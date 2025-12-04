Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 11:31

Парковка превратилась в автосвалку: москвичи полгода воюют с салоном, заполнившим двор десятками машин

Автосалон в Москве занял общественную парковку под стоянку машин

Жители юго-востока Москвы уже больше полугода пытаются добиться реакции на проблему с автосалоном, который превратил общественную парковку рядом с ТЦ «Рязанский» в площадку для хранения машин. По словам местных жителей, дилер «Рольф Восток» с начала лета занимает почти все свободные места, выставляя там более 40 автомобилей без номеров, ожидающих продажу.

Из-за этого сотрудники торгового центра и жители ближайших домов вынуждены искать места для стоянки в других районах. Не помогли ни обращения в администрацию, ни жалобы в надзорные ведомства — ситуация остается неизменной.

По словам горожан, в последние дни автомобилей стало еще больше: они предполагают, что автосалон активнее закупает машины к сезону новогодних продаж. Помимо нехватки мест, люди жалуются на то, что транспорт без номеров осложняет движение и мешает проходу общественного транспорта.

