным, один такой случай приходится на 15,5 миллионов родов. Столь низкая частотность делает событие в Петербурге беспрецедентным для отечественной медицины.

Ранее подобные инциденты не фиксировались в российской практике. Специалисты родильного дома подчеркивают, что вынашивание и рождение таких детей требует предельной концентрации ресурсов и профессионализма. Естественные процессы в данном случае подверглись серьезному медицинскому контролю на всех этапах.

Физические показатели детей в момент появления на свет соответствуют ожиданиям врачей для многоплодной беременности с такими параметрами. Сейчас новорожденные находятся под постоянным наблюдением неонатологов. Их состояние оценивается в соответствии с протоколами выхаживания детей, родившихся с низкой массой тела.

Особенности проведения родов

Оперативное вмешательство потребовало мобилизации всех отделений медучреждения. В состав бригады вошли анестезиологи-реаниматологи, опытные операционные медицинские сестры и акушерки. Слаженная работа этих специалистов позволила провести процедуру без осложнений.

"Рождение однояйцевой четверни представляет собой сложный процесс, требующий филигранной точности от медицинского персонала. Успешный исход таких операций подчеркивает высокий уровень квалификации наших врачей и способность системы здравоохранения справляться с редкими вызовами. Развитие перинатальных технологий играет ключевую роль в благополучном исходе подобных беременностей. Успех таких мероприятий — это результат многолетней подготовки специалистов и внедрения передовых протоколов помощи в регионах", — отметил управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Администрация роддома охарактеризовала процесс появления детей на свет как работу, "умноженную на десять". Это отражает сложность координации действий каждого участника процесса в операционной. Техническое оснащение современной операционной позволило обеспечить необходимые условия для безопасности матери и младенцев.

Значимость события для акушерства

Уникальность произошедшего стала поводом для обсуждения в профессиональном сообществе. Зафиксированные показатели роста и веса малышек свидетельствуют о том, что внутриутробное развитие проходило под строгим наблюдением. Дальнейшее развитие ситуации с девочками продолжит оставаться в поле зрения специалистов перинатального центра.

Подобные медицинские отчеты помогают в формировании базы данных, которая поспособствует лучшему пониманию механизмов многоплодной монохориальной беременности. Информация о методах ведения такой беременности становится ценным ресурсом для врачей по всей стране. Опыт, полученный в ходе операции, будет систематизирован.

На текущий момент представители медицинского учреждения воздерживаются от дополнительных прогнозов, концентрируясь на текущем этапе выхаживания. Здоровье четверняшек остается приоритетом для врачебной команды. Публикация о событии в социальных сетях вызвала значительный резонанс среди петербуржцев.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Архаика возвращается в колыбели: старинные формы имён внезапно стали новым трендом в Ленобласти 04.04.2026 в 9:43

В Ленинградской области подвели итоги марта и зафиксировали любопытный тренд при регистрации новых жителей, который удивил даже опытных сотрудников ведомств.

Читать полностью » Кадровый голод спасет от топора: рабочие профессии Ленинградской области остаются в полной безопасности 03.04.2026 в 17:35

Региональному рынку труда грозит дефицит, а рабочие специальности остаются востребованными на фоне рисков для офисных сотрудников.

Читать полностью » Ружья на изготовку — сезон на подходе: Ленинградская область назвала дату выхода в угодья 03.04.2026 в 17:29

В Ленинградской области определена точная дата старта весеннего сезона для любителей охоты на водоплавающую дичь и введены новые правила оформления документов.

Читать полностью » Тихий двигатель — большие перемены: в Калининграде решают судьбу местного электротранспорта 03.04.2026 в 17:26

В самом сердце западного региона соберутся ведущие игроки рынка и представители власти, чтобы определить вектор развития амбициозного проекта будущего.

Читать полностью » Вербное воскресенье с комфортом: петербургские автобусы меняют привычный ритм ради нужд горожан 03.04.2026 в 17:18

В праздничный выходной транспортная система города перестраивается на усиленный режим, внедряя временные схемы движения для оптимизации потоков пассажиров.

Читать полностью » Тихий прорыв Вологодчины: как регион совершил рывок в качестве жизни за один только год 03.04.2026 в 12:05

Регион совершил заметный скачок в общероссийском рейтинге, заставив соседей по Северо-Западу пристально изучать опыт преобразований последних лет.

Читать полностью » Забота без лишних бумаг: социальную помощь на Вологодчине готовят к масштабной перезагрузке 03.04.2026 в 11:58

В Вологодской области разработали план радикального обновления системы социальной защиты, который затронет механизмы помощи тысячам жителей региона в этом году.

Читать полностью » Север любит подготовленных: майская Карелия требует больше, чем просто желания гулять 03.04.2026 в 11:54

Поездка на север в мае балансирует на грани сказки и сурового испытания, требуя особого подхода к подготовке вещей, транспорта и выбора места ночлега.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Верный помощник или бомба замедленного действия: ошибки эксплуатации убивают домашнюю технику
ДФО
Серебро в руках, а лед под ногами тает: камчатская корюшка заставляет рыбаков рисковать жизнью
ДФО
Закаленные океаном и вулканами: из чего складывается уникальный характер жителей Камчатки
ДФО
Стены кусаются, но хватка слабеет: стоимость аренды жилья в Приморье пошла на неожиданный разворот
Наука
Река сама оплачивает счета за свет: старая механика внезапно победила современные солнечные панели
ПФО
Сверхбыстрый интернет уже на пороге: Нижегородская область готовит инфраструктуру для сети 5G
ПФО
Безбарьерный удар по бездорожью: Нижний Новгород открыл глухие деревни для туристов
ПФО
Премиум на свалке истории: уфимские автомобилисты массово отказываются от известных брендов ради цены
