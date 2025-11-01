Полезный завтрак, который разрушает обмен веществ: главная ошибка родителей
Многие продукты, которые кажутся родителям полезными, на деле могут приносить вред. Яркие упаковки, обещания витаминов и пользы для роста часто скрывают за собой избыток сахара и добавок. Об этом рассказала детский врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева в интервью "Газете.Ru".
"Как правило, в подавляющем большинстве таких продуктов содержится большое количество сахара, консервантов, ароматизаторов и других добавок. Такие продукты не приносят пользы, особенно детям с лишним весом. Лучше выбирать натуральные молочные продукты без подсластителей", — подчеркнула специалист.
Почему "детские" продукты опаснее, чем кажутся
Производители часто создают иллюзию пользы: добавляют надписи вроде "с витаминами" или "содержит кальций". На деле же во многих готовых йогуртах, завтраках и напитках сахар может составлять до 20% состава, что эквивалентно 5-6 чайным ложкам на одну порцию.
Регулярное употребление таких продуктов приводит к скачкам уровня глюкозы, избыточному весу, формированию привычки к сладкому вкусу и, как следствие, риску диабета второго типа.
Самые распространённые "ловушки пользы"
-
Готовые йогурты и творожные массы.
Несмотря на молочную основу, в них содержится много сахара, крахмала и ароматизаторов. Лучше выбирать натуральный йогурт без добавок и подсластителей, добавляя свежие фрукты или ложку мёда.
-
Глазированные сырки.
Под сладкой шоколадной оболочкой — большое количество жира и сахара. Для перекуса подойдёт обычный творог или домашний сырник без глазури.
-
Фруктовые соки и сладкие напитки.
В промышленном соке почти нет клетчатки и витаминов, зато очень много калорий.
Врач советует заменять такие напитки водой, компотом без сахара или молоком.
-
Готовые завтраки и хлопья.
Несмотря на "фитнес-упаковку", они состоят из быстрых углеводов. После завтрака с такими хлопьями уровень сахара резко поднимается, а через час ребёнок снова чувствует голод. Гораздо полезнее овсянка, гречка или мюсли без сахара.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: давать ребёнку "детский йогурт" на завтрак.
Последствие: быстрый набор веса и переизбыток сахара.
Альтернатива: домашний йогурт или кефир с ягодами.
• Ошибка: покупать сладкие соки вместо воды.
Последствие: дефицит витаминов и лишние калории.
Альтернатива: свежие фрукты, морс без сахара, вода.
• Ошибка: считать кукурузные хлопья полезными.
Последствие: резкие скачки сахара и переедание.
Альтернатива: овсяная или пшённая каша с фруктами.
Что включить в рацион ребёнка
По словам диетолога, детям и взрослым одинаково полезны фрукты, сухофрукты и орехи - они содержат натуральные сахара и клетчатку. Среди сладостей лучше выбирать качественный шоколад, мармелад или натуральный пломбир - продукты, в которых меньше искусственных добавок. Главное — умеренность: даже полезные лакомства должны составлять не более 10% дневного рациона.
Советы шаг за шагом
-
Читайте состав на упаковке: чем короче список ингредиентов, тем лучше.
-
Избегайте продуктов с первым пунктом "сахар" или "глюкозный сироп".
-
Не покупайте йогурты и творожки с пометкой "детский" без анализа состава.
-
Уменьшайте количество сладких напитков, заменяя их водой.
-
Готовьте домашние перекусы: фрукты, орешки, печёные яблоки.
Плюсы и минусы отказа от "детских" сладостей
|Плюсы
|Минусы
|Улучшается обмен веществ и концентрация внимания
|Поначалу ребёнок может требовать привычные сладости
|Снижается риск кариеса и лишнего веса
|Родителям нужно больше времени на приготовление
|Формируется здоровое пищевое поведение
|Не все дети сразу принимают менее сладкие продукты
Мифы и правда
• Миф: если продукт предназначен для детей, значит, он полезен.
Правда: зачастую это просто маркетинг, а состав ничем не отличается от "взрослого".
• Миф: натуральные соки заменяют свежие фрукты.
Правда: в соках нет клетчатки, а сахара больше, чем в газировке.
• Миф: если в продукте есть кальций, его можно есть каждый день.
Правда: кальций не компенсирует вред сахара и консервантов.
