Йогурт в лаборатории
Йогурт в лаборатории
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 12:46

Полезный завтрак, который разрушает обмен веществ: главная ошибка родителей

Врач Михалева: в большинстве детских йогуртов и соков содержится избыток сахара и добавок

Многие продукты, которые кажутся родителям полезными, на деле могут приносить вред. Яркие упаковки, обещания витаминов и пользы для роста часто скрывают за собой избыток сахара и добавок. Об этом рассказала детский врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева в интервью "Газете.Ru".

"Как правило, в подавляющем большинстве таких продуктов содержится большое количество сахара, консервантов, ароматизаторов и других добавок. Такие продукты не приносят пользы, особенно детям с лишним весом. Лучше выбирать натуральные молочные продукты без подсластителей", — подчеркнула специалист.

Почему "детские" продукты опаснее, чем кажутся

Производители часто создают иллюзию пользы: добавляют надписи вроде "с витаминами" или "содержит кальций". На деле же во многих готовых йогуртах, завтраках и напитках сахар может составлять до 20% состава, что эквивалентно 5-6 чайным ложкам на одну порцию.

Регулярное употребление таких продуктов приводит к скачкам уровня глюкозы, избыточному весу, формированию привычки к сладкому вкусу и, как следствие, риску диабета второго типа.

Самые распространённые "ловушки пользы"

  1. Готовые йогурты и творожные массы.
    Несмотря на молочную основу, в них содержится много сахара, крахмала и ароматизаторов. Лучше выбирать натуральный йогурт без добавок и подсластителей, добавляя свежие фрукты или ложку мёда.

  2. Глазированные сырки.
    Под сладкой шоколадной оболочкой — большое количество жира и сахара. Для перекуса подойдёт обычный творог или домашний сырник без глазури.

  3. Фруктовые соки и сладкие напитки.
    В промышленном соке почти нет клетчатки и витаминов, зато очень много калорий.
    Врач советует заменять такие напитки водой, компотом без сахара или молоком.

  4. Готовые завтраки и хлопья.
    Несмотря на "фитнес-упаковку", они состоят из быстрых углеводов. После завтрака с такими хлопьями уровень сахара резко поднимается, а через час ребёнок снова чувствует голод. Гораздо полезнее овсянка, гречка или мюсли без сахара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: давать ребёнку "детский йогурт" на завтрак.
Последствие: быстрый набор веса и переизбыток сахара.
Альтернатива: домашний йогурт или кефир с ягодами.

Ошибка: покупать сладкие соки вместо воды.
Последствие: дефицит витаминов и лишние калории.
Альтернатива: свежие фрукты, морс без сахара, вода.

Ошибка: считать кукурузные хлопья полезными.
Последствие: резкие скачки сахара и переедание.
Альтернатива: овсяная или пшённая каша с фруктами.

Что включить в рацион ребёнка

По словам диетолога, детям и взрослым одинаково полезны фрукты, сухофрукты и орехи - они содержат натуральные сахара и клетчатку. Среди сладостей лучше выбирать качественный шоколад, мармелад или натуральный пломбир - продукты, в которых меньше искусственных добавок. Главное — умеренность: даже полезные лакомства должны составлять не более 10% дневного рациона.

Советы шаг за шагом

  1. Читайте состав на упаковке: чем короче список ингредиентов, тем лучше.

  2. Избегайте продуктов с первым пунктом "сахар" или "глюкозный сироп".

  3. Не покупайте йогурты и творожки с пометкой "детский" без анализа состава.

  4. Уменьшайте количество сладких напитков, заменяя их водой.

  5. Готовьте домашние перекусы: фрукты, орешки, печёные яблоки.

Плюсы и минусы отказа от "детских" сладостей

Плюсы Минусы
Улучшается обмен веществ и концентрация внимания Поначалу ребёнок может требовать привычные сладости
Снижается риск кариеса и лишнего веса Родителям нужно больше времени на приготовление
Формируется здоровое пищевое поведение Не все дети сразу принимают менее сладкие продукты

Мифы и правда

Миф: если продукт предназначен для детей, значит, он полезен.
Правда: зачастую это просто маркетинг, а состав ничем не отличается от "взрослого".

Миф: натуральные соки заменяют свежие фрукты.
Правда: в соках нет клетчатки, а сахара больше, чем в газировке.

Миф: если в продукте есть кальций, его можно есть каждый день.
Правда: кальций не компенсирует вред сахара и консервантов.

