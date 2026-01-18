Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка сидит на полу
Девушка сидит на полу
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Дом
Артём Кожин Опубликована сегодня в 12:03

Один греет дом, другой — нервы: как выбор покрытия меняет эффективность тёплого пола

Керамогранит показал лучшую теплопередачу для тёплого пола — Idealista

Когда тепло поднимается снизу, напольное покрытие перестаёт быть просто элементом интерьера и становится частью инженерной системы. От правильного выбора зависит не только комфорт, но и эффективность отопления, а иногда и срок службы всего пола. Паркет и керамогранит — два популярных варианта, каждый из которых по-своему влияет на работу тёплого пола. Об этом сообщает издание Idealista.

Почему покрытие важно для тёплого пола

Система напольного отопления работает по принципу равномерного излучения тепла, и именно финишный слой определяет, насколько быстро и стабильно оно будет поступать в помещение. Неподходящий материал способен "запирать" тепло, заставляя систему работать с повышенной нагрузкой. Это ведёт к росту энергопотребления и снижению общего комфорта.

Поэтому при выборе покрытия важно учитывать не только внешний вид, но и физические свойства материала. Теплопередача, устойчивость к температурным колебаниям и долговечность выходят на первый план, особенно на фоне актуальных дизайнерских трендов напольных покрытий, где всё чаще делают ставку на тепло и тактильность. Это одинаково актуально и для поклонников натуральной древесины, и для тех, кто выбирает практичную керамику.

Ключевые технические параметры

Перед тем как остановиться на конкретном варианте, специалисты рекомендуют оценить несколько характеристик. Они напрямую влияют на совместимость покрытия с лучистой системой отопления.

Теплопроводность показывает, насколько быстро тепло проходит через материал. Керамогранит отличается высокой проводимостью, благодаря чему поверхность прогревается равномерно. Древесина, напротив, удерживает тепло, поэтому требует более внимательного подбора породы и конструкции.

Толщина также играет важную роль. Для плитки оптимальными считаются значения в диапазоне 8-12 мм. Слишком толстый слой замедляет прогрев, а чрезмерно тонкий может снизить прочность пола.

Ещё один показатель — тепловое сопротивление. Согласно стандарту UNI EN 1264, суммарное значение для покрытий тёплого пола не должно превышать 0,15 м²K/Вт. Превышение этого порога снижает эффективность системы и увеличивает расход энергии.

Паркет и керамогранит: сравнение подходов

Керамогранит считается наиболее надёжным решением для напольного отопления. Он быстро передаёт тепло, не боится влаги и спокойно переносит перепады температур. Именно поэтому его часто выбирают для кухонь, ванных комнат и помещений с нестабильным микроклиматом.

Паркет тоже может использоваться с тёплым полом, но с оговорками. Подходят только многослойные варианты с уменьшенной толщиной, специально сертифицированные для таких систем. Массивная доска более чувствительна к нагреву и может со временем деформироваться. При этом правильный уход, включая восстановление паркетных полов натуральными маслами, позволяет сохранить внешний вид и продлить срок службы покрытия даже при регулярном подогреве.

Типичные ошибки и как их избежать

На практике проблемы чаще всего возникают из-за неправильного выбора или монтажа. Натуральная древесина реагирует на изменения температуры и влажности, что может привести к растрескиванию или короблению. Решение — использование качественного инженерного паркета и строгий контроль технологии укладки.

Керамогранит в этом плане менее требователен и практически не подвержен деформациям. Он устойчив к влаге и не нуждается в сложном уходе. Паркет же требует регулярной обработки специальными средствами, чтобы защитить поверхность и сохранить внешний вид.

Альтернатива: керамогранит под дерево

Современные технологии позволили создать керамогранит с эффектом дерева, который визуально почти неотличим от натуральной древесины. При этом он сохраняет все преимущества керамики: высокую теплопроводность, износостойкость и простоту обслуживания. Такой вариант часто становится компромиссом для тех, кто хочет сочетать уют "деревянного" интерьера с максимальной эффективностью тёплого пола.

В итоге выбор между паркетом и керамогранитом зависит от приоритетов. Одни делают ставку на природную текстуру и готовы учитывать технические ограничения, другие предпочитают стабильность и практичность. Главное — рассматривать покрытие как часть единой системы, где каждая деталь влияет на результат.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эклектика сохраняет интерьер актуальным 5–10 лет — Макарова 16.01.2026 в 22:30
Перестала гнаться за трендами в интерьере — и нашла принцип, который не выходит из моды

Узнайте, как создать интерьер, который будет актуален долгие годы. Дизайнер Ирина Макарова поделится секретами эклектики и новыми цветами для вашего дома.

Читать полностью » Маленькую спальню оформили с учетом визуального расширения — House Beautiful 16.01.2026 в 19:07
Тесно только на первый взгляд — спальня умеет обманывать пространство, если знать эти приёмы

Как превратить маленькую спальню в уютное и функциональное пространство: приёмы дизайнеров, визуальные хитрости и умные решения для ограниченной площади.

Читать полностью » Аммиачные чистящие средства вызывают коррозию в микроволновке — House Digest 16.01.2026 в 18:20
Взяла привычное средство — и пожалела: микроволновку этим чистить нельзя

Не рискуйте с чисткой микроволновки! Узнайте, какие 8 популярных средств могут повредить защитное покрытие и сократить срок службы прибора.

Читать полностью » Неподходящий фартук на кухне замаскировали декором и отделкой — House Beautiful 16.01.2026 в 17:05
Кухня теряет вид на ровном месте: фартук съедает стиль, но его можно обмануть без ремонта

Кухонный фартук может испортить интерьер, но дизайнеры уверены — даже без замены его можно удачно вписать в пространство с помощью цвета, фактур и декора.

Читать полностью » Влажная одежда в машине запускает рост плесени и грибка — House Digest 16.01.2026 в 16:38
Думала, что сушилка спасёт — а она закрепляет вонь: вот что делаю, если бельё залежалось

Не оставляйте мокрое бельё в стиралке на половину дня! Узнайте, как избежать затхлого запаха и восстановить свежесть ваших вещей с помощью простых советов.

Читать полностью » Лак для ногтей в ванной быстрее густеет и комкуется — дерматолог Гохара 16.01.2026 в 11:19
Держала уход у раковины “для удобства” — а потом заметила странную перемену

Удобство хранения в ванной имеет свою цену! Убедитесь, какие 9 товаров требуют защиты от влаги и тепла, чтобы избежать ухудшения качества и здоровья.

Читать полностью » Плотные зимние шторы вешают для тепла и защиты от сквозняков — Better Homes and Gardens 15.01.2026 в 22:05
Зимой дом хочется "утеплить" без ремонта: 7 быстрых проектов, которые меняют атмосферу за вечер

Зимой дом становится местом силы. Узнайте 7 простых идей, как быстрыми шагами создать уютный и теплый интерьер с помощью света и текстиля.

Читать полностью » Эксперты не рекомендуют стирать полотенца и одежду вместе — Martha Stewart Living 15.01.2026 в 19:11
Закинули полотенца с одеждой — и пожалели: почему ворс и износ появляются мгновенно

Совместная стирка полотенец и одежды может повредить ваши вещи! Узнайте, почему это не лучший вариант и как избежать проблем.

Читать полностью »

Новости
Наука
Волны негодяи в океане достигли высоты до 120 метров — Science Post
Наука
Человек теряет шерсть и усиливает охлаждение через пот — биолог Трэверс
Еда
Очень плотный тофу с крахмалом даёт хрустящую корочку в сэндвиче — Пюре
Питомцы
Разрушительное поведение собаки дома сигнализирует о нехватке нагрузки — DR
Красота и здоровье
Исследование выявило резкое ухудшение памяти на поздних этапах старения — Earth.com
Туризм
Туристам рекомендовали расширенную медстраховку перед поездкой — Посольство РФ
Спорт и фитнес
Прыжки Джека равномерно нагружают мышцы всего тела — фитнес-инструкторы
Еда
Авокадо с лососем включили в обед для долголетия — gastronom
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet