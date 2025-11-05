Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гипергидроз
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 20:56

Не одежда виновата: как избавиться от подмышечного жира и почувствовать свободу

Врачи назвали основные причины появления жира под мышками и способы его убрать дома

Жировые складки под мышками — частая косметическая проблема, с которой сталкиваются женщины разных возрастов и типов телосложения. К счастью, избавиться от них можно и в домашних условиях, если подойти к этому системно — скорректировать питание, добавить физическую активность и, при желании, воспользоваться профессиональными процедурами.

Почему появляется жир под мышками

Основные причины образования подмышечных складок связаны с образом жизни и особенностями тела:

  • избыточная масса тела и общий избыток жировой ткани;

  • низкая физическая активность и отсутствие нагрузки на мышцы плеч и спины;

  • неправильная осанка, которая визуально усиливает складки;

  • тесная одежда и бюстгальтеры, пережимающие область подмышек.

Эта зона относится к числу "упрямых" — здесь жир сгорает медленнее, чем на животе или бёдрах, поэтому результат требует времени и регулярности.

Как убрать складки под мышками

Полностью убрать жир только в одной области невозможно — организм снижает общий процент жировой массы. Однако сочетание правильного питания и физической активности помогает ускорить процесс именно в проблемных местах.

1. Правильное питание

Здоровый рацион — основа любого изменения фигуры.

  • Включайте в меню овощи, фрукты, белок (курица, рыба, бобовые) и полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло).

  • Сведите к минимуму сахар, выпечку и фастфуд.

  • Следите за калорийностью и избегайте переедания.

  • Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать обмен веществ.

Главное — создать умеренный дефицит калорий, при котором организм начнёт использовать запасы жира как источник энергии.

2. Упражнения для мышц плеч и спины

Регулярные силовые тренировки укрепляют мышцы и подтягивают кожу, визуально уменьшая складки.

Эффективные упражнения:

  • Подъёмы рук с гантелями в стороны - формируют плечевой пояс.

  • Отжимания от пола или с колен - укрепляют грудные и трицепсы.

  • Тяга гантелей в наклоне - прорабатывает мышцы спины.

  • Планка с отведением руки - активирует зону подмышек и корпус.

Занимайтесь 3-4 раза в неделю, добавляя постепенно нагрузку и увеличивая количество повторений.

3. Кардиотренировки

Кардио — лучший способ сжечь лишние калории и ускорить обмен веществ.
Подойдут:

  • быстрая ходьба или бег;

  • плавание;

  • велосипед;

  • эллиптический тренажёр или прыжки со скакалкой.

Оптимальная продолжительность — от 30 до 45 минут в день. Для начинающих достаточно трёх сессий в неделю.

4. Ежедневная активность

Даже небольшие изменения в повседневных привычках помогают телу быстрее меняться.

  • Ходите пешком, отказывайтесь от лифта;

  • Чаще вставайте с рабочего места;

  • Делайте лёгкую зарядку утром и вечером.

Эти простые действия повышают общий уровень активности и улучшают тонус мышц.

5. Массаж и уход за кожей

Лёгкий массаж с антицеллюлитным маслом или массажером улучшает кровообращение и лимфоток. Он помогает уменьшить отёчность и повысить эластичность кожи.
Используйте круговые движения от центра груди к плечам и подмышкам 5-10 минут в день.

6. Косметологические процедуры

Если домашние методы не дают выраженного результата, можно обратиться к специалистам. Наиболее популярные способы:

  • Кавитация - ультразвуковое разрушение жировых клеток с последующим выведением из организма.

  • Липолитические инъекции - препараты, расщепляющие жировую ткань.

  • Липосакция - хирургическое удаление жира (используется при выраженных отложениях).

Важно: любая процедура должна проводиться только сертифицированным врачом после консультации. Результаты индивидуальны и зависят от состояния кожи, плотности тканей и образа жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: надеяться убрать жир только с одной зоны.
    Последствие: отсутствие результата.
    Альтернатива: снижать общий процент жира через питание и комплексную нагрузку.

  • Ошибка: тренироваться без контроля питания.
    Последствие: вес не уходит, жир остаётся.
    Альтернатива: сочетать физическую активность с правильным рационом.

  • Ошибка: выбирать слишком тесное бельё.
    Последствие: усиливает складки и нарушает кровоток.
    Альтернатива: носить анатомически удобные модели без жёстких боковых косточек.

А что если заниматься дома?

Даже без тренажёров можно эффективно подтянуть подмышечную зону. Для этого достаточно коврика и пары бутылок воды в качестве гантелей.
Пример мини-тренировки:

  1. Разминка — 3 минуты (вращения плечами, махи руками).

  2. Отжимания — 10-15 раз.

  3. Подъём рук с бутылками — 15 повторов.

  4. Планка — 30 секунд.

  5. Прыжки на месте — 1 минута.

Повторите комплекс 3 раза, и вы почувствуете, как мышцы начинают "просыпаться".

Когда ждать результат

Первые изменения становятся заметны через 3-4 недели при регулярных занятиях и контроле питания. Кожа подтягивается, осанка улучшается, а складки постепенно уменьшаются.

