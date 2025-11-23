Под Тулумом скрывается гигантский лабиринт: его истинные размеры шокируют учёных

Самая протяжённая подводная пещера планеты оказалась ещё глубже и сложнее, чем представлялось раньше. Недалеко от мексиканского Тулума продолжается масштабная работа спелеодайверов, которые шаг за шагом наносят на карту гигантский затопленный лабиринт Sistema Ox Bel Ha. К началу года его исследованная длина достигла 524 километров, и, судя по всему, это далеко не предел.

Где скрывается подземный гигант

Название Ox Bel Ha происходит из языка майя и означает "Три пути воды". Это не просто крупная пещерная структура — это вторая по длине изученная система в мире после Мамонтовой пещеры в Кентукки. Но между ними есть важное отличие: Мамонтова пещера сухая, а Ox Bel Ha почти полностью находится под водой, что делает каждое исследование сложнее, опаснее и медленнее.

Система была впервые обнаружена западными исследователями только в 1996 году. Несколько лет ушло на организацию первых экспедиций, и всё это время дайверы шаг за шагом продвигались через запутанные, порой непредсказуемые тоннели.

Как работают подводные исследователи

Дайверам приходится соблюдать множество правил, чтобы каждая вылазка была безопасной. Плавучесть, направление, уровень кислорода — всё это контролируется с высокой точностью. Вдоль маршрута устанавливаются специальные маркеры, которые помогают проложить путь обратно и одновременно фиксируют длину новых участков.

Для таких пещер характерно большое количество карстовых залов, гигантских колодцев и прозрачных "ледяных дворцов", которые тысячи лет оставались недоступными человеку.

Несколько лет назад случился научный прорыв: группа исследователей, перепроверяя уже известные маршруты, обнаружила около 10 километров новых проходов. Это стало отправной точкой для дальнейших открытий.

"К нашему удивлению, мы оказались там первыми", — написали дайверы в журнале In Depth в 2023 году.

После этого исследованная протяжённость системы увеличилась почти на 30 километров — с 496,8 до 524 километров, о чём сообщила природоохранная организация CINDAQ.

Почему Ox Bel Ha — уникальная система

Пещера ненадолго уступала звание самой длинной подводной системы в 2018 году, когда спелеологи нашли соединение между другими двумя мексиканскими пещерами. Однако вскоре Ox Bel Ha вернула себе лидерство.

Эту систему выделяет не только её размер. В отдельных залах находят артефакты майя, следы древних культов и остатки ритуальных подношений. Благодаря стабильной подводной среде эти находки сохраняются почти идеально.

Сравнение крупнейших пещерных систем мира

Пещера Страна Тип Исследованная длина Мамонтова пещера США сухая ≥686 км Sistema Ox Bel Ha Мексика подводная 524 км Sistema Sac Actun Мексика подводная ~370 км

Как исследуют такие пещеры: пошаговое объяснение

Предварительная разведка и составление карты известных тоннелей. Установка навигационных линий и ориентиров в подводных коридорах. Детальный анализ рельефа с использованием подводных фонарей и камер. Проверка потенциальных боковых проходов и скрытых залов. Составление точных цифровых карт и обновление общей схемы системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: входить в систему без точной линии навигации.

Последствие: высокая вероятность потеряться.

Альтернатива: использование профессиональных навигационных катушек.

входить в систему без точной линии навигации. высокая вероятность потеряться. использование профессиональных навигационных катушек. Ошибка: экономить на дайверском оборудовании.

Последствие: нестабильная плавучесть и риск аварий в узких местах.

Альтернатива: надёжные компенсаторы плавучести, двойные регуляторы.

экономить на дайверском оборудовании. нестабильная плавучесть и риск аварий в узких местах. надёжные компенсаторы плавучести, двойные регуляторы. Ошибка: недооценивать длину и сложность маршрута.

Последствие: нехватка кислорода.

Альтернатива: планирование расхода газа с расчётной тройной страховкой.

А что если система окажется ещё длиннее?

Многие спелеологи считают, что Ox Bel Ha может быть связана с другими подземными сетями на Юкатане. Если дальнейшие исследования подтвердят это, система потенциально станет самой протяжённой пещерой мира — вне зависимости от того, затоплена она или нет.

Плюсы и минусы исследования затопленных пещер

Плюсы Минусы Доступ к объектам, скрытым от внешней среды тысячи лет Высокий риск из-за полной зависимости от дыхательной системы Возможность изучать геологическую историю региона Ограниченная видимость и сложная навигация Уникальные археологические находки Требование дорогостоящего оборудования

FAQ

Можно ли попасть в Ox Bel Ha обычному дайверу?

Нет, доступ ограничен только сертифицированным спелеодайверам.

Как долго длится одно погружение?

Иногда несколько часов, с точным расчётом кислорода и остановками.

Опасны ли такие пещеры?

Да, уровень риска крайне высок, поэтому работают только опытные команды.

Мифы и правда

Миф: подводные пещеры можно исследовать так же, как сухие.

Правда: условия значительно сложнее — нужен специальный курс и оборудование.

Миф: длина Ox Bel Ha почти полностью известна.

Правда: каждый год открываются новые ответвления.

Миф: это обычная карстовая система.

Правда: пещеры хранят артефакты майя и уникальные геологические структуры.

Три интересных факта

На Юкатане под водой скрыты десятки пещерных систем, соединённых между собой.

Многие ходы напоминают коридоры древних замков — с колоннами и потолками из сталактитов.

Некоторые участки настолько узки, что дайверам приходится снимать часть оборудования.

Исторический контекст

1996 год — открытие системы западными исследователями.

2000-е годы — активное картирование и первые большие экспедиции.

2018 год — временная потеря статуса самой длинной подводной пещеры.

2023-2024 годы — новые обнаруженные ходы и возвращение рекорда.