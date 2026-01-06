Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тула
Тула
© commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 4:49

Ничего не ждали — получили впечатления: города, которые приятно сломали стереотипы

Салехард, Надым и Архангельск вошли в список городов с положительным туристическим опытом — соцсети

Иногда самые сильные впечатления приходят не из списка must see, а из случайных точек на карте. Города, от которых ничего не ждёшь, вдруг оказываются живыми, уютными и неожиданно запоминающимися. Именно такие места потом вспоминаются чаще всего — без пафоса, но с тёплым послевкусием. Об этом сообщает дзен-канал "Путешествия с фотокамерой".

Салехард

Полярный круг и тундра вокруг настраивают на ожидание сурового, почти посёлкового пейзажа. Кажется, что город здесь будет маленьким, серым и однообразным. Однако Салехард ломает эти представления почти сразу.

Летом он выглядит ярким и ухоженным. Город действительно компактный, его легко обойти пешком, заглядывая во дворы. Но при этом здесь аккуратные пространства, современные детские площадки, цветущие клумбы и новые арт-объекты. Появилась благоустроенная набережная у реки, а фасады домов украшены муралами — всё это вписывается в общее ощущение, что Север России перестал быть экзотикой для путешествий.

Старая деревянная застройка тоже сохранилась. Местные жители отмечают, что в некоторых таких домах зимой даже теплее, чем в новых зданиях. Это добавляет городу особый северный характер, где прошлое и настоящее существуют рядом.

Надым

В Надым автор попала зимой, при температуре около -35 градусов. Ожиданий практически не было — город стал лишь короткой остановкой перед поездкой в стойбище к оленеводам. Но даже за несколько часов прогулки он успел удивить.

Надым производит впечатление очень аккуратного и выверенного пространства. Здесь нет архитектурных экспериментов, зато всё выглядит ухоженным и продуманным. Яркие дома, чистые улицы, скверы, набережная и детские площадки создают ощущение порядка.

Несмотря на суровый климат, город кажется удобным для жизни. Видно, что в нём есть всё необходимое, а комфорт перестал быть редкостью даже для удалённых территорий.

Архангельск

Архангельск ассоциируется с портом и советскими панельными кварталами. Примерно таким он и представлялся до поездки. Но первое впечатление оказалось совсем другим.

Город удивляет протяжённой и открытой набережной, по которой можно пройти значительную часть Архангельска. Прямо на ней расположен современный жилой комплекс, который по архитектуре больше напоминает города Северной Европы, чем российский север.

Есть и пешеходная улица с отреставрированными купеческими особняками. Это не декоративное пространство, а живая городская среда, где действительно кипит жизнь, без ощущения музея под открытым небом, что хорошо вписывается в общую динамику роста поездок по России в последние годы.

Тула

Первое знакомство с Тулой много лет назад оставило нейтральное впечатление. Центр тогда казался серым и неухоженным, а город — транзитным пунктом без особых причин задерживаться.

Повторная поездка показала совершенно другую картину. В городе появилась удобная пешеходная улица, а территория вокруг кремля превратилась в современное общественное пространство с дорожками, мостиками и зонами отдыха.

Тула стала примером города, который не просто обновили, а переосмыслили. Теперь кремль — это не формальная достопримечательность, а точка притяжения, где хочется провести время.

Мичуринск

Мичуринск оказался в маршруте случайно — как место для ночёвки по дороге на юг. О городе не было никаких ожиданий, и именно это сыграло свою роль.

Утреняя прогулка показала тихий и неторопливый город с большим количеством купеческих особняков. Где-то фасадам требуется ремонт, но даже в нынешнем виде историческая застройка создаёт сильное впечатление.

Здесь возникает редкое сегодня чувство спокойствия. Кажется, что время движется медленнее, а улицы живут в собственном ритме. Даже без масштабного благоустройства Мичуринск цепляет атмосферой.

Иногда именно такие незапланированные остановки становятся самыми запоминающимися. Эти города не стремятся произвести эффект, но именно поэтому оставляют желание вернуться и посмотреть на них ещё раз.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На пункте Маньчжурия возникли задержки по техническим причинам — Генконсульство РФ вчера в 10:04
Один день — и граница встала, второй — и всё исчезло: как Маньчжурия пережила наплыв россиян

На границе с Китаем туристы ждали более 10 часов из-за очереди из 30 автобусов. Консульство назвало причину и привело цифры потока.

Читать полностью » Новый Свет ориентирован на уединённый отдых, Судак — на городскую инфраструктуру — опытные туристы вчера в 3:30
Эти курорты Крыма путают на карте, но в жизни они ощущаются совсем не одинаково

Новый Свет и Судак находятся рядом, но дают совершенно разный опыт отдыха в Крыму. Разбираемся, какое место подойдёт именно вам и почему.

Читать полностью » Колумбия открывает новые горизонты для российских путешественников - ТурПром 04.01.2026 в 22:13
От колониальной эпохи до современных чудес: что привлекает туристов в Картахене

Интригующее путешествие в Колумбию: что скрывают города Богота и Медельин? Чем манит Карибское побережье? Откройте страну контрастов вместе с нами!

Читать полностью » Чиангмай отличается спокойным ритмом и более низкой стоимостью жизни по сравнению с курортами Таиланда — гиды 04.01.2026 в 14:50
Этот город в Таиланде легко пропустить — и именно там страна раскрывается по-настоящему

Чиангмай называют культурной столицей Таиланда. Город без моря, но с историей, мягким климатом и спокойным ритмом жизни вдали от курортов.

Читать полностью » Под Сианем обнаружен древний мегаполис, связанный с Цинь Шихуанди - ТурПром 04.01.2026 в 10:13
Археологическая тайна Китая: как забытый мегаполис императора раскрывает скрытые грани цивилизации

Археологи обнаружили огромный «запретный город» эпохи Цинь! Находка сопоставима со столицей и меняет взгляд на историю Китая и структуру империи.

Читать полностью » Район Земун в Белграде сохраняет уникальную архитектуру австрийского периода — гиды 04.01.2026 в 2:45
Этот район Белграда легко пропустить — и именно поэтому он запоминается сильнее всего

Земун — район Белграда, где австрийское прошлое, дунайская набережная и зимняя атмосфера создают совсем другой образ города.

Читать полностью » Турпоток на горнолыжные курорты РФ вырастет минимум на 10% — глава комитета Госдумы Тарбаев 03.01.2026 в 21:44
8,3 миллиона уже было — дальше больше: горы становятся главным зимним направлением

Российские горнолыжные курорты ожидают рост турпотока не менее чем на 10% в сезон каникул. Самым востребованным месяцем остаётся январь.

Читать полностью » Кражи денег у российских туристов участились на курортах — юрист по туризму Косицын 03.01.2026 в 21:37
Деньги исчезают прямо из номера: где российские туристы чаще всего остаются без наличных

Российским туристам всё чаще приходится сталкиваться с кражами за границей. Юрист объяснил, где хранить наличные и что делать при пропаже денег.

Читать полностью »

Новости
Наука
Золотое кольцо с синим камнем обнаружили в старейшем городе Норвегии — Осхейм
Еда
Куриный суп с лапшой настаивают под крышкой 10–15 минут — кулинары
Авто и мото
Регулярная проверка масла, тормозной жидкости и ремня снижает риск поломок — автомеханики
Наука
У берегов Коста-Рики поймали акулу с золотистой окраской — New-Science.ru
ДФО
Новый корпус краевой больницы ускорил доступ пациентов к МРТ на Камчатке — Солодов
ДФО
Утильсбор на легковые автомобили в России вырос на 20% с 1 января — PrimaMedia
ДФО
Кубай заявил о чередовании засух и тайфунов в Приморье в будущем
ДФО
Теплоход застрял во льдах Берингова моря у Чукотки — ДВ—РОСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet