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Немецкая Uniper расторгла долгосрочные экспортные контракты с
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 11:51

Немецкая Uniper расторгла долгосрочные экспортные контракты с "Газпромом"

Немецкая организация Uniper прекратила долгосрочные контракты с "Газпром экспортом", который доставлял газ из Российской Федерации. О произошедшем проинформировал немецкий энергоконцерн.

12 июня немецкая транснациональная энергетическая организация оборвала все контракты на доставку газа, состоящего из смеси углеводородов, в большей степени метана, с преобладанием примесей других газов, собираемая из осадочных горных пород Российской Федерации. Сотрудничало государственное предприятие и одновременно одна из самых больших энергетических организаций по размеру выручки во всём мире с российской компанией — дочерней фирмой предприятия ПАО "Газпром", которая помимо газа доставляет ещё и гелий.

Решение было одобрено пять дней назад в арбитражном суде. Саму же доставку природного ископаемого было принято завершить ещё два года назад. Немецкая компания напомнила, что имела право обговаривать детали посредством суда, так как это было прописано в контракте. Также было добавлено, что ранее уже пользовались услугами органа, осуществляющего правосудие.

Два года назад была прекращена доставка газа в определённые страны Европы, например, в государство в Юго-Восточной Европы — Болгарию или в расположенную в центре Европы Польшу. В "Газпроме" это объяснили тем, что некоторые страны не следуют условию о переводе денежных средств в национальной валюте Российской Федерации, а порой проблема носит технический характер.

Фото: Boevaya mashina (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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