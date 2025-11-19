Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Косынка на шее
Косынка на шее
© www.freepik.com by wayhomestudio is licensed under Бесплатное использование
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:02

Менопауза зашла с другой стороны: странное покалывание в теле заставило насторожиться

Звон в ушах при менопаузе связали с гормональным спадом — исследователи

Большинство женщин связывают менопаузу исключительно с приливами и ночной потливостью. Но гормональные изменения затрагивают гораздо больше систем организма — от кожи и суставов до зрения и памяти. Нередко эти проявления настолько неожиданны, что их трудно связать с менопаузальным переходом. Именно поэтому специалисты подчёркивают: важно не игнорировать любые новые ощущения и обсуждать их с врачом.

Наименее очевидные проявления менопаузального перехода

Болезненность и дискомфорт в теле

Боль — один из самых недооценённых симптомов. "Во многих частях Азии боль является главной жалобой в период менопаузы", — отмечает гинеколог Мэри Джейн Минкин. У кого-то это проявляется как давление в груди, у других — как тянущие ощущения в мышцах или ноющие суставы. Снижение эстрогена уменьшает его естественное противовоспалительное действие, что и вызывает дискомфорт.

Мочеполовые симптомы

Ослабление слизистой влагалища и мочевого пузыря ведёт к частым инфекциям, утечкам, позывам и раздражению. Минкин подчёркивает, что местные эстрогены для влагалища "безопасны почти для всех женщин" и помогают восстановить ткани.

Когнитивные изменения

Стойкое ощущение "тумана", трудности с быстрым подбором слов или сниженная способность концентрироваться — всё это связано с чувствительностью мозга к колебаниям эстрогена. Научные обзоры подтверждают: вербальная память и исполнительная функция особенно реагируют на гормональные изменения.

Рост волос на лице

Изменение баланса эстрогенов и андрогенов может проявляться не только выпадением волос на голове, но и их появлением на подбородке, верхней губе и щеках. Исследования показывают, что до 50% женщин замечают такие изменения.

Сухость глаз и другие проблемы зрения

Слёзная плёнка становится нестабильнее, и глаза реагируют жжением, усталостью, мутностью. У некоторых ухудшается переносимость контактных линз.

Сухость во рту и синдром жжения языка

Изменение слизистых затрагивает и ротовую полость, снижая выработку слюны. Это вызывает сухость, чувствительность, нарушение вкуса и кариес.

Новая тревожность или депрессия

Падение эстрогена влияет на уровень серотонина. У женщин, ранее склонных к тревожности или депрессии, возможны обострения. Это не повод терпеть — специалисты рекомендуют своевременно обращаться за помощью.

Слуховые изменения

Некоторые женщины отмечают звон или шум в ушах. Исследования связывают это с гормональными изменениями, хотя часть симптомов может быть обусловлена возрастными процессами.

Колебания холестерина

Менопауза может приводить к росту ЛПНП ("плохого" холестерина). Это важно контролировать лабораторно, особенно при наличии риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Покалывание и онемение

Нервная система также реагирует на гормональный переход. Пока исследований немного, но подобные жалобы встречаются регулярно.

Учащённое сердцебиение

Во время приливов сердечный ритм может учащаться на 8-16 ударов. Это один из самых пугающих симптомов, но он встречается довольно часто.

Изменения кожи

Снижение уровня эстрогена влияет на себум, коллаген и удержание влаги. Возможны зуд, сухость или гормональные высыпания.

Сравнение: типичные и атипичные симптомы менопаузы

Категория

Типичные симптомы

Атипичные, о которых часто не знают

Терморегуляция

Приливы, потливость

Учащённый пульс при приливах

Репродуктивная система

Сухость влагалища

Частые ИМП, недержание

Психика

Раздражительность

Новая тревожность, депрессия

Кожа и волосы

Сухость

Лицевой гирсутизм, зуд

Нервная система

Нарушения сна

Покалывание, туман в голове

Органы чувств

-

Сухость глаз, звон в ушах

Советы шаг за шагом: что можно сделать уже сегодня

  1. Используйте увлажняющие средства для глаз и ротоглотки (гели, искусственные слезы).
  2. Добавьте мягкие физические нагрузки для поддержки суставов (пилатес, йога, аквааэробика).
  3. Отслеживайте эмоциональное состояние с помощью дневника настроения.
  4. Применяйте вагинальные увлажнители и по рекомендации врача — местный эстроген.
  5. Делайте перерывы в работе за компьютером, чтобы снизить нагрузку на глаза.
  6. Следите за уровнем холестерина и давлением.
  7. Используйте мягкие очищающие средства для кожи и увлажняйте её ежедневно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать сухость глаз → воспаление, непереносимость линз → аптечные капли с гиалуронатом.
  • Считать тревожность "характером" → усугубление депрессии → консультация психотерапевта, когнитивно-поведенческая терапия.
  • Переносить боль в суставах → хроническое воспаление → добавление противовоспалительных нагрузок и омега-3.

А что если симптомы появляются до 45 лет?

Это может быть ранняя менопауза или первичная недостаточность яичников. В таких случаях оценку должен проводить врач: возможно, потребуется гормональная поддержка.

Плюсы и минусы негормональных мер поддержки

Метод

Плюсы

Минусы

Смазки и увлажнители

Доступно, быстро работает

Требует регулярного применения

Омега-3

Снижает воспаление

Эффект проявляется постепенно

КБТ

Помогает при тревоге

Нужна регулярность

Фитопрепараты

Натуральность

Эффективность не всегда доказана

FAQ

Почему у меня болят суставы?
Снижение эстрогена влияет на воспалительные процессы — суставы становятся чувствительнее.

Это опасно, если у меня часто колет сердце?
Учащённый пульс возможен, но важно исключить сердечно-сосудистые заболевания.

Почему сохнут глаза и рот?
Гормональный спад влияет на работу желез, уменьшая количество влаги.

Мифы и правда

Миф: приливы — единственный признак менопаузы.
Правда: их более двух десятков, многие — сенсорные и когнитивные.

Миф: депрессия в менопаузе — "надо просто перетерпеть".
Правда: она требует внимания так же, как любая другая.

Миф: любые добавки для менопаузы безопасны.
Правда: часть продуктов не проверена FDA.

Сон и психология

Недостаток сна усиливает тревожность, снижает способность справляться с болью и провоцирует перепады настроения. Здоровая "гигиена сна" — ключ к снижению выраженности многих симптомов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Частое применение косметических масок нарушает барьер кожи — косметологи сегодня в 15:22
Отказалась от тканевых масок на неделю — и удивилась результату: вот почему они работают против нас

Почему частое применение масок ухудшает кожу: ошибки, последствия и правильный график использования. Подробный разбор форматов масок и рекомендаций.

Читать полностью » Марина Бережная советует не игнорировать боль в животе и обращаться к врачу сегодня в 11:51
Легко заметила болевые точки — и теперь точно знаю, что не так с животом: секрет, о котором многие молчат

Боль в животе может быть признаком различных заболеваний. Разбираем, как различить аппендицит, гастрит и другие проблемы, а также что делать при болях в животе.

Читать полностью » Эффективность ежегодных обследований для контроля здоровья подтвердили врачи сегодня в 11:17
Пропустил диспансеризацию — и поплатился: болезнь обнаружили слишком поздно

Почему диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, какие исследования в неё входят и почему её нельзя откладывать.

Читать полностью » Медитация и тёплый душ улучшают качество сна — Андрей Мартынов сегодня в 10:37
Решил строго соблюдать режим сна — и результат не заставил себя ждать: вот что я почувствовал

Регулярный режим, отказ от гаджетов вечером и правильные вечерние ритуалы помогают восстановить естественные ритмы сна и уменьшают последствия хронического недосыпа.

Читать полностью » Влияние помело на действие лекарств, включая статины, подчеркнули специалисты сегодня в 10:11
Помело может изменить действие лекарств — и вот почему некоторым его лучше избегать

Почему помело может раздражать слизистую желудка, как оно влияет на действие лекарств и кому стоит ограничить употребление этого цитруса.

Читать полностью » Риск раздражения кожи головы под неподходящей шапкой подтвердили трихологи сегодня в 9:43
Надела плотную шапку в мороз — и волосы стали тусклыми: причина скрыта внутри головного убора

Почему неправильная шапка может испортить причёску, как материал влияет на состояние кожи и какие модели помогают сохранить здоровье волос зимой.

Читать полностью » Натуральная сладость сушёной хурмы помогает стабилизировать уровень глюкозы — Нурия Дианова сегодня в 9:37
Думала, что сладости — это вред, пока не попробовала сушёную хурму: вот что случилось с моим аппетитом

Сушёная хурма становится не просто сладким лакомством, а полезной альтернативой десертам: сохраняет витамины, помогает контролировать сахар и насыщает лучше конфет.

Читать полностью » Раннее выявление катаракты помогает избежать осложнений — Вячеслав Куренков сегодня в 8:37
Думал, что катаракта — это только для пожилых, но мне поставили диагноз в 50: вот что помогло мне замедлить её развитие

Катаракта становится всё более распространённой, и её признаки всё чаще проявляются уже к 50 годам. Разбираемся, как развивается заболевание и что помогает его замедлить.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Разные зоны кожи требуют разных скрабов для безопасного ухода — дерматологи
Еда
Варка пельменей в не кипящей воде снижает риск разрыва теста — кулинары
Садоводство
Проверка кислотности почвы поможет изменить цвет гортензий — эксперт
Красота и здоровье
Умеренная ходьба зимой снизила риск прибавки веса — по данным учёных
Культура и шоу-бизнес
Остин Батлер опроверг слухи о романе с Эмили Ратаковски — Vanity Fair
Садоводство
Сухой воздух и частый полив мешают цветению комнатных растений зимой
Спорт и фитнес
Упражнение с фитболом укрепляет 12 групп мышц — специалисты по фитнесу
Красота и здоровье
Игнорирование хеликобактериоза опасно — гастроэнтеролог Фарбер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet