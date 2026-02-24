Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 15:03

Кошка кусает во время ласки — но причина кроется в сигнале, который вы пропустили

Кошки нередко кажутся людям загадочными и непредсказуемыми. Сегодня питомец ласкается, а через минуту отдёргивает лапу или даже кусает — и хозяин остаётся в недоумении. Чаще всего дело не в "плохом характере", а в неверной интерпретации сигналов. Об этом рассказывает редакционный директор PETBOOK и специалист по поведению кошек Саския Шнайдер.

"Она делает это назло" — и другие ошибки

Одно из самых распространённых заблуждений связано с метками. Если кошка мочится вне лотка, многие воспринимают это как протест. Однако моча для животного — инструмент коммуникации. Так кошка обозначает территорию и сообщает о своём присутствии.

Когда питомец чувствует стресс, неуверенность или угрозу, например из-за соседской кошки за окном, вероятность меток возрастает. Это не месть, а реакция на дискомфорт. В таких случаях наказание лишь усиливает тревогу, тогда как правильнее искать причину и при необходимости обращаться к специалисту по поведению.

Похожая ошибка — считать шипение проявлением агрессии. На самом деле это предупреждающий сигнал: "Держись на расстоянии". Если игнорировать его и продолжать приближаться, кошка может перейти к защите — укусить или поцарапать. Уважение к границам животного снижает риск конфликта.

Живот, взгляд и "внезапные" укусы

Когда кошка переворачивается на спину и показывает живот, многие воспринимают это как приглашение к ласке. Но живот — уязвимая зона. Демонстрация его чаще говорит о доверии или готовности к игре, а не о желании, чтобы к нему прикасались. Некоторые кошки действительно любят поглаживания по животу, но для многих это неприятно.

Неожиданные укусы во время ласки тоже редко случаются "без причины". Кошки подают тонкие сигналы — лёгкое подёргивание хвоста, изменение положения ушей, напряжение корпуса. Если их не заметить, животное может резко прекратить контакт более явным способом.

Ещё один частый просчёт — прямой взгляд в глаза. Для человека это знак внимания, а для кошки — настороженность или контроль. С незнакомыми животными лучше избегать пристального взгляда и использовать медленное моргание, которое в кошачьем языке тела воспринимается как мирный сигнал.

Мурлыканье и "обида"

Считается, что если кошка мурлычет, значит, она довольна. В большинстве случаев так и есть, но не всегда. Животные могут мурлыкать при боли, страхе или в стрессовой ситуации. По одной из версий, этот звук сигнализирует окружающим об отсутствии угрозы и одновременно помогает самой кошке успокоиться.

Многие владельцы уверены, что питомец "обижается" после визита к ветеринару или долгого отсутствия хозяина. На деле кошки не руководствуются местью. Они реагируют на стресс и непредсказуемость ситуации. Временное избегание — это осторожность, а не эмоциональная расплата.

Понимание этих нюансов помогает выстроить более гармоничные отношения. Кошки общаются тонко, и их сигналы легко пропустить. Наблюдательность, уважение к природным инстинктам и совместная игра укрепляют доверие и снижают количество недоразумений.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

