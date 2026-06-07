Разоритесь на ветеринарах и проклянете всё: популярные породы собак, которые станут ходячей катастрофой

Каждый, кто хоть раз задумывался о пушистом компаньоне, знает: выбрать идеального питомца — задача не из легких. На полках зоомагазинов и досках объявлений — сотни пород, но при всей их красоте и мохнатости, один нюанс часто ускользает от внимания — здоровье. А ведь некоторые собаки, несмотря на свою внешнюю привлекательность, несут в себе целый букет генетических "сюрпризов", превращая жизнь хозяина и самого животного в постоянную борьбу за хорошее самочувствие. Сегодня разбираемся, какие десять пород чаще других оказываются на пороге ветеринарной клиники, требуя особого ухода и внимания.

Йоркширский терьер

Маленький йоркширский терьер, несмотря на кажущуюся крепость духа, занимает первое место в нашем хит-параде пород, склонных к заболеваниям. Эти крохи нуждаются в постоянном ветеринарном контроле, тщательно подобранном рационе и бережном обращении. Их миниатюрность оборачивается предрасположенностью к вывихам и подвывихам конечностей, а нежный шейный отдел позвоночника легко травмировать даже легким рывком поводка.

Аллергии — еще одна частая проблема йорков, затрагивающая как пищеварительную, так и дыхательную системы. Склонность к проблемам с ЖКТ делает их чувствительными к любым смещениям в диете, а угощение "человеческой" едой нередко заканчивается острым панкреатитом. Помимо пищевых проблем, йорки часто страдают от зубного камня, гингивита и пародонтита из-за скученности зубов.

Коллапс трахеи — беда многих мелких пород, и йорки — не исключение. Приступы сопровождаются кашлем, затрудненным дыханием и риском удушья. Дерматиты и колтуны, требующие регулярного ухода за шерстью, также входят в список распространенных недугов, нередко приводящих к кожным грибковым заболеваниям.

"Современная селекция, к сожалению, часто идет вразрез с принципами здоровья. Так, в погоне за определенными стандартами внешности, мы получаем собак с ослабленным иммунитетом, предрасположенностью к аллергиям или проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому крайне важно, чтобы будущие владельцы тщательно изучали информацию о породных заболеваниях перед покупкой щенка". Врач-ветеринар, эксперт по здоровью домашних животных Марина Черкасова

Немецкая овчарка

Казалось бы, сильная и выносливая немецкая овчарка, созданная для службы, должна обладать богатырским здоровьем. Однако современные реалии разведения, особенно ради выставочных линий, внесли свои коррективы. Селекция, направленная на достижение определенных экстерьерных качеств, нередко приводит к появлению генетических проблем, ослабляя природную устойчивость породы.

Наиболее частыми причинами визитов к ветеринару для немецких овчарок становятся пищевые аллергии, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а также патологии нервной системы, которые могут проявляться в виде поведенческих проблем. Отдельной хронической проблемой для многих представителей этой породы является дисплазия суставов, зачастую приводящая к хромоте и значительным болевым ощущениям при движении. Также нередко встречаются и заболевания спины, особенно у собак, разводимых для выставок.

Эти собаки требуют внимательного подхода к питанию и регулярных профилактических осмотров, чтобы вовремя выявить и купировать возможные заболевания. Осознанный выбор заводчика, который уделяет внимание здоровью своих подопечных, а не только их внешнему виду, станет первым шагом к долгой и счастливой жизни вашего питомца.

Немецкий дог

Гигантские размеры немецкого дога, которыми так восхищаются многие, к сожалению, оборачиваются целым рядом генетических предрасположенностей к серьезным заболеваниям. Средняя продолжительность жизни этой породы, составляющая всего 5-7 лет, уже сама по себе говорит о наличии определенных проблем со здоровьем.

Главной напастью для догов является дисплазия тазобедренных и локтевых суставов, которая приносит животным постоянные страдания и ограничивает их подвижность. Не менее опасно для них такое острое состояние, как заворот кишок — это неотложное состояние, требующее немедленного хирургического вмешательства и часто приводящее к летальному исходу. Крупным собакам свойственны и сердечные заболевания, в частности, кардиомиопатия.

Болезни почек, склонность к развитию рака костей и даже глухота — вот еще неполный список потенциальных проблем, с которыми могут столкнуться владельцы немецких догов. Грандиозные размеры этих собак накладывают особую ответственность на их хозяев, требуя строгого контроля за рационом, физической активностью и регулярным ветеринарным наблюдением.

Чихуахуа

Эти крошечные собаки, вопреки своему миниатюрному размеру, при должном уходе могут прожить долгую и относительно здоровую жизнь. Однако, их размер делает их чрезвычайно уязвимыми к травмам, особенно к вывихам. Любые падения, даже с небольшой высоты, могут иметь серьезные последствия для и без того хрупких суставов.

Пищеварительная система чихуахуа также требует особого внимания. Они склонны к расстройствам ЖКТ и пищевым аллергиям, поэтому к выбору корма нужно подходить с максимальной ответственностью. Глаза — еще одно слабое место этих собак. Конъюнктивит, синдром сухого глаза, глаукома и атрофия сетчатки — это лишь некоторые из глазных патологий, с которыми могут столкнуться владельцы.

Не стоит забывать и о предрасположенности к сердечной недостаточности, которая является генетической особенностью породы. Регулярные осмотры у ветеринара, правильное питание и бережное обращение помогут минимизировать риски и сохранить здоровье вашему маленькому другу.

"Многие владельцы маленьких собак ошибочно полагают, что их питомцы менее уязвимы. На самом деле, миниатюрность часто сопряжена с особенностями, требующими повышенного внимания. Прежде всего, это риск травм при падении или неосторожном обращении. Также часто встречаются проблемы с зубами, коллапс трахеи и аллергические реакции. Важно помнить, что даже при отсутствии явных симптомов, профилактические осмотры не менее важны, чем лечение". Врач-ветеринар, консультант по уходу за питомцами Ольга Сидорова

Мопс

Мопсы, как представители брахицефальных пород, обладают специфическим строением черепа, что накладывает отпечаток на их здоровье. Укороченная морда обуславливает затрудненное дыхание, хрипы, приступы одышки и даже удушья, особенно в жаркую погоду. Это делает их крайне чувствительными к перегреву и серьезным физическим нагрузкам.

Помимо респираторных проблем, мопсы часто сталкиваются с заболеваниями глаз, вызванными выпирающими глазными яблоками. Мочекаменная болезнь, расстройства пищеварения и аллергии также не редкость. Их безграничная любовь к еде часто приводит к ожирению, что, в свою очередь, усугубляет проблемы с суставами и сердцем.

Таким образом, владение мопсом требует от хозяина пристального внимания к его дыханию, температуре тела, весу и состоянию глаз. Особая диета и контроль за физической активностью — залог поддержания здоровья этой очаровательной, но требовательной породы.

Американский стаффордширский терьер

Внешне очень мощные и атлетичные американские стаффордширские терьеры, тем не менее, могут страдать от целого ряда наследственных заболеваний. Сердечно-сосудистые проблемы — одна из самых серьезных угроз, часто проявляющаяся внезапно у взрослых собак и чреватая фатальными последствиями.

Дисплазия суставов также является частой проблемой для амстаффов, вызывая боли при движении и ограничивая подвижность. Кожные заболевания и аллергии могут доставлять немало хлопот, требуя постоянного ухода и специальных средств. Как и многие другие породы, они склонны к проблемам с пищеварением, а их любовь к еде нередко ведет к ожирению, что дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему и суставы.

Поэтому для амстаффа критически важен сбалансированный рацион и регулярные осмотры у ветеринара, особенно если речь идет о собаках с выставочным потенциалом, где требования к экстерьеру могут пересекаться с генетическими рисками.

Лабрадор

Лабрадоры известны своим неуёмным аппетитом, который часто становится источником проблем. Их любопытство и любовь к еде нередко приводят к тому, что они проглатывают несъедобные предметы, что требует срочного хирургического вмешательства. Кроме того, склонность к перееданию провоцирует ожирение, диабет, проблемы с ЖКТ и мочекаменную болезнь.

Дисплазия суставов — еще одна распространенная напасть среди лабрадоров. Однако, помимо этого, порода имеет специфическое генетическое заболевание нервной системы — EIC (Exercise Induced Collapse). Оно проявляется внезапной мышечной слабостью, вплоть до паралича задних конечностей, после интенсивных физических нагрузок. Хотя собака обычно восстанавливается после короткого отдыха, приступы могут быть пугающими для хозяина.

Важно понимать, что неуёмный аппетит лабрадоров требует строгого контроля за рационом и предотвращения доступа к "запретным" предметам. Знание о EIC поможет правильно реагировать на приступы и избегать их.

Такса

Характерное строение тела таксы — длинное туловище и короткие лапы — делает ее чрезвычайно склонной к проблемам с позвоночником. Межпозвоночные грыжи — самая частая и опасная напасть, которая может привести к сильной боли и даже параличу. Чтобы минимизировать риски, важно следить, чтобы такса не спрыгивала с высоты и не злоупотребляла лестницами.

Генетическая предрасположенность к остеохондрозу, остеопорозу и вывихам коленной чашечки также требует внимания. Не менее серьезной проблемой является склонность такс к ожирению из-за их неуёмного аппетита и умения жалобно выпрашивать угощения. Это, в свою очередь, усугубляет нагрузку на позвоночник и суставы, а также может привести к проблемам с ЖКТ.

Чтобы ваша такса оставалась активной и здоровой, необходимо строго контролировать ее вес, питательный рацион и обеспечить безопасную среду, исключающую падения и чрезмерные нагрузки на позвоночник.

Французский бульдог

Как и мопсы, французские бульдоги относятся к брахицефалам, что определяет ряд их проблем со здоровьем. Затрудненное дыхание, хрипы, кашель и громкий храп — следствие узких носовых ходов и общего строения дыхательных путей, иногда требующее хирургического вмешательства.

Серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом также распространены: дисплазия тазобедренных суставов и грыжи межпозвоночных дисков могут вызывать боль при ходьбе и слабость в задних конечностях. Кожные заболевания, такие как дерматиты, и проблемы с глазами — катаракта, атрофия сетчатки — также часто встречаются у французских бульдогов.

Их любовь к еде, как у многих других пород в этом списке, часто приводит к ожирению, что дополнительно нагружает и так проблемные суставы и оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Регулярные ветеринарные осмотры и контроль веса — обязательные составляющие ухода за этой породой.

Вельш-корги

Милые корги с их характерным длинным телом и короткими лапами, несмотря на обаятельную внешность, имеют выраженную предрасположенность к генетическим заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Дисплазия тазобедренного сустава, смещение и грыжи межпозвоночных дисков — это частые спутники этой породы, которые могут привести к сильным болям и даже параличу задних конечностей. У пожилых особей также может развиться неврологическое заболевание спинного мозга.

Не менее значимой проблемой для корги является их страсть к еде. Склонность к ожирению требует строгого контроля за рационом и уровнем физической активности, чтобы не усугублять проблемы с позвоночником. Аллергии и дерматиты также часто досаждают представителям этой породы.

Грамотный подход к кормлению, поддержание оптимального веса и своевременное обращение к ветеринару при первых признаках недуга помогут сохранить здоровье и активность вашему корги на долгие годы.

FAQ

Корректно ли при выборе собаки ориентироваться только на породные предрасположенности к болезням?

Нет, это лишь один из факторов. Не менее важны темперамент, размер, уровень активности, готовность уделять время уходу и дрессировке, а также финансовые возможности для поддержания здоровья.

Все ли собаки перечисленных пород обязательно заболеют?

Нет. Генетическая предрасположенность означает повышенный риск, но не стопроцентную гарантию. Правильный уход, питание, своевременная вакцинация и профилактика могут значительно снизить вероятность развития многих заболеваний.

Как выбрать ответственного заводчика?

Добросовестный заводчик всегда готов предоставить документы, подтверждающие здоровье родителей щенка, показать условия содержания животных и ответить на любые вопросы о здоровье и поведении породы.

Проверено экспертом: врач-ветеринар, специалист по диагностике и профилактике заболеваний животных Сергей Ермаков

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